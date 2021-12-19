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الصحة العالمية: نتوقع الحصول على وثائق خاصة بلقاح "سبوتنيك V" قريبا
الصحة العالمية: نتوقع الحصول على وثائق خاصة بلقاح "سبوتنيك V" قريبا
قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش، اليوم الأحد، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة، تتوقع استلام حزمة كاملة من الوثائق الخاصة بلقاح "سبوتنيك... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T14:52+0000
2021-12-19T14:52+0000
روسيا
منظمة الصحة العالمية
العالم
فيروس كورونا
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
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جنيف- سبوتنيك. وأخبر المسؤول وكالة "سبوتنيك" أن خبراء منظمة الصحة العالمية لا يمكنهم الوصول إلى روسيا لتقييم كفاءة اللقاح قبل استلام الوثائق وفحصها، لذلك، لن تجري المنظمة فحصها قبل يناير/ كانون الثاني 2022.وأضاف ياساريفيتش أنه أُعلن عن المواعيد النهائية لتقديم الوثائق في اجتماع لممثلي منظمة الصحة العالمية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي في جنيف أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.وتابع جاساريفيتش أنه بعد النظر في الطلب والإجابات المقابلة، ستخبر منظمة الصحة العالمية منتج اللقاح إذا كانت هناك حاجة للفحص الفوري.في أكتوبر/ تشرين الأول، قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إنه تمت إزالة جميع الحواجز التي تحول دون الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" من قبل منظمة الصحة العالمية، ولم يتبق سوى الإجراءات الإدارية.من جانبه قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إنه يتوقع الحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية في الأشهر القليلة المقبلة.حاليا، حصل اللقاح الروسي المضاد لفيروس "سارس كوف 2" المسبب لمرض "كوفيد 19"، على ترخيص استخدام في 71 دولة بإجمالي 4 مليارات شخص، مما يشكل أكثر من 50% من سكان الأرض.
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روسيا, منظمة الصحة العالمية, العالم, فيروس كورونا, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

الصحة العالمية: نتوقع الحصول على وثائق خاصة بلقاح "سبوتنيك V" قريبا

14:52 GMT 19.12.2021
© Sputnik . Mohammad Damourسوريا - كورونا.. لقاح "سبوتنيك V" يجري في دماء السوريين
سوريا - كورونا.. لقاح سبوتنيك V يجري في دماء السوريين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Sputnik . Mohammad Damour
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قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش، اليوم الأحد، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة، تتوقع استلام حزمة كاملة من الوثائق الخاصة بلقاح "سبوتنيك V" بحلول نهاية الشهر الجاري.
جنيف- سبوتنيك. وأخبر المسؤول وكالة "سبوتنيك" أن خبراء منظمة الصحة العالمية لا يمكنهم الوصول إلى روسيا لتقييم كفاءة اللقاح قبل استلام الوثائق وفحصها، لذلك، لن تجري المنظمة فحصها قبل يناير/ كانون الثاني 2022.
وأضاف ياساريفيتش أنه أُعلن عن المواعيد النهائية لتقديم الوثائق في اجتماع لممثلي منظمة الصحة العالمية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي في جنيف أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتابع جاساريفيتش أنه بعد النظر في الطلب والإجابات المقابلة، ستخبر منظمة الصحة العالمية منتج اللقاح إذا كانت هناك حاجة للفحص الفوري.
التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في تولا، لقاح سبوتنيك V روسيا 19 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
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في أكتوبر/ تشرين الأول، قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إنه تمت إزالة جميع الحواجز التي تحول دون الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" من قبل منظمة الصحة العالمية، ولم يتبق سوى الإجراءات الإدارية.
من جانبه قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إنه يتوقع الحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية في الأشهر القليلة المقبلة.
حاليا، حصل اللقاح الروسي المضاد لفيروس "سارس كوف 2" المسبب لمرض "كوفيد 19"، على ترخيص استخدام في 71 دولة بإجمالي 4 مليارات شخص، مما يشكل أكثر من 50% من سكان الأرض.
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