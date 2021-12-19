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الموت يغيب الفنان الأردني غسان المشيني... صاحب صوت بطل مسلسل "مازنجر"
الموت يغيب الفنان الأردني غسان المشيني... صاحب صوت بطل مسلسل "مازنجر"
غيب الموت الفنان والمخرج الأردني، غسان المشيني، أمس السبت، عن عمر 69 عاما.‏ 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T06:55+0000
2021-12-19T06:55+0000
مجتمع
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أعلنت عن ذلك نقابة الفنانين الأردنيين، التي تقدمت بالعزاء إلى أسرة الراحل وكل محبيه، وسألت الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.وغسان إسحاق عودة المشيني من مواليد عام 1952، ونال شهادة البكالوريوس في المسرح من العاصمة المصرية القاهرة في عام 1980، واشتهر بخفة ظله وعفويته في أداء أدواره الفنية.ومن أبرز الشخصيات الفنية لغسان المشيني، والتي مازالت محفورة في ذاكرة محبيه، شخصية "أبو الخل" في مسلسل "أبو عواد"، و"عمرو" في مسلسل "المناهل"، التي حققت نجاحا فريدا.كما حقق الراحل غسان المشيني نجاحا كبيرا من مشاركته في النسخة المدبلجة للعربية من مسلسل الكرتون للأطفال "مازنجر"، والذي جسد دور بطل الأحداث "ماهر"، وروى عن تفاصيل ذلك أثناء استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، من تقديم الفنانة المصرية، إسعاد يونس.وتشمل سيرة أعمال المشيني إخراجه لمسرحية "عمارة العلالي"، ومسرحية "قربة مخزوقة"، مسرحية "طعة وقايمة"، ومسرحية "كباريه".
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مجتمع, منوعات

الموت يغيب الفنان الأردني غسان المشيني... صاحب صوت بطل مسلسل "مازنجر"

06:55 GMT 19.12.2021
© REUTERS / STRINGERمدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021
© REUTERS / STRINGER
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غيب الموت الفنان والمخرج الأردني، غسان المشيني، أمس السبت، عن عمر 69 عاما.‏
أعلنت عن ذلك نقابة الفنانين الأردنيين، التي تقدمت بالعزاء إلى أسرة الراحل وكل محبيه، وسألت الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.
وغسان إسحاق عودة المشيني من مواليد عام 1952، ونال شهادة البكالوريوس في المسرح من العاصمة المصرية القاهرة في عام 1980، واشتهر بخفة ظله وعفويته في أداء أدواره الفنية.
ومن أبرز الشخصيات الفنية لغسان المشيني، والتي مازالت محفورة في ذاكرة محبيه، شخصية "أبو الخل" في مسلسل "أبو عواد"، و"عمرو" في مسلسل "المناهل"، التي حققت نجاحا فريدا.
كما حقق الراحل غسان المشيني نجاحا كبيرا من مشاركته في النسخة المدبلجة للعربية من مسلسل الكرتون للأطفال "مازنجر"، والذي جسد دور بطل الأحداث "ماهر"، وروى عن تفاصيل ذلك أثناء استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، من تقديم الفنانة المصرية، إسعاد يونس.
وتشمل سيرة أعمال المشيني إخراجه لمسرحية "عمارة العلالي"، ومسرحية "قربة مخزوقة"، مسرحية "طعة وقايمة"، ومسرحية "كباريه".
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