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https://arabic.sputniknews.com/20211219/السعودية-تضع-شرطا-لعودة-سوريا-للجامعة-العربية-وحمدوك-يؤكد-أمن-السودان-واستقراره-في-خطر-1054341846.html
السعودية تضع شرطا لعودة سوريا للجامعة العربية وحمدوك يؤكد: أمن السودان واستقراره في خطر
السعودية تضع شرطا لعودة سوريا للجامعة العربية وحمدوك يؤكد: أمن السودان واستقراره في خطر
أكد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة ، السفير عبد الله المعلمي، أن طريق سوريا نحو العودة إلى الجامعة العربية مفتوح إذا تمكنت من التخلص من سيطرة الجهات... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T14:34+0000
2021-12-19T14:34+0000
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السعودية تضع شرطا لعودة سوريا للجامعة العربية وحمدوك يؤكد: أمن السودان واستقراره في خطر
السعودية تضع شرطا لعودة سوريا للجامعة العربية وحمدوك يؤكد: أمن السودان واستقراره في خطر
السعودية تؤكد على الحل السياسي للأزمة في سوريا وتحدد شرطا لعودة دمشق للجامعة العربيةودعا المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، إلى عدم التصديق بأن الحرب في سوريا انتهت، مؤكدا أن المسار السياسي هو السبيل لحل الأزمة السورية.جاء ذلك خلال كلمة المندوب السعودي في الجلسة العامة الـ 53 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة 17 ديسمبر/ كانون الأول.ولفت إلى أن "تلك المؤشرات جلعت المملكة العربية السعودية تبعث برسالة شديدة اللهجة بأنها لا ترحب بعودة سوريا لجامعة الدول العربية التي تشترط العودة إليها بالإجماع الكامل، إلا عند تحقيق الانفتاح على حاضنتها العربية، وأن تتخلى جزئيا بإخراج المقاتلين الأجانب سواء إيرانيين أو غيرهم وعودة سوريا كبلد عربي".أحزاب سياسية لبنانية تندد بتعطيل عمل الحكومة وتدعو لضرورة عودتها لممارسة مهامهادعا حزب التيار الوطني الحر في لبنان من وصفهم بـ"المعنيين"، إلى أن يفرجوا عن الحكومة اللبنانية، كي تمارس عملها، على حد تعبيره.ودعا "المعنيّين، بالإفراج عن مجلس الوزراء، ليقوم بواجباته في معالجة الأزمات الضاغطة على الناس، ماليّاً واقتصاديّاً ومعيشيّاً"، وفقا للبيان.في هذا الصدد، قالت مايا خوري الناشطة السياسية اللبنانية، إنه من الواضح إن الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل باتوا يقاطعون جلسات البرلمان رابطين موقفهم بقضية القاضي طارق بيطار.وأشارت خوري إلى أن الحل يكمن في الانتخابات من أجل التغيير بلبنان، فضلا عن إصلاحات جذرية ، ترافق هذه الانتخابات.قبيل تظاهرات الأحد... رئيس وزراء السودان يقول إن أمن البلاد ووحدتها واستقرارها في خطرقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن استقرار بلاده ووحدتها في خطر، داعيا في الوقت نفسه إلى "التوافق على ميثاق سياسي" لحماية مستقبل السودان.وجدد حمدوك دعوته لكافة قوى الثورة وكل المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي بضرورة "التوافق على ميثاق سياسي يعالج نواقص الماضي وينجز ما تبقى من أهداف الثورة".في هذا الإطار، قال محمد الأسباط الكاتب والمحلل السياسي السوداني، إن المكون العسكري هو من يعرقل المسار السياسي الذي يصمم الشارع على استكماله.وأضاف أن الأحزاب السودانية تحاول أن تضبط إيقاها على حركة الشارع، وليس لديها ثوابت سياسية فضلا عن أنها لم تقدم منجزًا حزبيا في صورة تقديم بدائل وحلول سياسية واقتصادية ، مما يشير إلى أنها تعيش أزمة.يمكنكم متباعة المزيد من عالم سبوتنيكتقديم: عبد الله حميد و خالد عبد الجبارإعداد:أيمن سنبل
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السعودية تضع شرطا لعودة سوريا للجامعة العربية وحمدوك يؤكد: أمن السودان واستقراره في خطر

14:34 GMT 19.12.2021
السعودية تضع شرطا لعودة سوريا للجامعة العربية وحمدوك يؤكد: أمن السودان واستقراره في خطر
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أكد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة ، السفير عبد الله المعلمي، أن طريق سوريا نحو العودة إلى الجامعة العربية مفتوح إذا تمكنت من التخلص من سيطرة الجهات الأجنبية ومقررات الأمور فيها، حسب تعبيره.
السعودية تؤكد على الحل السياسي للأزمة في سوريا وتحدد شرطا لعودة دمشق للجامعة العربية
ودعا المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، إلى عدم التصديق بأن الحرب في سوريا انتهت، مؤكدا أن المسار السياسي هو السبيل لحل الأزمة السورية.
جاء ذلك خلال كلمة المندوب السعودي في الجلسة العامة الـ 53 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة 17 ديسمبر/ كانون الأول.

في هذا السياق، قال الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي، عبد الله العساف، إن "السعودية اكتشفت خلال الكثير من المؤشرات بأن سوريا ليست مرحبة بالانفتاح على الجانب العربي وفك الارتباط بحزب الله وإيران".

ولفت إلى أن "تلك المؤشرات جلعت المملكة العربية السعودية تبعث برسالة شديدة اللهجة بأنها لا ترحب بعودة سوريا لجامعة الدول العربية التي تشترط العودة إليها بالإجماع الكامل، إلا عند تحقيق الانفتاح على حاضنتها العربية، وأن تتخلى جزئيا بإخراج المقاتلين الأجانب سواء إيرانيين أو غيرهم وعودة سوريا كبلد عربي".
وشدد على أن بلاده "ترحب بعودة سوريا إلى محيطها العربي وحاضنتها المشتركة، الجامعة العربية، مشيرا إلى أن طريق سوريا نحو هذا الهدف مفتوح إذا تمكنت من التخلص من سيطرة الجهات الأجنبية ومقررات الأمور فيها"، بحسب قوله
أحزاب سياسية لبنانية تندد بتعطيل عمل الحكومة وتدعو لضرورة عودتها لممارسة مهامها
دعا حزب التيار الوطني الحر في لبنان من وصفهم بـ"المعنيين"، إلى أن يفرجوا عن الحكومة اللبنانية، كي تمارس عملها، على حد تعبيره.
وانتقد التيار الوطني الحر في بيان عقب اجتماع هيئته التأسيسية، ما وصفه بـ "التعطيل المتعمد للحكومة"، محذرا من أن يكون "تقاطع المصالح السياسية"، وراء هذا التعطيل.
ودعا "المعنيّين، بالإفراج عن مجلس الوزراء، ليقوم بواجباته في معالجة الأزمات الضاغطة على الناس، ماليّاً واقتصاديّاً ومعيشيّاً"، وفقا للبيان.
إلى ذلك، قال زعيم حزب الكتائب، سمير جعجع، إن "تعطيل الحكومة أبعد من السياسة، بل بات مرتبطا بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، والتي ولأجلها يعطل البلد بشكل عام"، متهما حزب الله بهذا "التعطيل".
في هذا الصدد، قالت مايا خوري الناشطة السياسية اللبنانية، إنه من الواضح إن الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل باتوا يقاطعون جلسات البرلمان رابطين موقفهم بقضية القاضي طارق بيطار.
وأضافت خوري أن مسئولية التعطيل تقع على عاتق هذا الثنائي، لافتة إلى أن "التيار الوطني الحر"، يرى أنه يجب احترام مبدأ فصل السلطات، وفصل عمل الحكومة عن عمل القضاء.
وأشارت خوري إلى أن الحل يكمن في الانتخابات من أجل التغيير بلبنان، فضلا عن إصلاحات جذرية ، ترافق هذه الانتخابات.
قبيل تظاهرات الأحد... رئيس وزراء السودان يقول إن أمن البلاد ووحدتها واستقرارها في خطر
قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن استقرار بلاده ووحدتها في خطر، داعيا في الوقت نفسه إلى "التوافق على ميثاق سياسي" لحماية مستقبل السودان.
وأضاف "هناك تراجع كبير في مسيرة الثورة، يهدد أمن السودان ووحدتها واستقرارها، وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي لنا وطنا ولا ثورة"، بحسب قوله.
وجدد حمدوك دعوته لكافة قوى الثورة وكل المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي بضرورة "التوافق على ميثاق سياسي يعالج نواقص الماضي وينجز ما تبقى من أهداف الثورة".
جاءت تصريحات حمدوك قبل ساعات من تظاهرات مقررة، اليوم الأحد 19 ديسمبر/ كانون الأول، احتجاجا على اتفاقه ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.
في هذا الإطار، قال محمد الأسباط الكاتب والمحلل السياسي السوداني، إن المكون العسكري هو من يعرقل المسار السياسي الذي يصمم الشارع على استكماله.
وأشار الأسباط إلى أن بعض الأحزاب ستلتحق قريبا بالإعلان السياسي الأخير الذي أعلنت خلاله قوى سياسية دعمها للاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء ورئيس المجلس السيادي.
وأضاف أن الأحزاب السودانية تحاول أن تضبط إيقاها على حركة الشارع، وليس لديها ثوابت سياسية فضلا عن أنها لم تقدم منجزًا حزبيا في صورة تقديم بدائل وحلول سياسية واقتصادية ، مما يشير إلى أنها تعيش أزمة.
يمكنكم متباعة المزيد من عالم سبوتنيك
تقديم: عبد الله حميد و خالد عبد الجبار
إعداد:أيمن سنبل
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