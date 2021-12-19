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https://arabic.sputniknews.com/20211219/الإمارات-تنهي-الرقابة-على-السينما-وتقدم-تصنيف-21-1054346528.html
الإمارات تنهي الرقابة على السينما وتقدم تصنيف +21
الإمارات تنهي الرقابة على السينما وتقدم تصنيف +21
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، أنها لن تفرض رقابة على الإصدارات السينمائية بعد الآن، حيث قدمت تصنيفا عمريا يزيد على 21 عاما للأفلام التي... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T16:35+0000
2021-12-19T16:35+0000
العالم العربي
رقابة
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وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تعتبر الإمارات العربية المتحدة، التي تتكون من سبع إمارات، واحدة من أكثر الدول التي تقوم بقطع بعض المشاهد أو تعديل الأفلام التي تحتوي على محتوى للبالغين.وقال مكتب التنظيم الإعلامي للبلاد على تويتر إنه أدخل فئة عمرية تزيد على 21 عاما إلى نظام تصنيف محتوى الصور المتحركة.وأضاف "بحسب هذا التصنيف، ستعرض النسخة العالمية للأفلام في دور السينما، مع التأكيد على التقيد الصارم بمعايير التصنيف العمري لدخول الجمهور".يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت في أواخر العام الماضي، بتجديد مجموعة من القوانين والتي شملت رفع الحظر المفروض على قضية المساكنة لغير المتزوجين، وتخفيف القيود المفروضة على الكحول وتقديم إقامات طويلة الأجل.وأعلنت حكومة الإمارات، في بداية هذا الشهر، النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، ليكون 4 أيام ونصف يوم عمل، على أن تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2022.هذا وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، قانونا يقضي بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، والذي يعتبر الأول من نوعه عالميا، حيث يهدف القانون إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة لغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات.ويشكل الأجانب في الإمارات 90% من تعداد السكان البالغ 10 ملايين نسمة.
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https://arabic.sputniknews.com/20211207/قانون-العمل-الإماراتي-الجديد-1053675062.html
https://arabic.sputniknews.com/20211109/الأحوال-الشخصية-لغير-المسلمين-ما-الفوائد-التي-ستعود-على-الإمارات-من-إصدار-أول-قانون-مدني؟-1050667831.html
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العالم العربي, رقابة

الإمارات تنهي الرقابة على السينما وتقدم تصنيف +21

16:35 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIBمشروع عجلة "عين دبي" الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة
مشروع عجلة عين دبي الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
تابعنا عبر
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، أنها لن تفرض رقابة على الإصدارات السينمائية بعد الآن، حيث قدمت تصنيفا عمريا يزيد على 21 عاما للأفلام التي تصنفها للبالغين.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تعتبر الإمارات العربية المتحدة، التي تتكون من سبع إمارات، واحدة من أكثر الدول التي تقوم بقطع بعض المشاهد أو تعديل الأفلام التي تحتوي على محتوى للبالغين.
وقال مكتب التنظيم الإعلامي للبلاد على تويتر إنه أدخل فئة عمرية تزيد على 21 عاما إلى نظام تصنيف محتوى الصور المتحركة.
وأضاف "بحسب هذا التصنيف، ستعرض النسخة العالمية للأفلام في دور السينما، مع التأكيد على التقيد الصارم بمعايير التصنيف العمري لدخول الجمهور".
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يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت في أواخر العام الماضي، بتجديد مجموعة من القوانين والتي شملت رفع الحظر المفروض على قضية المساكنة لغير المتزوجين، وتخفيف القيود المفروضة على الكحول وتقديم إقامات طويلة الأجل.
وأعلنت حكومة الإمارات، في بداية هذا الشهر، النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، ليكون 4 أيام ونصف يوم عمل، على أن تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2022.
قانون العمل الإماراتي الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
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هذا وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، قانونا يقضي بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، والذي يعتبر الأول من نوعه عالميا، حيث يهدف القانون إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة لغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات.
ويشكل الأجانب في الإمارات 90% من تعداد السكان البالغ 10 ملايين نسمة.
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