الموت يغيب الفنان الأردني غسان المشيني... صاحب صوت بطل مسلسل "مازنجر"

أعلنت عن ذلك نقابة الفنانين الأردنيين، التي تقدمت بالعزاء إلى أسرة الراحل وكل محبيه، وسألت الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.وغسان إسحاق عودة المشيني من مواليد عام 1952، ونال شهادة البكالوريوس في المسرح من العاصمة المصرية القاهرة في عام 1980، واشتهر بخفة ظله وعفويته في أداء أدواره الفنية.ومن أبرز الشخصيات الفنية لغسان المشيني، والتي مازالت محفورة في ذاكرة محبيه، شخصية "أبو الخل" في مسلسل "أبو عواد"، و"عمرو" في مسلسل "المناهل"، التي حققت نجاحا فريدا.كما حقق الراحل غسان المشيني نجاحا كبيرا من مشاركته في النسخة المدبلجة للعربية من مسلسل الكرتون للأطفال "مازنجر"، والذي جسد دور بطل الأحداث "ماهر"، وروى عن تفاصيل ذلك أثناء استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، من تقديم الفنانة المصرية، إسعاد يونس.وتشمل سيرة أعمال المشيني إخراجه لمسرحية "عمارة العلالي"، ومسرحية "قربة مخزوقة"، مسرحية "طعة وقايمة"، ومسرحية "كباريه".
ومن أبرز الشخصيات الفنية لغسان المشيني، والتي مازالت محفورة في ذاكرة محبيه، شخصية "أبو الخل" في مسلسل "أبو عواد"، و"عمرو" في مسلسل "المناهل"، التي حققت نجاحا فريدا.
كما حقق الراحل غسان المشيني نجاحا كبيرا من مشاركته في النسخة المدبلجة للعربية من مسلسل الكرتون للأطفال "مازنجر"، والذي جسد دور بطل الأحداث "ماهر"، وروى عن تفاصيل ذلك أثناء استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، من تقديم الفنانة المصرية، إسعاد يونس.
وتشمل سيرة أعمال المشيني إخراجه لمسرحية "عمارة العلالي"، ومسرحية "قربة مخزوقة"، مسرحية "طعة وقايمة"، ومسرحية "كباريه".