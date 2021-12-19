المقاتلات الروسية والبيلاروسية تقوم بدوريات مشتركة... فيديو

كما نشرت مقطع فيديو للرحلة المشتركة على تلغرام: "يتم القيام بدوريات مشتركة على الحدود الجوية لدولة الاتحاد... كجزء من القاذفات الاستراتيجية تو -22 إم 3 التابعة لقوات الفضاء الروسية، برفقة مجموعة تكتيكية مختلطة من مقاتلات سو -30 إس إم متعددة الوظائف لبيلاروسيا وروسيا".في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع في بيلاروسيا أنه تم اتخاذ قرار بتشكيل قوات الدفاع الجوي ودوريات مشتركة على حدود الدولة في المجال الجوي من قبل القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للقوات المسلحة البيلاروسية والفضائية الروسية. وأوضحت أن القرار اتخذ "فيما يتعلق بزيادة وتيرة الرحلات الجوية لأنواع مختلفة من الطيران بالقرب من حدود دولة جمهورية بيلاروسيا ومن أجل منع انتهاكات حدود الدولة في المجال الجوي".كما لاحظت وزارة الدفاع في بيلاروسيا زيادة في النشاط العسكري في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة. على وجه الخصوص، زادت بولندا عدد قوات الأمن على خلفية ظهور ألفي مخيم للاجئين من الشرق الأوسط على الحدود البيلاروسية البولندية. قالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا إن قرار بولندا بتركيز 23 ألف جندي ودبابة وأنظمة دفاع جوي وأسلحة ثقيلة أخرى بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا لا يمكن وصفه بأنه استجابة مناسبة لأزمة الهجرة.
أفادت وزارة الدفاع في بيلاروسيا بأن مقاتلات وقاذفات طائرات بيلاروسية وروسية قامتا بدورية مشتركة أخرى على الحدود الجوية لدولة الاتحاد.
كما نشرت مقطع فيديو للرحلة المشتركة على تلغرام: "يتم القيام بدوريات مشتركة على الحدود الجوية لدولة الاتحاد... كجزء من القاذفات الاستراتيجية تو -22 إم 3 التابعة لقوات الفضاء الروسية، برفقة مجموعة تكتيكية مختلطة من مقاتلات سو -30 إس إم متعددة الوظائف لبيلاروسيا وروسيا".
في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع في بيلاروسيا أنه تم اتخاذ قرار بتشكيل قوات الدفاع الجوي ودوريات مشتركة على حدود الدولة في المجال الجوي من قبل القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للقوات المسلحة البيلاروسية والفضائية الروسية. وأوضحت أن القرار اتخذ "فيما يتعلق بزيادة وتيرة الرحلات الجوية لأنواع مختلفة من الطيران بالقرب من حدود دولة جمهورية بيلاروسيا ومن أجل منع انتهاكات حدود الدولة في المجال الجوي".
كما لاحظت وزارة الدفاع في بيلاروسيا زيادة في النشاط العسكري في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة. على وجه الخصوص، زادت بولندا عدد قوات الأمن على خلفية ظهور ألفي مخيم للاجئين من الشرق الأوسط على الحدود البيلاروسية البولندية. قالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا إن قرار بولندا بتركيز 23 ألف جندي ودبابة وأنظمة دفاع جوي وأسلحة ثقيلة أخرى بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا لا يمكن وصفه بأنه استجابة مناسبة لأزمة الهجرة.