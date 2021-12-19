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https://arabic.sputniknews.com/20211219/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-بتدخل-أمريكي-ودولي-عاجل-لوقف-إرهاب-المستوطنين-1054352295.html
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل أمريكي ودولي عاجل لوقف "إرهاب المستوطنين"
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل أمريكي ودولي عاجل لوقف "إرهاب المستوطنين"
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية بـ "تدخل عاجل" لوقف ماسمته "الإرهاب اليهودي ضد المدنيين الفلسطينيين العُزل"، في إشارة... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T18:55+0000
2021-12-19T18:55+0000
المجتمع الدولي
الضفة الغربية
وزارة الخارجية الفلسطينية
الاستيطان
المستوطنون
الجيش الإسرائيلي
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وقالت الخارجية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن اعتداءات المستوطنين تثبت "مجموعة من الحقائق التي طالما حذرنا منها ومن نتائجها ومخاطرها، ولم يعد بإمكان المجتمع الدولي التغاضي عنها، الصمت عليها، والاكتفاء بالاختباء خلف بعض الإدانات الدولية الشكلية لما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين العزل الآمنين في منازلهم".واعتبرت أن من تلك الحقائق أن "القواعد الارتكازية لإرهاب المستوطنين المنتشرة في عموم الضفة الغربية المحتلة هي سياسة إسرائيلية رسمية وجزءاً لا يتجزأ من المشروع الاسرائيلي الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكبر دليل على ذلك أن تلك القواعد وعناصر الإرهاب اليهودي تحظى بحماية ودعم حكومي إسرائيلي، مالياً وقانونياً وتسليحاً، وهي معروفة تماماً لأجهزة الاحتلال الأمنية والعسكرية".وشددت الخارجية الفلسطينية على أن الهدف الحقيقي من "دور ميليشيات ومنظمات المستوطنين المسلحة واعتداءاتهم هو سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، وحشر المواطنين الفلسطينيين في أماكن سكناهم ومنعهم من التمدد العمراني في أرض آبائهم وأجدادهم، بحيث يصبح الهم الاكبر للمواطن الفلسطيني الدفاع عن منزله وليس الوصول إلى أرضه أو البناء فيها".وأكدت على أن "انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية ليست من قبيل ردود الأفعال المؤقتة على حدث هنا أو هناك، إنما هي جزء من مخططات استعمارية توسعية تؤدي إلى اغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي عن تلك الانتهاكات يعتبر "تشجيعاً أيضاً للحكومة الإسرائيلية وجيش احتلالها وعناصر الاستيطان الإرهابية للامعان في عدوانهم على الفلسطينيين".وطالبت الوزارة بـ "تحرك دولي سريع وفوري من قبل كل من يدعي المسؤولية والاهتمام، بدءاً بالدول الأعضاء بمجلس الامن، الأمين العام للأمم المتحدة ومن يمثله في فلسطين المحتلة، الدبلوماسيون الأجانب المعتمدين في فلسطين، بدءاً بالمؤسسات القانونية والمدافعة عن حقوق الانسان، المفوض السامي لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الانسان، بدءاً بالإدارة الأمريكية التي تعلن عن التزامها المبدئي بحماية المدنيين أينما تواجدوا والحفاظ على حقوقهم، ومنع التغول ضدهم من قبل من يملك القوة والجبروت وهو ما ينطبق على دولة الاحتلال التي تمارسها جبروتها ضد الشعب الفلسطيني".ويقول الفلسطينيون إن اعتداءات المستوطنيين تزايدت خلال الآونة الأخيرة بدعم وتشجيع من الجيش الإسرائيلي.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أصيب 4 فلسطينيين لدى تعرضهم للرشق بالحجارة من قبل مستوطنين قرب مدينة نابلس شمالي الضفة، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة.
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المجتمع الدولي, الضفة الغربية, وزارة الخارجية الفلسطينية, الاستيطان, المستوطنون, الجيش الإسرائيلي

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل أمريكي ودولي عاجل لوقف "إرهاب المستوطنين"

18:55 GMT 19.12.2021
© AP Photo / Emrah Gurel وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال مؤتمر صحفي في اسطنبول، تركيا 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018
 وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال مؤتمر صحفي في اسطنبول، تركيا 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية بـ "تدخل عاجل" لوقف ماسمته "الإرهاب اليهودي ضد المدنيين الفلسطينيين العُزل"، في إشارة إلى اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن اعتداءات المستوطنين تثبت "مجموعة من الحقائق التي طالما حذرنا منها ومن نتائجها ومخاطرها، ولم يعد بإمكان المجتمع الدولي التغاضي عنها، الصمت عليها، والاكتفاء بالاختباء خلف بعض الإدانات الدولية الشكلية لما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين العزل الآمنين في منازلهم".
واعتبرت أن من تلك الحقائق أن "القواعد الارتكازية لإرهاب المستوطنين المنتشرة في عموم الضفة الغربية المحتلة هي سياسة إسرائيلية رسمية وجزءاً لا يتجزأ من المشروع الاسرائيلي الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكبر دليل على ذلك أن تلك القواعد وعناصر الإرهاب اليهودي تحظى بحماية ودعم حكومي إسرائيلي، مالياً وقانونياً وتسليحاً، وهي معروفة تماماً لأجهزة الاحتلال الأمنية والعسكرية".
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وشددت الخارجية الفلسطينية على أن الهدف الحقيقي من "دور ميليشيات ومنظمات المستوطنين المسلحة واعتداءاتهم هو سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، وحشر المواطنين الفلسطينيين في أماكن سكناهم ومنعهم من التمدد العمراني في أرض آبائهم وأجدادهم، بحيث يصبح الهم الاكبر للمواطن الفلسطيني الدفاع عن منزله وليس الوصول إلى أرضه أو البناء فيها".
وأكدت على أن "انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية ليست من قبيل ردود الأفعال المؤقتة على حدث هنا أو هناك، إنما هي جزء من مخططات استعمارية توسعية تؤدي إلى اغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".
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وقالت إن صمت الحكومة الإسرائيلية على ما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات على يد المستوطنين يجعلها وفقاً للقانون الدولي "شريكا كاملا بالجريمة".

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي عن تلك الانتهاكات يعتبر "تشجيعاً أيضاً للحكومة الإسرائيلية وجيش احتلالها وعناصر الاستيطان الإرهابية للامعان في عدوانهم على الفلسطينيين".
وطالبت الوزارة بـ "تحرك دولي سريع وفوري من قبل كل من يدعي المسؤولية والاهتمام، بدءاً بالدول الأعضاء بمجلس الامن، الأمين العام للأمم المتحدة ومن يمثله في فلسطين المحتلة، الدبلوماسيون الأجانب المعتمدين في فلسطين، بدءاً بالمؤسسات القانونية والمدافعة عن حقوق الانسان، المفوض السامي لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الانسان، بدءاً بالإدارة الأمريكية التي تعلن عن التزامها المبدئي بحماية المدنيين أينما تواجدوا والحفاظ على حقوقهم، ومنع التغول ضدهم من قبل من يملك القوة والجبروت وهو ما ينطبق على دولة الاحتلال التي تمارسها جبروتها ضد الشعب الفلسطيني".
ويقول الفلسطينيون إن اعتداءات المستوطنيين تزايدت خلال الآونة الأخيرة بدعم وتشجيع من الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أصيب 4 فلسطينيين لدى تعرضهم للرشق بالحجارة من قبل مستوطنين قرب مدينة نابلس شمالي الضفة، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة.
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