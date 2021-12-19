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https://arabic.sputniknews.com/20211219/إيران-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تفحص-موقعا-نوويا-بعد-هجوم-إسرائيلي-1054344014.html
إيران: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفحص موقعا نوويا بعد هجوم إسرائيلي
إيران: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفحص موقعا نوويا بعد هجوم إسرائيلي
قالت إيران، اليوم الأحد، إن التفتيش الفني على كاميرات المراقبة الجديدة لمنشأة كرج النووية، بدأ بعد تضرر الكاميرات السابقة في هجوم ألقت طهران باللوم فيه على... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T15:10+0000
2021-12-19T15:10+0000
العالم
أخبار إيران
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وستحل الكاميرات الجديدة التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية محل الكاميرات التي تقول إيران إنها تضررت في 23 يونيو/ حزيران خلال عملية "تخريبية" إسرائيلية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء، توصلهما إلى اتفاق بشأن استبدال الكاميرات في مجمع تيسا النووي في كرج غربي طهران، وهي منشأة تصنع أجهزة الطرد المركزي.وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في حديث للتلفزيون الرسمي، إن إيران تطالب بـ"تحقيقات قانونية وأمنية في التخريب"، وإدانة الوكالة الدولية للأمر مع "تحقيق فني وأمني للكاميرات" قبل تركيبها.ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من استعادة بطاقات ذاكرة الكاميرا التي دمرت في يونيو/ حزيران. وفي يوم الجمعة قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن لديه "شكوك" بشأن وحدة ذاكرة الكاميرا المفقودة.بالنسبة لبقية الكاميرات في كرج، وكذلك في مواقع أخرى حيث تم تقييد نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ فبراير/ شباط، قالت إيران إن اللقطات لن تكون متاحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا بعد رفع العقوبات الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/الأمم-المتحدة-إعلان-تركيب-كاميرات-بموقع-كرج-يظهر-تعاون-طهران-الجيد-1054063297.html
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العالم, أخبار إيران

إيران: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفحص موقعا نوويا بعد هجوم إسرائيلي

15:10 GMT 19.12.2021
© Photoمفاعل-نووي
مفاعل-نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Photo
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قالت إيران، اليوم الأحد، إن التفتيش الفني على كاميرات المراقبة الجديدة لمنشأة كرج النووية، بدأ بعد تضرر الكاميرات السابقة في هجوم ألقت طهران باللوم فيه على إسرائيل.
وستحل الكاميرات الجديدة التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية محل الكاميرات التي تقول إيران إنها تضررت في 23 يونيو/ حزيران خلال عملية "تخريبية" إسرائيلية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء، توصلهما إلى اتفاق بشأن استبدال الكاميرات في مجمع تيسا النووي في كرج غربي طهران، وهي منشأة تصنع أجهزة الطرد المركزي.
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
الأمم المتحدة: إعلان تركيب كاميرات بموقع كرج يظهر تعاون طهران الجيد
15 ديسمبر, 21:19 GMT
وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في حديث للتلفزيون الرسمي، إن إيران تطالب بـ"تحقيقات قانونية وأمنية في التخريب"، وإدانة الوكالة الدولية للأمر مع "تحقيق فني وأمني للكاميرات" قبل تركيبها.
ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من استعادة بطاقات ذاكرة الكاميرا التي دمرت في يونيو/ حزيران. وفي يوم الجمعة قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن لديه "شكوك" بشأن وحدة ذاكرة الكاميرا المفقودة.
بالنسبة لبقية الكاميرات في كرج، وكذلك في مواقع أخرى حيث تم تقييد نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ فبراير/ شباط، قالت إيران إن اللقطات لن تكون متاحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا بعد رفع العقوبات الأمريكية.
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