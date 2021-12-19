السفارة الأمريكية بالسودان توجه تحذيرا لموظفيها

جاء هذا في بيان نشرته السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك قبل تنظيم مظاهرات مرتقبة، الأحد، بالخرطوم ومدن البلاد، للمطالبة بحكم مدني كامل.وقالت السفارة في بيانها: "من المتوقع حدوث تظاهرات في الخرطوم وربما في ولايات أخرى في 19 ديسمبر"، مشيرة إلى أن أماكن وتوقيتات التظاهرات غير معروفة بالتحديد.وأضاف البيان أنه: "تم تشجيع موظفي السفارة على العمل في المنزل، وتجنب السفر غير الضروري، وأماكن الحشود والمظاهرات".وتأتي هذه التظاهرات بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.يذكر أن قوى سياسية من بينها "لجان المقاومة" و"تجمع المهنيين"، دعوا إلى الخروج في تظاهرات حاشدة في العاصمة ومدن البلاد، اليوم احتجاجا على الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.
وأضاف البيان أنه: "تم تشجيع موظفي السفارة على العمل في المنزل، وتجنب السفر غير الضروري، وأماكن الحشود والمظاهرات".
وتأتي هذه التظاهرات بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.
يذكر أن قوى سياسية من بينها "لجان المقاومة" و"تجمع المهنيين"، دعوا إلى الخروج في تظاهرات حاشدة في العاصمة ومدن البلاد، اليوم احتجاجا على الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.