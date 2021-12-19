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https://arabic.sputniknews.com/20211219/الكويت-تعلن-عن-مشروع-سكة-حديد-للربط-مع-السعودية-1054353836.html
الكويت تعلن عن مشروع سكة حديد للربط مع السعودية
الكويت تعلن عن مشروع سكة حديد للربط مع السعودية
قال رئيس هيئة الطرق والنقل البري، في الكويت، حسين الخياط، إن مجلس الوزراء أسند مشروع إقامة خط السكة الحديدية بين السعودية والكويت إلى الهيئة العامة للطرق، ضمن... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T20:06+0000
2021-12-19T20:06+0000
أخبار الخليج
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وأوضح الخياط، بحسب موقع "القبس"، الكويتي، بأن "المسار الخليجي للمشروع سيكون من المملكة العربية السعودية إلى منطقة الشدادية في الكويت، حيث تقدر المسافة بـ115 كيلومتراً، وبتكلفة تصل إلى حوالي 300 مليون دينار".ووقع الخياط، أمس، السبت، مع رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بروتوكول تعاون بين المجلس البلدي وهيئة الطرق، وقال عقب التوقيع إنه "تم تشكيل فريق لاستلام المشروع، حيث تم وضع خطة سيتم التنفيذ على مدار 4 سنوات ونصف، من خلال إزالة المعوقات وإعداد دراسة استشارية والتصاميم، ومن ثم طرح المشروع للمقاولة لمدة سنتين ونصف".وأضاف أن "بعدها سيتم إنشاء شركة تقوم بعملية التشغيل وصيانة المشروع وبناء المحطة والأجزاء المتعلقة في المناولة".وشدد على أن "عملية إنشاء سكة حديد ستكون جديدة بالنسبة للكويت، ولكننا سنقوم بهذه المهمة".ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع أوسع لإنشاء سكك حديدية لربط دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعرف باسم "قطار الخليج".ويقدر الطول الإجمالي للمسار بحوالي 2117 كيلومترا، يربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى مدينة مسقط العمانية، عبر صحار، وتقدر التكلفة الإجمالية المشروع بنحو 15.4 مليار دولار أمريكي.
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أخبار الخليج

الكويت تعلن عن مشروع سكة حديد للربط مع السعودية

20:06 GMT 19.12.2021
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قطار سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
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قال رئيس هيئة الطرق والنقل البري، في الكويت، حسين الخياط، إن مجلس الوزراء أسند مشروع إقامة خط السكة الحديدية بين السعودية والكويت إلى الهيئة العامة للطرق، ضمن المسار الخليجي.
وأوضح الخياط، بحسب موقع "القبس"، الكويتي، بأن "المسار الخليجي للمشروع سيكون من المملكة العربية السعودية إلى منطقة الشدادية في الكويت، حيث تقدر المسافة بـ115 كيلومتراً، وبتكلفة تصل إلى حوالي 300 مليون دينار".
ووقع الخياط، أمس، السبت، مع رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بروتوكول تعاون بين المجلس البلدي وهيئة الطرق، وقال عقب التوقيع إنه "تم تشكيل فريق لاستلام المشروع، حيث تم وضع خطة سيتم التنفيذ على مدار 4 سنوات ونصف، من خلال إزالة المعوقات وإعداد دراسة استشارية والتصاميم، ومن ثم طرح المشروع للمقاولة لمدة سنتين ونصف".
وأضاف أن "بعدها سيتم إنشاء شركة تقوم بعملية التشغيل وصيانة المشروع وبناء المحطة والأجزاء المتعلقة في المناولة".
وأكد الخياط أن "الشركة ستكون من القطاع الخاص والهيئة ومفتوحة للمساهمة من قبل المساهمين".
وشدد على أن "عملية إنشاء سكة حديد ستكون جديدة بالنسبة للكويت، ولكننا سنقوم بهذه المهمة".
ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع أوسع لإنشاء سكك حديدية لربط دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعرف باسم "قطار الخليج".
ويقدر الطول الإجمالي للمسار بحوالي 2117 كيلومترا، يربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى مدينة مسقط العمانية، عبر صحار، وتقدر التكلفة الإجمالية المشروع بنحو 15.4 مليار دولار أمريكي.
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