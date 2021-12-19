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إعلام: الكشفت عن العوامل التي تهم محمد صلاح من أجل استمراره مع ليفربول
إعلام: الكشفت عن العوامل التي تهم محمد صلاح من أجل استمراره مع ليفربول
كشفت وسائل إعلام إنجليزية، عن عوامل أخرى تهم اللاعب المصري محمد صلاح، بخلاف قيمة عقده الجديد، من أجل ضمان استمراره مع ليفربول الإنجليزي. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T19:06+0000
2021-12-19T19:06+0000
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
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وقالت شبكة سكاي سبورتس، إن من أهم العوامل التي تهم محمد صلاح هي تعزيز صفوف الفريق للفوز بالمزيد من البطولات، وطموح الإدارة في الاستمرار بحصد الألقاب والمنافسة في البطولات، مع الاهتمام بتقديم عرض جيد من الناحية المالية يناسب قيمته السوقية الحالية.وكان الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، علق على مفاوضات التجديد مع مهاجم النادي الدولي المصري محمد صلاح.وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "لا أشعر بالقلق بشأن وتيرة المحادثات مع محمد صلاح، إننا نجري مفاوضات جيدة حقا معه". وأضاف: "أريد أن يجدد محمد صلاح مع ليفربول، لكن متى؟ لا أهتم كثيرا، المفاوضات تسير بشكل جيد.. هذه هي الإجابة".هذا وكشفت العديد من التقارير السابقة أن النجم المصري، الذي يقضي موسمه الخامس مع ليفربول قادما من روما في صيف 2017، يطلب راتبا ضخما من أجل الاستمرار مع ليفربول وتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.ويتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن زميله في ليفربول البرتغالي ديوغو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.
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ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي

إعلام: الكشفت عن العوامل التي تهم محمد صلاح من أجل استمراره مع ليفربول

19:06 GMT 19.12.2021
© REUTERS / PHIL NOBLEمحمد صلاح بعد الفوز على مانشستر يونايتد
محمد صلاح بعد الفوز على مانشستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / PHIL NOBLE
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كشفت وسائل إعلام إنجليزية، عن عوامل أخرى تهم اللاعب المصري محمد صلاح، بخلاف قيمة عقده الجديد، من أجل ضمان استمراره مع ليفربول الإنجليزي.
وقالت شبكة سكاي سبورتس، إن من أهم العوامل التي تهم محمد صلاح هي تعزيز صفوف الفريق للفوز بالمزيد من البطولات، وطموح الإدارة في الاستمرار بحصد الألقاب والمنافسة في البطولات، مع الاهتمام بتقديم عرض جيد من الناحية المالية يناسب قيمته السوقية الحالية.
وكان الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، علق على مفاوضات التجديد مع مهاجم النادي الدولي المصري محمد صلاح.
وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "لا أشعر بالقلق بشأن وتيرة المحادثات مع محمد صلاح، إننا نجري مفاوضات جيدة حقا معه". وأضاف: "أريد أن يجدد محمد صلاح مع ليفربول، لكن متى؟ لا أهتم كثيرا، المفاوضات تسير بشكل جيد.. هذه هي الإجابة".
هذا وكشفت العديد من التقارير السابقة أن النجم المصري، الذي يقضي موسمه الخامس مع ليفربول قادما من روما في صيف 2017، يطلب راتبا ضخما من أجل الاستمرار مع ليفربول وتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.
ويتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن زميله في ليفربول البرتغالي ديوغو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.
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