إيران تعلن أول إصابة بمتحور "أوميكرون" وتعقد اجتماعا طارئا

وقال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية إن مقر مكافحة فيروس "كورونا" المستجد التابع لها عقد اجتماعا طارئا، بحسب موقع "إيران إنترناشونال" الجديد.وفي الاجتماع الطارئ، شدد رئيس العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، محمد هاشمي، على "ضرورة زيادة استخدام الكمامات وحقن الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19)".وتابع مشيرا إلى أنه "سيتم عرض مقترحات هذه اللجنة على مقر مكافحة كورونا الوطني".وفي سياق متصل، حذر أمين اللجنة العلمية الوطنية لكورونا، حميد رضا جماعتي، من "التفشي السريع" لمتحور "أوميكرون".وحذر من أن "إيران ستشهد ذروة مرض كورونا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، إذا لم يتم تطبيق الحجر الصحي".وظهر متحور فيروس كورونا "أوميكرون" لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وبدأ في الظهور بعدد من الدول، منها مصر وقطر والبحرين. وما تزال شركات الأدوية الكبرى تبحث في البيانات الخاصة به لتحديد ما إذا كان يستلزم منها تطوير لقاحاتها الخاصة لمكافحته، أم تطوير لقاح جديد بالكامل خاص بمقاومته.