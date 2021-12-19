الصين تطلق الإنتاج الضخم لمقاتلات الجيل الخامس

وفقًا للموقع، في الربع الأخير من عام 2021، زاد الطلب من جيش التحرير الشعبي الصيني على مقاتلات Chengdu J-20. يؤكد المنشور أن J-20 في مرحلة الإنتاج الضخم وتتوقع الشركة المصنعة تسليم قياسي للوحدات القتالية للجيش الصيني. يُذكر أن سبب زيادة إنتاج الطائرات هو إنشاء محرك WS-10B الجديد.من المعروف أنه تم تزويد مقاتلات J-20A وJ-20B بمحطة الطاقة الجديدة. حلت المحركات الصينية الصنع محل المحركات الروسية التي تم تركيبها على تعديلات J-20 الأولى.
أعلنت شركة "Chengdu Aircraft Industrial Group" الصينية عن بدء الإنتاج الضخم للجيل الخامس من مقاتلات جي-20، حسب موقع ميلاتري ووتش.
وفقًا للموقع، في الربع الأخير من عام 2021، زاد الطلب من جيش التحرير الشعبي الصيني على مقاتلات Chengdu J-20. يؤكد المنشور أن J-20 في مرحلة الإنتاج الضخم وتتوقع الشركة المصنعة تسليم قياسي للوحدات القتالية للجيش الصيني. يُذكر أن سبب زيادة إنتاج الطائرات هو إنشاء محرك WS-10B الجديد.
من المعروف أنه تم تزويد مقاتلات J-20A وJ-20B بمحطة الطاقة الجديدة. حلت المحركات الصينية الصنع محل المحركات الروسية التي تم تركيبها على تعديلات J-20 الأولى.