https://arabic.sputniknews.com/20211219/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يصل-إلى-بيروت-في-زيارة-تضامن-1054340966.html

الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى بيروت في زيارة "تضامن"

الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى بيروت في زيارة "تضامن"

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، في زيارة "تضامن". 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T13:59+0000

2021-12-19T13:59+0000

2021-12-19T13:59+0000

الأمم المتحدة

لبنان

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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن غوتيريش استبق الزيارة التي مدتها أربعة أيام، بدعوة المسؤولين السياسيين لتوحيد صفوفهم للتوصل لحلول للأزمات التي تعصف بالبلاد.وفي مستهل الزيارة التي تنتهي الأربعاء، يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة رئيس الجمهورية ميشال عون، عصر اليوم في القصر الرئاسي.وفي صباح غد الإثنين من المقرر أن يتفقد مرفأ بيروت "للوقوف دقيقة صمت تكريما لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت وعائلاتهم".وكانت المنظمة الدولية قد ذكرت في بيان يوم الخميس أن الزيارة تأتي في مرحلة حرجة يمر بها لبنان، وستكون ذات طابع تضامني.ومن المقرر أن يعيد الأمين العام خلال الزيارة التأكيد على دعم أسرة الأمم المتحدة برمّتها – البعثة السياسية، وقوات حفظ السلام، والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والإغاثي – للبنان وشعبه.و منذ عام 2019، يعاني لبنان من انهيار اقتصادي غير مسبوق، وصفه البنك الدولي بأنه من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.ويتزامن مع هذا الانهيار الاقتصادي جمود سياسي يمنع من اتخاذ خطوات إصلاحية تواجه التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.

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الأمم المتحدة, لبنان