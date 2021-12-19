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الأرصاد المصرية تحذر من طقس يوم الإثنين.. أمطار ورياح وثلوج
الأرصاد المصرية تحذر من طقس يوم الإثنين.. أمطار ورياح وثلوج
حذرت هيئة الأرصاد المصرية من طقس غدا الإثنين، مشددة على أنه يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T18:14+0000
2021-12-19T18:26+0000
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وبحسب بيان الهيئة عبر حسابها على "فيسبوك"، يشهد غدا الإثنين انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ونشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.ولفتت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تتساقط الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.وأشارت الهيئة إلى أن غدا يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وأن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تكون خفيفة في أول ساعات الليل وتشتد حدتها خلال فترات الليل والصباح الباكر وتخف تدريجيا بعد فترة الظهيرة.وأكدت الهيئة على اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار.
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الأرصاد المصرية تحذر من طقس يوم الإثنين.. أمطار ورياح وثلوج

18:14 GMT 19.12.2021 (تم التحديث: 18:26 GMT 19.12.2021)
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حذرت هيئة الأرصاد المصرية من طقس غدا الإثنين، مشددة على أنه يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.
وبحسب بيان الهيئة عبر حسابها على "فيسبوك"، يشهد غدا الإثنين انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ونشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
ولفتت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تتساقط الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.
وأشارت الهيئة إلى أن غدا يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وأن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تكون خفيفة في أول ساعات الليل وتشتد حدتها خلال فترات الليل والصباح الباكر وتخف تدريجيا بعد فترة الظهيرة.
وأكدت الهيئة على اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار.
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