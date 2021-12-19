تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211219/الإمارات-تقصر-دخول-جميع-الجهات-الحكومية-على-المطعمين-ضد-كورونا-1054344902.html
الإمارات: منع غير المطعمين ضد كورونا من دخول جميع الجهات الحكومية
الإمارات: منع غير المطعمين ضد كورونا من دخول جميع الجهات الحكومية
أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، عن اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية والتي ستقتصر على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T15:35+0000
2021-12-19T15:58+0000
فيروس كورونا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1049518604_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_72ae706ef3c8a24c0e9bdead7627ed69.jpg
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، سيسمح بدخول تلك الجهات للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح كوفيد-19 معتمد في الدولة والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر مع استمرارية إجراء فحص مخبري PCR كل 14 يوما وذلك لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في التطبيق.وسيتم أيضا السماح لأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم بدخول تلك الجهات والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر في حال إجرائهم فحص مخبري PCR كل 7 أيام.وكذلك الأطفال من هم دون الـ 16 عاما الذين لا يتطلب منهم إجراء أية فحوصات مخبرية.ولم يتم السماح بالدخول للدوائر الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين غير الحاصلين على لقاح كوفيد-19، أو الأشخاص الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الرمادي نظراً لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري PCR الخاص بهم.كما ناشدت وزارة الصحة الإماراتية بضرورة الحصول على الجرعات المعززة حسب البروتوكول الوطني المعتمد للقاحات، لضمان رفع المناعة المجتمعية في ظل انتشار المتحورات لفيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/الإمارات-تحقق-إنجازا-في-التطعيم-100-بالمئة-من-سكانها-تلقوا-الجرعة-الأولى-من-لقاح-كورونا-1053321514.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1049518604_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_a0ec4f0a0be58cdea157ed8640acc9a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات: منع غير المطعمين ضد كورونا من دخول جميع الجهات الحكومية

15:35 GMT 19.12.2021 (تم التحديث: 15:58 GMT 19.12.2021)
© REUTERS / Ahmed Jadallahدبي مارينا، دبي، الإمارات العربية المتحدة 22 مايو 2015
دبي مارينا، دبي، الإمارات العربية المتحدة 22 مايو 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / Ahmed Jadallah
تابعنا عبر
أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، عن اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية والتي ستقتصر على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، سيسمح بدخول تلك الجهات للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح كوفيد-19 معتمد في الدولة والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر مع استمرارية إجراء فحص مخبري PCR كل 14 يوما وذلك لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في التطبيق.
وسيتم أيضا السماح لأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم بدخول تلك الجهات والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر في حال إجرائهم فحص مخبري PCR كل 7 أيام.
امرأة ترتدي قناعا واقيا في دبي، تلتقط صورة على خلفية برج خليفة، بعد تأكيد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات العربية المتحدة 30 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
الإمارات تحقق إنجازا في التطعيم: 100 بالمئة من سكانها تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا
27 نوفمبر, 09:25 GMT
وكذلك الأطفال من هم دون الـ 16 عاما الذين لا يتطلب منهم إجراء أية فحوصات مخبرية.
ولم يتم السماح بالدخول للدوائر الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين غير الحاصلين على لقاح كوفيد-19، أو الأشخاص الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الرمادي نظراً لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري PCR الخاص بهم.
وذكرت الوكالة أن القرار سيدخل حيث التنفيذ بداية من 3 يناير 2022.
كما ناشدت وزارة الصحة الإماراتية بضرورة الحصول على الجرعات المعززة حسب البروتوكول الوطني المعتمد للقاحات، لضمان رفع المناعة المجتمعية في ظل انتشار المتحورات لفيروس كورونا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:09 GMTبعد أكثر من عقد...ماذا جنى التونسيون من الثورة؟
16:09 GMT"التعاون الإسلامي" تعين مبعوثا خاصا إلى أفغانستان لمتابعة ملف الدعم الإنساني
16:08 GMTعقار روسي جديد يمنع تكاثر فيروس كورونا
16:06 GMTأمير قطر يجري مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد
16:05 GMTعبير موسي: نقوم بالضغط من أجل ألا تقع تونس في نفق مظلم
16:03 GMTالسودان ينتفض… مطالب جديدة للشارع بعد 3 سنوات على اندلاع الثورة
15:47 GMTاكتشاف غير متوقع أثناء حفر أطول نفق في العالم
15:45 GMTرجل يفاجئ زوجته بوشم تاريخ خاطئ ليوم زواجهما على ذراعه
15:35 GMTالإمارات: منع غير المطعمين ضد كورونا من دخول جميع الجهات الحكومية
15:29 GMT"الجوازات السعودية" تصدر تعليمات جديدة بخصوص العمالة الوافدة
15:23 GMTأوميكرون... بينيت يوجه بالاستعداد لتقليص طاقة العمل في الوزارات الحكومية إلى 50%
15:10 GMTإيران: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفحص موقعا نوويا بعد هجوم إسرائيلي
15:09 GMTإسرائيل... الكنيست يعتمد سلسلة من الإجراءات الاحترازية بعد إصابة عدد من موظفيه بـ"أومبكرون"
15:08 GMTنادي قطر يكشف عن سبب فسخ عقد يوسف بلايلي.. فيديو
15:00 GMTشقيق سمية الألفي يكشف موعد خروجها من المستشفى بعد عملية استئصال ورم
14:53 GMTالخارجية الإيرانية ترحب بعملية تبادل أسرى في سوريا
14:52 GMTالصحة العالمية: نتوقع الحصول على وثائق خاصة بلقاح "سبوتنيك V" قريبا
14:36 GMTأردوغان: حرب الاستقلال الاقتصادي مستمرة بنجاح
14:34 GMTالسعودية تضع شرطا لعودة سوريا للجامعة العربية وحمدوك يؤكد: أمن السودان واستقراره في خطر
14:32 GMTالأردن يستلم قرضا بقيمة 56 مليون دولار من صندوق النقد العربي