تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211219/الخارجية-الإيرانية-ترحب-بعملية-تبادل-أسرى-في-سوريا-1054342818.html
الخارجية الإيرانية ترحب بعملية تبادل أسرى في سوريا
الخارجية الإيرانية ترحب بعملية تبادل أسرى في سوريا
قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن بلاده، بصفتها أحد الضامنين لعملية تبادل الأسرى السوريين بين المعارضة والحكومة السورية، تؤكد ارتياحها... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T14:53+0000
2021-12-19T14:53+0000
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050363495_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0384e5810d744f96eaaf07120f20c1a4.jpg
طهران - سبوتنيك. وقال خطيب زاده، في بيان اليوم الأحد حول عملية تبادل الأسرى، "تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصفتها أحد الضامنين الثلاثة لعملية أستانا، عن ارتياحها للعملية الناجحة الأخيرة لتبادل المختطفين والمعتقلين عند معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي." وأضاف ان بلاده تريد "بذل المزيد من الجهود لتنسيق وتسهيل المزيد من عمليات التبادل في المستقبل." وأشار خطيب زاده إلى أن عملية تبادل الأسرى نُفذت يوم الجمعة الماضي بإشراف إيران وروسيا والهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتم خلالها تبادل عشرة أشخاص بين المعارضة والحكومة السورية. وتابع أن العمل جار مع ضامني عملية مفاوضات أستانا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري "لزيادة عدد العمليات التبادلية للمختطفين والسجناء وتسهيل هذا الأمر المهم". وجرت عملية تبادل أسرى بين الجيش العربي السوري، ومجموعة مسلحة، عند معبر أبو الزندين في منطقة الباب شرقي حلب. وبدأت المحادثات وفق صيغة أستانا قبل خمس سنوات لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، تشارك فيها إيران وروسيا وتركيا. وحتى الآن، عُقدت 16 جولة من محادثات أستانا، كانت آخرها في منتصف شهر تموز/يوليو الماضي في العاصمة الكازاخية نور سلطان. وتناولت محادثات أستانا قضايا عدة بينها الأوضاع في سوريا وأداء اللجنة الدستورية السورية في جنيف والمساعدات الدولية وبعض الإجراءات مثل تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050363495_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_07bb7e3dc4bdce2fac67498dae52a7d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم

الخارجية الإيرانية ترحب بعملية تبادل أسرى في سوريا

14:53 GMT 19.12.2021
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Sputnik . Abedal Kader Albai
تابعنا عبر
قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن بلاده، بصفتها أحد الضامنين لعملية تبادل الأسرى السوريين بين المعارضة والحكومة السورية، تؤكد ارتياحها لتلك العملية وتطلعها لمواصلة مثل تلك العمليات في الفترة المقبلة.
طهران - سبوتنيك. وقال خطيب زاده، في بيان اليوم الأحد حول عملية تبادل الأسرى، "تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصفتها أحد الضامنين الثلاثة لعملية أستانا، عن ارتياحها للعملية الناجحة الأخيرة لتبادل المختطفين والمعتقلين عند معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي."
وأضاف ان بلاده تريد "بذل المزيد من الجهود لتنسيق وتسهيل المزيد من عمليات التبادل في المستقبل."
وأشار خطيب زاده إلى أن عملية تبادل الأسرى نُفذت يوم الجمعة الماضي بإشراف إيران وروسيا والهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتم خلالها تبادل عشرة أشخاص بين المعارضة والحكومة السورية.
وتابع أن العمل جار مع ضامني عملية مفاوضات أستانا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري "لزيادة عدد العمليات التبادلية للمختطفين والسجناء وتسهيل هذا الأمر المهم".
وجرت عملية تبادل أسرى بين الجيش العربي السوري، ومجموعة مسلحة، عند معبر أبو الزندين في منطقة الباب شرقي حلب.
وبدأت المحادثات وفق صيغة أستانا قبل خمس سنوات لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، تشارك فيها إيران وروسيا وتركيا.
وحتى الآن، عُقدت 16 جولة من محادثات أستانا، كانت آخرها في منتصف شهر تموز/يوليو الماضي في العاصمة الكازاخية نور سلطان. وتناولت محادثات أستانا قضايا عدة بينها الأوضاع في سوريا وأداء اللجنة الدستورية السورية في جنيف والمساعدات الدولية وبعض الإجراءات مثل تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:09 GMTبعد أكثر من عقد...ماذا جنى التونسيون من الثورة؟
16:09 GMT"التعاون الإسلامي" تعين مبعوثا خاصا إلى أفغانستان لمتابعة ملف الدعم الإنساني
16:08 GMTعقار روسي جديد يمنع تكاثر فيروس كورونا
16:06 GMTأمير قطر يجري مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد
16:05 GMTعبير موسي: نقوم بالضغط من أجل ألا تقع تونس في نفق مظلم
16:03 GMTالسودان ينتفض… مطالب جديدة للشارع بعد 3 سنوات على اندلاع الثورة
15:47 GMTاكتشاف غير متوقع أثناء حفر أطول نفق في العالم
15:45 GMTرجل يفاجئ زوجته بوشم تاريخ خاطئ ليوم زواجهما على ذراعه
15:35 GMTالإمارات: منع غير المطعمين ضد كورونا من دخول جميع الجهات الحكومية
15:29 GMT"الجوازات السعودية" تصدر تعليمات جديدة بخصوص العمالة الوافدة
15:23 GMTأوميكرون... بينيت يوجه بالاستعداد لتقليص طاقة العمل في الوزارات الحكومية إلى 50%
15:10 GMTإيران: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفحص موقعا نوويا بعد هجوم إسرائيلي
15:09 GMTإسرائيل... الكنيست يعتمد سلسلة من الإجراءات الاحترازية بعد إصابة عدد من موظفيه بـ"أومبكرون"
15:08 GMTنادي قطر يكشف عن سبب فسخ عقد يوسف بلايلي.. فيديو
15:00 GMTشقيق سمية الألفي يكشف موعد خروجها من المستشفى بعد عملية استئصال ورم
14:53 GMTالخارجية الإيرانية ترحب بعملية تبادل أسرى في سوريا
14:52 GMTالصحة العالمية: نتوقع الحصول على وثائق خاصة بلقاح "سبوتنيك V" قريبا
14:36 GMTأردوغان: حرب الاستقلال الاقتصادي مستمرة بنجاح
14:34 GMTالسعودية تضع شرطا لعودة سوريا للجامعة العربية وحمدوك يؤكد: أمن السودان واستقراره في خطر
14:32 GMTالأردن يستلم قرضا بقيمة 56 مليون دولار من صندوق النقد العربي