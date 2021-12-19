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الجيش الإسرائيلي يلقي القبض على منفذي عملية إطلاق النار شمال نابلس
الجيش الإسرائيلي يلقي القبض على منفذي عملية إطلاق النار شمال نابلس
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه ألقى القبض على 4 فلسطينيين في مدينة جنين، من منفذي عملية نابلس، الخميس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T08:07+0000
2021-12-19T08:07+0000
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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة، أكد من خلالها إلقاء القبض على أربعة من المشتبه فيهم في تنفيذ عملية نابلس، قرب مستوطنة حومش، فضلا عن تسليم قطعة الأسلحة التي يشتبه استخدامها في تلك العملية.وأرفق أدرعي شريط فيديو لمطاردة من ادعى أنهم منفذو عملية نابلس حتى القبض عليهم في قرية السيلة الحارثية قرب جنين. وذلك بالتوازي مع ما ذكرته وسائل الإعلام العبرية من مطارة الجيش الإسرائيلي لبعض الفلسطينيين واقتحام لبعض منازلهم، بهدف إلقاء القبض على منفذي عملية "حومش" الخميس الماضي.وبارك نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، جهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش الإسرائيلي على إلقاء القبض على منفذي العملية بسرعة، مشيدا بهم وبسرعتهم المثيرة في هذا الأمر، خاصة طوال ساعات الليل.وبدوره، هنأ بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، قواته العسكرية وقوات "الشاباك" على تحركهم السريع والمهني في تحديد مكان ما أسماهم بـ"الإرهابيين" المسؤولين عن قتل مستوطن وإصابة آخرين.يذكر أن مساء الخميس الماضي كان قد شهد، قتل المستوطن اليهودي يهودا ديمينتمان برصاص مسلحين فلسطينيين، مما أدى إلى سلسلة من الهجمات الانتقامية للمستوطنين يوم الجمعة والسبت، والتي خلفت إصابة العديد من الفلسطينيين بجروح مختلفة.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار فلسطين اليوم.
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أخبار العالم العربي, فلسطين, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يلقي القبض على منفذي عملية إطلاق النار شمال نابلس

08:07 GMT 19.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWAD
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه ألقى القبض على 4 فلسطينيين في مدينة جنين، من منفذي عملية نابلس، الخميس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة، أكد من خلالها إلقاء القبض على أربعة من المشتبه فيهم في تنفيذ عملية نابلس، قرب مستوطنة حومش، فضلا عن تسليم قطعة الأسلحة التي يشتبه استخدامها في تلك العملية.
وأرفق أدرعي شريط فيديو لمطاردة من ادعى أنهم منفذو عملية نابلس حتى القبض عليهم في قرية السيلة الحارثية قرب جنين. وذلك بالتوازي مع ما ذكرته وسائل الإعلام العبرية من مطارة الجيش الإسرائيلي لبعض الفلسطينيين واقتحام لبعض منازلهم، بهدف إلقاء القبض على منفذي عملية "حومش" الخميس الماضي.
وبارك نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، جهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش الإسرائيلي على إلقاء القبض على منفذي العملية بسرعة، مشيدا بهم وبسرعتهم المثيرة في هذا الأمر، خاصة طوال ساعات الليل.
وبدوره، هنأ بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، قواته العسكرية وقوات "الشاباك" على تحركهم السريع والمهني في تحديد مكان ما أسماهم بـ"الإرهابيين" المسؤولين عن قتل مستوطن وإصابة آخرين.
يذكر أن مساء الخميس الماضي كان قد شهد، قتل المستوطن اليهودي يهودا ديمينتمان برصاص مسلحين فلسطينيين، مما أدى إلى سلسلة من الهجمات الانتقامية للمستوطنين يوم الجمعة والسبت، والتي خلفت إصابة العديد من الفلسطينيين بجروح مختلفة.
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