الصحة المصرية تكشف نتيجة تحاليل المخالطين لأول 3 مصابين بـ"أوميكرون"‏

وقال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، إن الفحوص أظهرت "سلبية" إصابة المخالطين، وتم وضعهم تحت الملاحظة والمتابعة، وسيخضعون لمسحات أخرى لضمان خلوهم من الفيروس.أما عن آخر تطورات الحالة الصحية للمصابين الثلاثة بمتحور "أوميكرون"، وهم يحملون الجنسية المصرية، فقد أكد عبد الغفار أن حالتهم مستقرة، وتم عزلهم بصورة تامة، ويتم علاجهم وفقا لبرتوكول العلاج المعتمد لفيروس "كورونا" المستجد.وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت مساء يوم الجمعة الماضي، عن تسجيل أول الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إن رصدت 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون في مطار القاهرة الدولي من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بالمطار.وأشارت الوزارة إلى أن حالات أوميكرون الثلاثة كانت ضمن 26 حالة مصابة بفيروس "كورونا" وافدة من الخارج تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.
كشفت وزارة الصحة المصرية، عن نتيجة تحاليل المخالطين لأول 3 مصابين بمتحور "أوميكرون" في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، إن الفحوص أظهرت "سلبية" إصابة المخالطين، وتم وضعهم تحت الملاحظة والمتابعة، وسيخضعون لمسحات أخرى لضمان خلوهم من الفيروس.
أما عن آخر تطورات الحالة الصحية للمصابين الثلاثة بمتحور "أوميكرون"، وهم يحملون الجنسية المصرية، فقد أكد عبد الغفار أن حالتهم مستقرة، وتم عزلهم بصورة تامة، ويتم علاجهم وفقا لبرتوكول العلاج المعتمد لفيروس "كورونا" المستجد.