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https://arabic.sputniknews.com/20211219/إيران-تبدي-استعدادها-لتأسيس-لجان-قنصلية-وحدودية-مشتركة-مع-هذه-الدولة-الخليجية-1054354387.html
إيران تبدي استعدادها لتأسيس لجان قنصلية وحدودية مشتركة مع هذه الدولة الخليجية
إيران تبدي استعدادها لتأسيس لجان قنصلية وحدودية مشتركة مع هذه الدولة الخليجية
أكدت إيران، اليوم الأحد، على ضرورة توسيع العلاقات مع الكويت وبذل الجهود لإزالة العراقيل القنصلية وتسهيل الزيارات بالنسبة لرعايا البلدين. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T20:32+0000
2021-12-19T20:32+0000
أخبار إيران
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وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خلال لقاء في إسلام اباد على هامش مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الحمد الصباح، إن طهران مستعدة لتأسيس لجان قنصلية وحدودية مشتركة مع هذا البلد، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.واعتبر عبد اللهيان، العلاقات بين البلدين قائمة على أسس الأخوة وحسن الجوار، محملا نظيره الكويتي تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.من جانبه، أبلغ وزير الخارجية الكويتي، نظيره الايراني، تحيات أمير دولة الكويت إلى قائد الثورة آيه الله علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مؤكدا أن اللجان القنصلية والحدودية المشتركة ستبدا مهامها قريبا.وكان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، أعلن مؤخرا، أن إيران والكويت اتفقتا على بذل جهود مشتركة، لفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية.جاء ذلك خلال زيارة باقري للكويت، حيث التقى بوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وعقب اللقاء قال باقري في تغريدة إن "اللقاء كان وديا، واتفقنا على فتح آفاق جديدة في العلاقات بين بلدينا بالإرادة والجهد المتبادلين".يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان باقري، خلال زيارته للإمارات، عن الاتفاق على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الإمارات وإيران.
https://arabic.sputniknews.com/20210915/إيران-نأمل-في-استئناف-حركة-الطيران-مع-الكويت-قريبا-1050160497.html
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أخبار إيران

إيران تبدي استعدادها لتأسيس لجان قنصلية وحدودية مشتركة مع هذه الدولة الخليجية

20:32 GMT 19.12.2021
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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أكدت إيران، اليوم الأحد، على ضرورة توسيع العلاقات مع الكويت وبذل الجهود لإزالة العراقيل القنصلية وتسهيل الزيارات بالنسبة لرعايا البلدين.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خلال لقاء في إسلام اباد على هامش مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الحمد الصباح، إن طهران مستعدة لتأسيس لجان قنصلية وحدودية مشتركة مع هذا البلد، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
طيران إيران إير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2021
إيران: نأمل في استئناف حركة الطيران مع الكويت قريبا
15 سبتمبر, 14:43 GMT
واعتبر عبد اللهيان، العلاقات بين البلدين قائمة على أسس الأخوة وحسن الجوار، محملا نظيره الكويتي تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
من جانبه، أبلغ وزير الخارجية الكويتي، نظيره الايراني، تحيات أمير دولة الكويت إلى قائد الثورة آيه الله علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مؤكدا أن اللجان القنصلية والحدودية المشتركة ستبدا مهامها قريبا.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، أعلن مؤخرا، أن إيران والكويت اتفقتا على بذل جهود مشتركة، لفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية.
جاء ذلك خلال زيارة باقري للكويت، حيث التقى بوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وعقب اللقاء قال باقري في تغريدة إن "اللقاء كان وديا، واتفقنا على فتح آفاق جديدة في العلاقات بين بلدينا بالإرادة والجهد المتبادلين".
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان باقري، خلال زيارته للإمارات، عن الاتفاق على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الإمارات وإيران.
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