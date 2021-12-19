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https://arabic.sputniknews.com/20211219/إيران-تعلن-أول-إصابة-بمتحور-أوميكرون-وتعقد-اجتماعا-طارئا-1054337268.html
إيران تعلن أول إصابة بمتحور "أوميكرون" وتعقد اجتماعا طارئا
إيران تعلن أول إصابة بمتحور "أوميكرون" وتعقد اجتماعا طارئا
أعلنت إيران، اليوم الأحد، عن رصد أول إصابة داخل حدودها بمتحور "أوميكرون" الجديد.‏ 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T12:53+0000
2021-12-19T12:53+0000
العالم
أخبار إيران
أوميكرون
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وقال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية إن مقر مكافحة فيروس "كورونا" المستجد التابع لها عقد اجتماعا طارئا، بحسب موقع "إيران إنترناشونال" الجديد.وفي الاجتماع الطارئ، شدد رئيس العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، محمد هاشمي، على "ضرورة زيادة استخدام الكمامات وحقن الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19)".وتابع مشيرا إلى أنه "سيتم عرض مقترحات هذه اللجنة على مقر مكافحة كورونا الوطني".وفي سياق متصل، حذر أمين اللجنة العلمية الوطنية لكورونا، حميد رضا جماعتي، من "التفشي السريع" لمتحور "أوميكرون".وحذر من أن "إيران ستشهد ذروة مرض كورونا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، إذا لم يتم تطبيق الحجر الصحي".وظهر متحور فيروس كورونا "أوميكرون" لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وبدأ في الظهور بعدد من الدول، منها مصر وقطر والبحرين. وما تزال شركات الأدوية الكبرى تبحث في البيانات الخاصة به لتحديد ما إذا كان يستلزم منها تطوير لقاحاتها الخاصة لمكافحته، أم تطوير لقاح جديد بالكامل خاص بمقاومته.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/البحرين-ترصد-أول-حالة-إصابة-بمتحور-أوميكرون-1053806153.html
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العالم, أخبار إيران, أوميكرون

إيران تعلن أول إصابة بمتحور "أوميكرون" وتعقد اجتماعا طارئا

12:53 GMT 19.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICأخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"
© REUTERS / DADO RUVIC
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أعلنت إيران، اليوم الأحد، عن رصد أول إصابة داخل حدودها بمتحور "أوميكرون" الجديد.‏
وقال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية إن مقر مكافحة فيروس "كورونا" المستجد التابع لها عقد اجتماعا طارئا، بحسب موقع "إيران إنترناشونال" الجديد.
وفي الاجتماع الطارئ، شدد رئيس العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، محمد هاشمي، على "ضرورة زيادة استخدام الكمامات وحقن الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19)".
مطار البحرين الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
البحرين ترصد أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون
11 ديسمبر, 11:42 GMT
وتابع مشيرا إلى أنه "سيتم عرض مقترحات هذه اللجنة على مقر مكافحة كورونا الوطني".
وفي سياق متصل، حذر أمين اللجنة العلمية الوطنية لكورونا، حميد رضا جماعتي، من "التفشي السريع" لمتحور "أوميكرون".
وحذر من أن "إيران ستشهد ذروة مرض كورونا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، إذا لم يتم تطبيق الحجر الصحي".
وظهر متحور فيروس كورونا "أوميكرون" لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وبدأ في الظهور بعدد من الدول، منها مصر وقطر والبحرين.
وما تزال شركات الأدوية الكبرى تبحث في البيانات الخاصة به لتحديد ما إذا كان يستلزم منها تطوير لقاحاتها الخاصة لمكافحته، أم تطوير لقاح جديد بالكامل خاص بمقاومته.
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