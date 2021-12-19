التحالف العربي يعلن مقتل 100 من مسلحي "أنصار الله" بعمليات في مأرب
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالجيش السعودي
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، مقتل العشرات من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إثر عمليات له في محافظة مأرب الغنية بالنفط شرق العاصمة اليمنية.
وقال التحالف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، إنه "نفذ 19 عملية استهداف ضد الميلشيا [في إشارة إلى جماعة أنصار الله] في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأضاف أن "الاستهدافات أدت إلى تدمير 14 آلية عسكرية والقضاء على أكثر من 100 عنصر إرهابي". على حد تعبيره.
وأضاف أن "الاستهدافات أدت إلى تدمير 14 آلية عسكرية والقضاء على أكثر من 100 عنصر إرهابي". على حد تعبيره.
وصعد التحالف العربي عملياته الجوية في محافظة مأرب دعماً لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع الجماعة في مأرب الغنية بالنفط، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر التاسع توالياً في مأرب.
وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.
ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة أنصار الله، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.
ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة أنصار الله، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.