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الهند تختبر صاروخا باليستيا من الجيل الجديد
الهند تختبر صاروخا باليستيا من الجيل الجديد
قالت وزارة الدفاع الهندية إن الهند اختبرت بنجاح صاروخًا باليستيًا من الجيل الجديد Agni P قادرًا على حمل شحنة نووية. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T05:14+0000
2021-12-19T05:14+0000
رصد عسكري
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تم الإطلاق في صباح يوم أمس من جزيرة عبد الكلام في خليج البنغال.تم رصد مسار ومعلمات الصاروخ في جميع مراحل الرحلة عن طريق القياس عن بعد والرادار والمحطات الكهروضوئية والسفن بعيدة المدى.هنأ وزير الدفاع راجناث سينغ منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية على نجاح اختبارات الطيران وأعرب عن رضاه عن الأداء الممتاز للنظام. وأشاد وزير الدفاع الهندي للبحث والتطوير ساتيش ريدي بجهود الفريق "لإجراء اختبار طيران تطويري ثان مع العديد من الوظائف الإضافية".
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رصد عسكري

الهند تختبر صاروخا باليستيا من الجيل الجديد

05:14 GMT 19.12.2021
© REUTERS / Joe Skipperطاقم "Inspiration4" المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، أول طاقم مدني يسافر على متن صاروخ "سبايس إكس فالكون 9 إلى الفضاء، فلوريدا، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021
طاقم Inspiration4 المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، أول طاقم مدني يسافر على متن صاروخ سبايس إكس فالكون 9 إلى الفضاء، فلوريدا، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / Joe Skipper
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قالت وزارة الدفاع الهندية إن الهند اختبرت بنجاح صاروخًا باليستيًا من الجيل الجديد Agni P قادرًا على حمل شحنة نووية.
تم الإطلاق في صباح يوم أمس من جزيرة عبد الكلام في خليج البنغال.
تم رصد مسار ومعلمات الصاروخ في جميع مراحل الرحلة عن طريق القياس عن بعد والرادار والمحطات الكهروضوئية والسفن بعيدة المدى.
وقالت الوزارة: "الصاروخ اتبع مسارًا معينًا، وأدى جميع مهام الطيران بدقة عالية. هو صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب على مرحلتين مع نظام توجيه مزدوج. أكد اختبار الطيران الثاني هذا موثوقية جميع التقنيات المتقدمة المتكاملة في النظام".
هنأ وزير الدفاع راجناث سينغ منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية على نجاح اختبارات الطيران وأعرب عن رضاه عن الأداء الممتاز للنظام. وأشاد وزير الدفاع الهندي للبحث والتطوير ساتيش ريدي بجهود الفريق "لإجراء اختبار طيران تطويري ثان مع العديد من الوظائف الإضافية".
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