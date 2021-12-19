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https://arabic.sputniknews.com/20211219/التحالف-العربي-تدمير-طائرة-مسيرة-حاولت-استهداف-المدنيين-بمطار-الملك-عبد-الله-1054356713.html
التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبد الله
التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبد الله
قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مساء اليوم الأحد، إنه دمر طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان في جنوب المملكة. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T22:05+0000
2021-12-19T22:05+0000
2021-12-19T22:17+0000
التحالف العربي
أخبار السعودية اليوم
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وأضاف التحالف العربي في بيان نشره التلفزيون الرسمي السعودي، أن الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.كان التحالف العربي قال قبها بوقت قصير، إن تهديدا وشيكا باستخدام المسيرات ينطلق من مطار صنعاء الدولي. مشيرا إلى أن استخدام المطار لمهاجمة المدنيين يضع له خيارات عملياتية مشروعة قانونيا.كما أعلنت قوات التحالف عن عملية في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها جماعة " أنصار الله"، حيث قالت إنها دمرت مواقع لنشاط الطائرات المسيرة ومخازن للأسلحة.وأضاف التحالف العربي، أنه دمر ورشتين لتجميع وتفخيخ المسيرات بمديرية بني الحارث.
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التحالف العربي, أخبار السعودية اليوم
التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبد الله 22:05 GMT 19.12.2021 (تم التحديث: 22:17 GMT 19.12.2021) يتبع
قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مساء اليوم الأحد، إنه دمر طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان في جنوب المملكة.
وأضاف التحالف العربي في بيان نشره التلفزيون الرسمي السعودي، أن الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.
كان التحالف العربي قال قبها بوقت قصير، إن تهديدا وشيكا باستخدام المسيرات ينطلق من مطار صنعاء الدولي. مشيرا إلى أن استخدام المطار لمهاجمة المدنيين يضع له خيارات عملياتية مشروعة قانونيا.
كما أعلنت قوات التحالف عن عملية في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها جماعة " أنصار الله"، حيث قالت إنها دمرت مواقع لنشاط الطائرات المسيرة ومخازن للأسلحة.
وأضاف التحالف العربي، أنه دمر ورشتين لتجميع وتفخيخ المسيرات بمديرية بني الحارث.