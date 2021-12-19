https://arabic.sputniknews.com/20211219/الصحة-السودانية-123-إصابة-في-احتجاجات-اليوم-1054356311.html

الصحة السودانية: 123 إصابة في احتجاجات اليوم

الصحة السودانية: 123 إصابة في احتجاجات اليوم

قالت وزارة الصحة السودانية، إن 123 شخصا أصيبوا بولايتي الخرطوم وكسلا خلال مظاهرات اليوم الأحد. 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T21:56+0000

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2021-12-19T21:56+0000

أخبار السودان اليوم

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وأضافت الوزارة في بيان نشر على موقع فيسبوك، "أنه لا توجد وفيات حتى (الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، التاسعة والنصف بتوقيت غرينتش).وأوضح تقرير الصحة السودانية،أن العاصمة السودانية أصيب فيها 121 شخصا بينما الاثنين الآخرين كانا في ولاية كسلا.وتوجه مئات الألوف من الناس في مسيرة إلى القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي نُفذ يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول، مما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.وتمكن بعض المحتجين من الوصول إلى بوابات القصر، ودعا منظمو الاحتجاج المزيد من الناس للانضمام إلى اعتصام مزمع مساء اليوم. وأظهرت لقطات مصورة على الهواء تعرض من بقي هناك لإطلاق الغاز بكثافة.ويأتي هذا الاحتجاج، وهو تاسع مظاهرة كبيرة يجري تنظيمها منذ الانقلاب، تزامنا مع إحياء ذكرى إحراق مبنى الحزب الحاكم في عام 2018، وهي الواقعة التي أشعلت انتفاضة شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.واستمرت الاحتجاجات المناهضة للانقلاب حتى بعد إعادة رئيس الوزراء إلى منصبه الشهر الماضي. ويطالب المحتجون بعدم تدخل الجيش على الإطلاق في الحكومة خلال مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات حرة.

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أخبار السودان اليوم