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https://arabic.sputniknews.com/20211219/اكتشاف-غير-متوقع-أثناء-حفر-أطول-نفق-في-العالم-1054345574.html
اكتشاف غير متوقع أثناء حفر أطول نفق في العالم
اكتشاف غير متوقع أثناء حفر أطول نفق في العالم
واجه العمال الصينيون الذين يحفرون نفقا يفترض أن يصبح أطول نفق في العالم، مشكلة غير متوقعة في واحدة من أكثر المناطق جفافا على وجه الأرض، وهي "تيارات المياه... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T15:47+0000
2021-12-19T15:47+0000
العالم
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الصين
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جاء ذلك وفقا لما كشف عنه المهندسون المشاركون في المشروع في منطقة شينجيانغ أقصى غرب الصين، والتي يتكون أكثر من نصفها من مساحات شاسعة من الصحراء القاحلة، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".من جانبه قال دنغ مينجيانغ، الأستاذ في الأكاديمية الصينية للهندسة، في ورقة بحثية نُشرت في مجلة "تانيل كونستركشن" المحلية الشهر: "تسببت مستويات المياه الجوفية المرتفعة في حوادث تدفق المياه بشكل متكرر والتي أثرت بشكل خطير على جدول البناء".يعمل فريق دنغ في مشروع طموح لإيصال الجليد الذائب من جبال ألتاي إلى صحراء شمال شينجيانغ من خلال أنفاق مدفونة على عمق بعيد وبطول يزيد على 500 كيلومتر (310 ميل).من المتوقع أن يمتد نفق كاشوانغ، وهو الأطول من بين الأنفاق الثلاثة الضخمة في المشروع، لمسافة 280 كيلومترا، أي أكثر من ضعفي طول قناة ديلاوير - نفق إمداد المياه الرئيسي في مدينة نيويورك - والذي سجل الرقم القياسي منذ عام 1945.ومع ذلك، فمن وقت لآخر، تصطدم آلات حفر الأنفاق بمصادر غنية بالمياه الجوفية بشكل غير عادي ينفجر بقوة لدرجة أنه يمكن أن يملأ حوض سباحة في غضون ساعة.وقال التقرير إنه في كل مرة يومض فيها إنذار الفيضانات باللون الأحمر، سيحتاج العمال إلى الإخلاء وسيتم إجبار آلة الحفر العملاقة على التوقف والتراجع على الفور أو المخاطرة بأضرار جسيمة.تعني المنطقة الرطبة أن الآلات الضخمة لا يمكنها سوى التقدم 200 متر شهريا، أو نحو نصف السرعة العادية في منطقة جافة مثل شينجيانغ، وقالت المجلة إن الانتكاسات المتكررة هددت سلامة الجميع في الموقع.
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العالم, منوعات, الصين

اكتشاف غير متوقع أثناء حفر أطول نفق في العالم

15:47 GMT 19.12.2021
© REUTERS / Kacper Pempelنفق للقطارات
نفق للقطارات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
نفق للقطارات. صورة أرشفية
© REUTERS / Kacper Pempel
تابعنا عبر
واجه العمال الصينيون الذين يحفرون نفقا يفترض أن يصبح أطول نفق في العالم، مشكلة غير متوقعة في واحدة من أكثر المناطق جفافا على وجه الأرض، وهي "تيارات المياه المتدفقة".
جاء ذلك وفقا لما كشف عنه المهندسون المشاركون في المشروع في منطقة شينجيانغ أقصى غرب الصين، والتي يتكون أكثر من نصفها من مساحات شاسعة من الصحراء القاحلة، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
من جانبه قال دنغ مينجيانغ، الأستاذ في الأكاديمية الصينية للهندسة، في ورقة بحثية نُشرت في مجلة "تانيل كونستركشن" المحلية الشهر: "تسببت مستويات المياه الجوفية المرتفعة في حوادث تدفق المياه بشكل متكرر والتي أثرت بشكل خطير على جدول البناء".
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يعمل فريق دنغ في مشروع طموح لإيصال الجليد الذائب من جبال ألتاي إلى صحراء شمال شينجيانغ من خلال أنفاق مدفونة على عمق بعيد وبطول يزيد على 500 كيلومتر (310 ميل).
من المتوقع أن يمتد نفق كاشوانغ، وهو الأطول من بين الأنفاق الثلاثة الضخمة في المشروع، لمسافة 280 كيلومترا، أي أكثر من ضعفي طول قناة ديلاوير - نفق إمداد المياه الرئيسي في مدينة نيويورك - والذي سجل الرقم القياسي منذ عام 1945.
ومع ذلك، فمن وقت لآخر، تصطدم آلات حفر الأنفاق بمصادر غنية بالمياه الجوفية بشكل غير عادي ينفجر بقوة لدرجة أنه يمكن أن يملأ حوض سباحة في غضون ساعة.
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وقال التقرير إنه في كل مرة يومض فيها إنذار الفيضانات باللون الأحمر، سيحتاج العمال إلى الإخلاء وسيتم إجبار آلة الحفر العملاقة على التوقف والتراجع على الفور أو المخاطرة بأضرار جسيمة.
تعني المنطقة الرطبة أن الآلات الضخمة لا يمكنها سوى التقدم 200 متر شهريا، أو نحو نصف السرعة العادية في منطقة جافة مثل شينجيانغ، وقالت المجلة إن الانتكاسات المتكررة هددت سلامة الجميع في الموقع.
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