اجتماع عاجل في "كاف" لمناقشة تأجيل بطولة أمم أفريقيا

وذكرت شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، أنه من المتوقع أن تكون النقطة الأبرز خلال هذا الاجتماع هي مناقشة تأجيل كأس أمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون مطلع الشهر المقبل في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.وكانت رابطة الأندية الأوروبية "ECA" أرسلت في وقت سابق خطاباً رسمياً إلى الاتحادين الدولي لكرة القدم "فيفا" والإفريقي "كاف"، تطلب من خلاله تأجيل بطولة أمم أفريقيا.وترفض الأندية الأوروبية إرسال اللاعبين بسبب نقص الإجراءات الصحية المناسبة التي اتخذها "كاف" للوقاية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) ومتحور الفيروس الجديد في العديد من الدول الأفريقية.وأكدت في الخطاب أنه ليس لديها نية السماح للاعبيها بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.وطلبت من مسؤولي "فيفا" و"كاف" اتخاذ قرار جذري في مواجهة الوباء.وكانت إذاعة "مونت كارلو" قد كشفت في تقرير أن "كاف" قد يعلن إلغاء تلك النسخة من كأس أمم أفريقيا.ومن المقرر أن تنظم الكاميرون بطولة كأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل وتحديدًا في الـفترة ما بين الـ 9 من يناير والـ 6 من فبراير.
تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الأحد، اجتماعا عاجلا عن بعد عبر تقنية الفيديو.
وذكرت شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، أنه من المتوقع أن تكون النقطة الأبرز خلال هذا الاجتماع هي مناقشة تأجيل كأس أمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون مطلع الشهر المقبل في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.
اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم @caf_online_AR تعقد مساء اليوم اجتماعا عن بعد عبر تقنية الفيديو ويتوقع أن تكون النقطة الأبرز مناقشة تأجيل كأس أمم إفريقيا المقبلة في الكاميرون مطلع الشهر المقبل في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم pic.twitter.com/r72DlJ5RpK
وطلبت من مسؤولي "فيفا" و"كاف" اتخاذ قرار جذري في مواجهة الوباء.
وكانت إذاعة "مونت كارلو" قد كشفت في تقرير أن "كاف" قد يعلن إلغاء تلك النسخة من كأس أمم أفريقيا.
وأوضحت أن "أسباب التفكير في الإلغاء هي الصعوبات التنظيمية المتعلقة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، أوميكرون، بالإضافة إلى غضب الأندية من فكرة رجوع اللاعبين الأفارقة من البطولة إلى حجر صحي يمنعهم من اللعب لفترة أطول".
ومن المقرر أن تنظم الكاميرون بطولة كأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل وتحديدًا في الـفترة ما بين الـ 9 من يناير والـ 6 من فبراير.