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https://arabic.sputniknews.com/20211219/السفارة-الأمريكية-بالسودان-توجه-تحذيرا-لموظفيها-1054330622.html
السفارة الأمريكية بالسودان توجه تحذيرا لموظفيها
السفارة الأمريكية بالسودان توجه تحذيرا لموظفيها
حذرت السفارة الأمريكية، في العاصمة السودانية الخرطوم موظفيها من التواجد في أماكن الحشود والاحتجاجات المتوقع خروجها في البلاد اليوم الأحد. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T10:17+0000
2021-12-19T10:17+0000
تظاهرات
السودان
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جاء هذا في بيان نشرته السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك قبل تنظيم مظاهرات مرتقبة، الأحد، بالخرطوم ومدن البلاد، للمطالبة بحكم مدني كامل.وقالت السفارة في بيانها: "من المتوقع حدوث تظاهرات في الخرطوم وربما في ولايات أخرى في 19 ديسمبر"، مشيرة إلى أن أماكن وتوقيتات التظاهرات غير معروفة بالتحديد.وأضاف البيان أنه: "تم تشجيع موظفي السفارة على العمل في المنزل، وتجنب السفر غير الضروري، وأماكن الحشود والمظاهرات".وتأتي هذه التظاهرات بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.يذكر أن قوى سياسية من بينها "لجان المقاومة" و"تجمع المهنيين"، دعوا إلى الخروج في تظاهرات حاشدة في العاصمة ومدن البلاد، اليوم احتجاجا على الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.
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تظاهرات, السودان

السفارة الأمريكية بالسودان توجه تحذيرا لموظفيها

10:17 GMT 19.12.2021
© REUTERS / STRINGERالمتظاهرون السودانيون يرددون شعارات أثناء حضورهم مظاهرة احتجاج تطالب الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي خارج وزارة الدفاع في الخرطوم
المتظاهرون السودانيون يرددون شعارات أثناء حضورهم مظاهرة احتجاج تطالب الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي خارج وزارة الدفاع في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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حذرت السفارة الأمريكية، في العاصمة السودانية الخرطوم موظفيها من التواجد في أماكن الحشود والاحتجاجات المتوقع خروجها في البلاد اليوم الأحد.
جاء هذا في بيان نشرته السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك قبل تنظيم مظاهرات مرتقبة، الأحد، بالخرطوم ومدن البلاد، للمطالبة بحكم مدني كامل.
وقالت السفارة في بيانها: "من المتوقع حدوث تظاهرات في الخرطوم وربما في ولايات أخرى في 19 ديسمبر"، مشيرة إلى أن أماكن وتوقيتات التظاهرات غير معروفة بالتحديد.
وأضاف البيان أنه: "تم تشجيع موظفي السفارة على العمل في المنزل، وتجنب السفر غير الضروري، وأماكن الحشود والمظاهرات".
وتأتي هذه التظاهرات بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.
يذكر أن قوى سياسية من بينها "لجان المقاومة" و"تجمع المهنيين"، دعوا إلى الخروج في تظاهرات حاشدة في العاصمة ومدن البلاد، اليوم احتجاجا على الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.
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