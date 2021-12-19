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https://arabic.sputniknews.com/20211219/الصحة-المصرية-تكشف-نتيجة-تحاليل-المخالطين-لأول-3-مصابين-بـأوميكرون-1054331738.html
الصحة المصرية تكشف نتيجة تحاليل المخالطين لأول 3 مصابين بـ"أوميكرون"‏
الصحة المصرية تكشف نتيجة تحاليل المخالطين لأول 3 مصابين بـ"أوميكرون"‏
كشفت وزارة الصحة المصرية، عن نتيجة تحاليل المخالطين لأول 3 مصابين بمتحور ‏‏"أوميكرون" في البلاد.‏ 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T10:41+0000
2021-12-19T10:41+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
فيروس كورونا
أوميكرون
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وقال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، إن الفحوص أظهرت "سلبية" إصابة المخالطين، وتم وضعهم تحت الملاحظة والمتابعة، وسيخضعون لمسحات أخرى لضمان خلوهم من الفيروس.أما عن آخر تطورات الحالة الصحية للمصابين الثلاثة بمتحور "أوميكرون"، وهم يحملون الجنسية المصرية، فقد أكد عبد الغفار أن حالتهم مستقرة، وتم عزلهم بصورة تامة، ويتم علاجهم وفقا لبرتوكول العلاج المعتمد لفيروس "كورونا" المستجد.وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت مساء يوم الجمعة الماضي، عن تسجيل أول الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إن رصدت 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون في مطار القاهرة الدولي من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بالمطار.وأشارت الوزارة إلى أن حالات أوميكرون الثلاثة كانت ضمن 26 حالة مصابة بفيروس "كورونا" وافدة من الخارج تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/قطر-تعلن-تسجيل-أول-4-حالات-إصابة-بـأوميكرون-1054276421.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن, فيروس كورونا, أوميكرون

الصحة المصرية تكشف نتيجة تحاليل المخالطين لأول 3 مصابين بـ"أوميكرون"‏

10:41 GMT 19.12.2021
© AP Photo / Ibrahim el-Shazlyسيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
© AP Photo / Ibrahim el-Shazly
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كشفت وزارة الصحة المصرية، عن نتيجة تحاليل المخالطين لأول 3 مصابين بمتحور ‏‏"أوميكرون" في البلاد.‏
وقال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، إن الفحوص أظهرت "سلبية" إصابة المخالطين، وتم وضعهم تحت الملاحظة والمتابعة، وسيخضعون لمسحات أخرى لضمان خلوهم من الفيروس.
أما عن آخر تطورات الحالة الصحية للمصابين الثلاثة بمتحور "أوميكرون"، وهم يحملون الجنسية المصرية، فقد أكد عبد الغفار أن حالتهم مستقرة، وتم عزلهم بصورة تامة، ويتم علاجهم وفقا لبرتوكول العلاج المعتمد لفيروس "كورونا" المستجد.
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قطر تعلن تسجيل أول 4 حالات إصابة بـ"أوميكرون"
17 ديسمبر, 15:45 GMT
وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت مساء يوم الجمعة الماضي، عن تسجيل أول الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إن رصدت 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون في مطار القاهرة الدولي من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بالمطار.
وأشارت الوزارة إلى أن حالات أوميكرون الثلاثة كانت ضمن 26 حالة مصابة بفيروس "كورونا" وافدة من الخارج تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.
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