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https://arabic.sputniknews.com/20211219/اجتماع-عاجل-في-كاف-لمناقشة-تأجيل-بطولة-أمم-أفريقيا-1054335774.html
اجتماع عاجل في "كاف" لمناقشة تأجيل بطولة أمم أفريقيا
اجتماع عاجل في "كاف" لمناقشة تأجيل بطولة أمم أفريقيا
تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الأحد، اجتماعا عاجلا عن بعد عبر تقنية الفيديو. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T12:14+0000
2021-12-19T12:14+0000
رياضة
فيفا
كأس الأمم الأفريقية
كاف
فيروس كورونا
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وذكرت شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، أنه من المتوقع أن تكون النقطة الأبرز خلال هذا الاجتماع هي مناقشة تأجيل كأس أمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون مطلع الشهر المقبل في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.وكانت رابطة الأندية الأوروبية "ECA" أرسلت في وقت سابق خطاباً رسمياً إلى الاتحادين الدولي لكرة القدم "فيفا" والإفريقي "كاف"، تطلب من خلاله تأجيل بطولة أمم أفريقيا.وترفض الأندية الأوروبية إرسال اللاعبين بسبب نقص الإجراءات الصحية المناسبة التي اتخذها "كاف" للوقاية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) ومتحور الفيروس الجديد في العديد من الدول الأفريقية.وأكدت في الخطاب أنه ليس لديها نية السماح للاعبيها بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.وطلبت من مسؤولي "فيفا" و"كاف" اتخاذ قرار جذري في مواجهة الوباء.وكانت إذاعة "مونت كارلو" قد كشفت في تقرير أن "كاف" قد يعلن إلغاء تلك النسخة من كأس أمم أفريقيا.ومن المقرر أن تنظم الكاميرون بطولة كأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل وتحديدًا في الـفترة ما بين الـ 9 من يناير والـ 6 من فبراير.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/إعلام-الأندية-الأوروبية-ترفض-استدعاء-اللاعبين-لكأس-أمم-أفريقيا-1053958850.html
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رياضة, فيفا, كأس الأمم الأفريقية, كاف, فيروس كورونا

اجتماع عاجل في "كاف" لمناقشة تأجيل بطولة أمم أفريقيا

12:14 GMT 19.12.2021
© REUTERSمنتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© REUTERS
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تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الأحد، اجتماعا عاجلا عن بعد عبر تقنية الفيديو.
وذكرت شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، أنه من المتوقع أن تكون النقطة الأبرز خلال هذا الاجتماع هي مناقشة تأجيل كأس أمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون مطلع الشهر المقبل في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.
وكانت رابطة الأندية الأوروبية "ECA" أرسلت في وقت سابق خطاباً رسمياً إلى الاتحادين الدولي لكرة القدم "فيفا" والإفريقي "كاف"، تطلب من خلاله تأجيل بطولة أمم أفريقيا.
وترفض الأندية الأوروبية إرسال اللاعبين بسبب نقص الإجراءات الصحية المناسبة التي اتخذها "كاف" للوقاية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) ومتحور الفيروس الجديد في العديد من الدول الأفريقية.
وأكدت في الخطاب أنه ليس لديها نية السماح للاعبيها بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.
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إعلام: الأندية الأوروبية ترفض إرسال اللاعبين إلى كأس أمم أفريقيا
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وطلبت من مسؤولي "فيفا" و"كاف" اتخاذ قرار جذري في مواجهة الوباء.
وكانت إذاعة "مونت كارلو" قد كشفت في تقرير أن "كاف" قد يعلن إلغاء تلك النسخة من كأس أمم أفريقيا.
وأوضحت أن "أسباب التفكير في الإلغاء هي الصعوبات التنظيمية المتعلقة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، أوميكرون، بالإضافة إلى غضب الأندية من فكرة رجوع اللاعبين الأفارقة من البطولة إلى حجر صحي يمنعهم من اللعب لفترة أطول".
ومن المقرر أن تنظم الكاميرون بطولة كأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل وتحديدًا في الـفترة ما بين الـ 9 من يناير والـ 6 من فبراير.
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