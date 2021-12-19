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https://arabic.sputniknews.com/20211219/الصحة-السودانية-123-إصابة-في-احتجاجات-اليوم-1054356311.html
الصحة السودانية: 123 إصابة في احتجاجات اليوم
الصحة السودانية: 123 إصابة في احتجاجات اليوم
قالت وزارة الصحة السودانية، إن 123 شخصا أصيبوا بولايتي الخرطوم وكسلا خلال مظاهرات اليوم الأحد. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T21:56+0000
2021-12-19T21:56+0000
أخبار السودان اليوم
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وأضافت الوزارة في بيان نشر على موقع فيسبوك، "أنه لا توجد وفيات حتى (الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، التاسعة والنصف بتوقيت غرينتش).وأوضح تقرير الصحة السودانية،أن العاصمة السودانية أصيب فيها 121 شخصا بينما الاثنين الآخرين كانا في ولاية كسلا.وتوجه مئات الألوف من الناس في مسيرة إلى القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي نُفذ يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول، مما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.وتمكن بعض المحتجين من الوصول إلى بوابات القصر، ودعا منظمو الاحتجاج المزيد من الناس للانضمام إلى اعتصام مزمع مساء اليوم. وأظهرت لقطات مصورة على الهواء تعرض من بقي هناك لإطلاق الغاز بكثافة.ويأتي هذا الاحتجاج، وهو تاسع مظاهرة كبيرة يجري تنظيمها منذ الانقلاب، تزامنا مع إحياء ذكرى إحراق مبنى الحزب الحاكم في عام 2018، وهي الواقعة التي أشعلت انتفاضة شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.واستمرت الاحتجاجات المناهضة للانقلاب حتى بعد إعادة رئيس الوزراء إلى منصبه الشهر الماضي. ويطالب المحتجون بعدم تدخل الجيش على الإطلاق في الحكومة خلال مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات حرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/الشرطة-السودانية-تطلق-الغاز-المسيل-للدموع-لتفريق-متظاهرين-أمام-القصر-الرئاسي-1054336914.html
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أخبار السودان اليوم

الصحة السودانية: 123 إصابة في احتجاجات اليوم

21:56 GMT 19.12.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمئات الألوف من السودانيين في مسيرة إلى القصر الرئاسي في الخرطوم اليوم الأحد 19 ديسمبر 2021
مئات الألوف من السودانيين في مسيرة إلى القصر الرئاسي في الخرطوم اليوم الأحد 19 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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قالت وزارة الصحة السودانية، إن 123 شخصا أصيبوا بولايتي الخرطوم وكسلا خلال مظاهرات اليوم الأحد.
وأضافت الوزارة في بيان نشر على موقع فيسبوك، "أنه لا توجد وفيات حتى (الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، التاسعة والنصف بتوقيت غرينتش).
وأوضح تقرير الصحة السودانية،أن العاصمة السودانية أصيب فيها 121 شخصا بينما الاثنين الآخرين كانا في ولاية كسلا.
وأشار التقرير إلى حدوث اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مناطق التجمعات "القصر الجمهوري، السوق العربي، والبرلمان"، واستخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق استدعت دخول المستشفى.
وتوجه مئات الألوف من الناس في مسيرة إلى القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي نُفذ يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول، مما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.
وتمكن بعض المحتجين من الوصول إلى بوابات القصر، ودعا منظمو الاحتجاج المزيد من الناس للانضمام إلى اعتصام مزمع مساء اليوم. وأظهرت لقطات مصورة على الهواء تعرض من بقي هناك لإطلاق الغاز بكثافة.
نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أمام القصر الرئاسي
12:25 GMT
ويأتي هذا الاحتجاج، وهو تاسع مظاهرة كبيرة يجري تنظيمها منذ الانقلاب، تزامنا مع إحياء ذكرى إحراق مبنى الحزب الحاكم في عام 2018، وهي الواقعة التي أشعلت انتفاضة شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
واستمرت الاحتجاجات المناهضة للانقلاب حتى بعد إعادة رئيس الوزراء إلى منصبه الشهر الماضي. ويطالب المحتجون بعدم تدخل الجيش على الإطلاق في الحكومة خلال مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات حرة.
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