الجيش الإسرائيلي يلقي القبض على منفذي عملية إطلاق النار شمال نابلس
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه ألقى القبض على 4 فلسطينيين في مدينة جنين، من منفذي عملية نابلس، الخميس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة، أكد من خلالها إلقاء القبض على أربعة من المشتبه فيهم في تنفيذ عملية نابلس، قرب مستوطنة حومش، فضلا عن تسليم قطعة الأسلحة التي يشتبه استخدامها في تلك العملية.
#فيديو مطاردة الإرهابيين منفذي #عملية_نابلس التخريبية حتى القبض عليهم في قرية السيلة الحارثية قرب جنين. pic.twitter.com/wsO3TINyAL— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 19, 2021
وأرفق أدرعي شريط فيديو لمطاردة من ادعى أنهم منفذو عملية نابلس حتى القبض عليهم في قرية السيلة الحارثية قرب جنين. وذلك بالتوازي مع ما ذكرته وسائل الإعلام العبرية من مطارة الجيش الإسرائيلي لبعض الفلسطينيين واقتحام لبعض منازلهم، بهدف إلقاء القبض على منفذي عملية "حومش" الخميس الماضي.
אני מברך את שב"כ, צה"ל וימ"מ על סגירת מעגל מהירה, בשילוב זרועות ובשיתוף פעולה, שהביאו לתפיסת המחבלים מהפיגוע בשומרון.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) December 19, 2021
במהלך הלילה הגעתי לחפ"ק כדי לעמוד מקרוב על המרדף. הכוחות פעלו באופן מרשים, יחד, ושמו את ידם במהירות על המעורבים בטרור. >> pic.twitter.com/8SZYoq9Eg6
وبارك نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، جهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش الإسرائيلي على إلقاء القبض على منفذي العملية بسرعة، مشيدا بهم وبسرعتهم المثيرة في هذا الأمر، خاصة طوال ساعات الليل.
وبدوره، هنأ بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، قواته العسكرية وقوات "الشاباك" على تحركهم السريع والمهني في تحديد مكان ما أسماهم بـ"الإرهابيين" المسؤولين عن قتل مستوطن وإصابة آخرين.
מברך את כוחות הביטחון, בהובלת צה"ל והשב"כ על פעולה מהירה, מקצועית ונחושה לאיתור המחבלים שאחראים לרצח יהודה דימנטמן ז"ל. נמשיך נמשיך לרדוף את הטרור ולבוא חשבון עם כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי ישראל.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) December 19, 2021
يذكر أن مساء الخميس الماضي كان قد شهد، قتل المستوطن اليهودي يهودا ديمينتمان برصاص مسلحين فلسطينيين، مما أدى إلى سلسلة من الهجمات الانتقامية للمستوطنين يوم الجمعة والسبت، والتي خلفت إصابة العديد من الفلسطينيين بجروح مختلفة.
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