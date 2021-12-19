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إيران تعلن موعد الجولة الثانية من اجتماعات لجنة التحقيق المشتركة حول اغتيال قاسم سليماني
إيران تعلن موعد الجولة الثانية من اجتماعات لجنة التحقيق المشتركة حول اغتيال قاسم سليماني
أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الأحد، عن موعد الجولة الثانية من اجتماعات لجنة التحقيق الإيرانية العراقية المشتركة حول ملف اغتيال قائد فيلق القدس... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T19:34+0000
2021-12-19T19:34+0000
أخبار إيران
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وقال نائب رئيس السلطة القضائية، رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب أبادي، إن "الجولة الثانية من اجتماعات لجنة التحقيق الايرانية العراقية المشتركة ستنعقد باستضافة طهران، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأوضح غريب أبادي، أن هذه الجولة التي تستغرق يومين ستضم مسؤولين قضائيين كبار من إيران والعراق، مؤكدا أن الاجتماع سيناقش آخر ما توصل إليه البلدان عبر التحقيق في ملف اغتيال سليماني ورفاقه؛ بما في ذلك دور الأمريكيين بكافة المستويات والمجالات.وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.
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أخبار إيران

إيران تعلن موعد الجولة الثانية من اجتماعات لجنة التحقيق المشتركة حول اغتيال قاسم سليماني

19:34 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / Mehdi Ghasemiقاسم سليماني 1
قاسم سليماني 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / Mehdi Ghasemi
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أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الأحد، عن موعد الجولة الثانية من اجتماعات لجنة التحقيق الإيرانية العراقية المشتركة حول ملف اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وقال نائب رئيس السلطة القضائية، رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب أبادي، إن "الجولة الثانية من اجتماعات لجنة التحقيق الايرانية العراقية المشتركة ستنعقد باستضافة طهران، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأوضح غريب أبادي، أن هذه الجولة التي تستغرق يومين ستضم مسؤولين قضائيين كبار من إيران والعراق، مؤكدا أن الاجتماع سيناقش آخر ما توصل إليه البلدان عبر التحقيق في ملف اغتيال سليماني ورفاقه؛ بما في ذلك دور الأمريكيين بكافة المستويات والمجالات.
وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.
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