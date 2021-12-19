https://arabic.sputniknews.com/20211219/السعودية-تضع-شرطا-لعودة-سوريا-للجامعة-العربية-وحمدوك-يؤكد-أمن-السودان-واستقراره-في-خطر-1054341846.html

السعودية تضع شرطا لعودة سوريا للجامعة العربية وحمدوك يؤكد: أمن السودان واستقراره في خطر

السعودية تضع شرطا لعودة سوريا للجامعة العربية وحمدوك يؤكد: أمن السودان واستقراره في خطر

أكد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة ، السفير عبد الله المعلمي، أن طريق سوريا نحو العودة إلى الجامعة العربية مفتوح إذا تمكنت من التخلص من سيطرة الجهات... 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T14:34+0000

2021-12-19T14:34+0000

2021-12-19T14:34+0000

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عالم سبوتنيك

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السعودية تضع شرطا لعودة سوريا للجامعة العربية وحمدوك يؤكد: أمن السودان واستقراره في خطر السعودية تضع شرطا لعودة سوريا للجامعة العربية وحمدوك يؤكد: أمن السودان واستقراره في خطر

السعودية تؤكد على الحل السياسي للأزمة في سوريا وتحدد شرطا لعودة دمشق للجامعة العربيةودعا المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، إلى عدم التصديق بأن الحرب في سوريا انتهت، مؤكدا أن المسار السياسي هو السبيل لحل الأزمة السورية.جاء ذلك خلال كلمة المندوب السعودي في الجلسة العامة الـ 53 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة 17 ديسمبر/ كانون الأول.ولفت إلى أن "تلك المؤشرات جلعت المملكة العربية السعودية تبعث برسالة شديدة اللهجة بأنها لا ترحب بعودة سوريا لجامعة الدول العربية التي تشترط العودة إليها بالإجماع الكامل، إلا عند تحقيق الانفتاح على حاضنتها العربية، وأن تتخلى جزئيا بإخراج المقاتلين الأجانب سواء إيرانيين أو غيرهم وعودة سوريا كبلد عربي".أحزاب سياسية لبنانية تندد بتعطيل عمل الحكومة وتدعو لضرورة عودتها لممارسة مهامهادعا حزب التيار الوطني الحر في لبنان من وصفهم بـ"المعنيين"، إلى أن يفرجوا عن الحكومة اللبنانية، كي تمارس عملها، على حد تعبيره.ودعا "المعنيّين، بالإفراج عن مجلس الوزراء، ليقوم بواجباته في معالجة الأزمات الضاغطة على الناس، ماليّاً واقتصاديّاً ومعيشيّاً"، وفقا للبيان.في هذا الصدد، قالت مايا خوري الناشطة السياسية اللبنانية، إنه من الواضح إن الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل باتوا يقاطعون جلسات البرلمان رابطين موقفهم بقضية القاضي طارق بيطار.وأشارت خوري إلى أن الحل يكمن في الانتخابات من أجل التغيير بلبنان، فضلا عن إصلاحات جذرية ، ترافق هذه الانتخابات.قبيل تظاهرات الأحد... رئيس وزراء السودان يقول إن أمن البلاد ووحدتها واستقرارها في خطرقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن استقرار بلاده ووحدتها في خطر، داعيا في الوقت نفسه إلى "التوافق على ميثاق سياسي" لحماية مستقبل السودان.وجدد حمدوك دعوته لكافة قوى الثورة وكل المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي بضرورة "التوافق على ميثاق سياسي يعالج نواقص الماضي وينجز ما تبقى من أهداف الثورة".في هذا الإطار، قال محمد الأسباط الكاتب والمحلل السياسي السوداني، إن المكون العسكري هو من يعرقل المسار السياسي الذي يصمم الشارع على استكماله.وأضاف أن الأحزاب السودانية تحاول أن تضبط إيقاها على حركة الشارع، وليس لديها ثوابت سياسية فضلا عن أنها لم تقدم منجزًا حزبيا في صورة تقديم بدائل وحلول سياسية واقتصادية ، مما يشير إلى أنها تعيش أزمة.يمكنكم متباعة المزيد من عالم سبوتنيكتقديم: عبد الله حميد و خالد عبد الجبارإعداد:أيمن سنبل

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