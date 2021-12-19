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البرهان للشعب السوداني: نسعى لتحقيق مطالب الثورة بإقامة دولة مدنية منتخبة
البرهان للشعب السوداني: نسعى لتحقيق مطالب الثورة بإقامة دولة مدنية منتخبة
قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، إنه يسعى لتحقيق مطالب الثورة بإقامة دولة مدنية منتخبة في نهاية المرحلة الانتقالية... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T09:59+0000
2021-12-19T09:59+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك في كلمة وجهها البرهان للشعب السوداني، بمناسبة الذكرى الـ 66 لإعلان الاستقلال والذكرى الـثالثة لثورة ديسمبر.وأضاف: "طموحات وأحلام االسودانيين تتلاقى في بناء وطن على أسس الحرية والسلام والعدالة".وعبر عن أمله بأن يصل السودان في نهاية الفترة الانتقالية إلى حكومة منتخبة تقوده لتجاوز الخلافات ووحدة الصف.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

البرهان للشعب السوداني: نسعى لتحقيق مطالب الثورة بإقامة دولة مدنية منتخبة

09:59 GMT 19.12.2021
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
 رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
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قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، إنه يسعى لتحقيق مطالب الثورة بإقامة دولة مدنية منتخبة في نهاية المرحلة الانتقالية تقود إلى تجاوز الخلافات ووحدة الصف.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك في كلمة وجهها البرهان للشعب السوداني، بمناسبة الذكرى الـ 66 لإعلان الاستقلال والذكرى الـثالثة لثورة ديسمبر.
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وأضاف: "طموحات وأحلام االسودانيين تتلاقى في بناء وطن على أسس الحرية والسلام والعدالة".
وعبر عن أمله بأن يصل السودان في نهاية الفترة الانتقالية إلى حكومة منتخبة تقوده لتجاوز الخلافات ووحدة الصف.

"نؤكد عزمنا استكمال مطالب ثورة ديسمبر والعمل مع أبناء الوطن المخلصين، في الوصول إلى غايات الانتقال التي يحلم بها الشعب السوداني في إقامة الدولة المدنية المنتخبة، لتتولي إدارة البلاد.

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي
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