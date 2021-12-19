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https://arabic.sputniknews.com/20211219/بايدن-يوجه-تحذيرا-صارخا-للأمريكيين-مع-تفاقم-الوضع-الوبائي-قبيل-الشتاء-1054330254.html
بايدن يوجه "تحذيرا صارخا" للأمريكيين مع تفاقم الوضع الوبائي قبيل الشتاء
بايدن يوجه "تحذيرا صارخا" للأمريكيين مع تفاقم الوضع الوبائي قبيل الشتاء
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، توجيه "تحذير صارخ" لمواطني بلاده من مخاطر عدم التطعيم ضد فيروس كورونا، في خطاب يلقيه يوم الثلاثاء، في ظل التفشي المتسارع لمتحور... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T10:12+0000
2021-12-19T10:12+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وقالت المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي على "تويتر": "نحن على استعداد لارتفاع مستويات الإصابة، وسوف يوضح رئيس الولايات المتحدة كيف سنستجيب لهذا التحدي".وأضافت: "سيذكر الأمريكيون أنه يمكنهم حماية أنفسهم من المرض الشديد من كوفيد- 19 من خلال التطعيم والحصول على جرعة معززة عندما يكونون مؤهلين".يأتي خطاب بايدن المخطط له مع تزايد حالات دخول المستشفيات والوفيات بسبب "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، مع تفشي المرض الذي أجبر على إلغاء عروض برودواي ومباريات كرة القدم.سيعلن بايدن عن خطوات جديدة تتخذها الإدارة لدعم المجتمعات المحتاجة إلى المساعدة، مع إصدار "تحذير صارخ" لما سيبدو عليه الشتاء بالنسبة للأمريكيين الذين يختارون عدم تطعيمهم، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول في البيت الأبيض.وحذر خبراء الصحة من موجة إصابات جديدة تزامنت مع وصول متحور "أوميكرون" ونشاط السفر خلال العطلات والطقس الأكثر برودة.في الولايات المتحدة، توفي 800939 شخصًا بسبب الوباء، وبلغ متوسط ​​الحالات الجديدة في الولايات المتحدة لمدة 7 أيام 122297 حتى يوم الجمعة، وفقا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض، بزيادة 1.5% عن الأسبوع السابق.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

بايدن يوجه "تحذيرا صارخا" للأمريكيين مع تفاقم الوضع الوبائي قبيل الشتاء

10:12 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / Andrew Caballero-Reynoldsالرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن يضيئان شجرة عيد الميلاد الرئيسية في واشنطن، الولايات المتحدة 2 ديسمبر 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن يضيئان شجرة عيد الميلاد الرئيسية في واشنطن، الولايات المتحدة 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / Andrew Caballero-Reynolds
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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، توجيه "تحذير صارخ" لمواطني بلاده من مخاطر عدم التطعيم ضد فيروس كورونا، في خطاب يلقيه يوم الثلاثاء، في ظل التفشي المتسارع لمتحور "أوميكرون" وارتفاع حالات الإصابة في البلاد.
وقالت المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي على "تويتر": "نحن على استعداد لارتفاع مستويات الإصابة، وسوف يوضح رئيس الولايات المتحدة كيف سنستجيب لهذا التحدي".
وأضافت: "سيذكر الأمريكيون أنه يمكنهم حماية أنفسهم من المرض الشديد من كوفيد- 19 من خلال التطعيم والحصول على جرعة معززة عندما يكونون مؤهلين".
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يأتي خطاب بايدن المخطط له مع تزايد حالات دخول المستشفيات والوفيات بسبب "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، مع تفشي المرض الذي أجبر على إلغاء عروض برودواي ومباريات كرة القدم.
سيعلن بايدن عن خطوات جديدة تتخذها الإدارة لدعم المجتمعات المحتاجة إلى المساعدة، مع إصدار "تحذير صارخ" لما سيبدو عليه الشتاء بالنسبة للأمريكيين الذين يختارون عدم تطعيمهم، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول في البيت الأبيض.
وحذر خبراء الصحة من موجة إصابات جديدة تزامنت مع وصول متحور "أوميكرون" ونشاط السفر خلال العطلات والطقس الأكثر برودة.
في الولايات المتحدة، توفي 800939 شخصًا بسبب الوباء، وبلغ متوسط ​​الحالات الجديدة في الولايات المتحدة لمدة 7 أيام 122297 حتى يوم الجمعة، وفقا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض، بزيادة 1.5% عن الأسبوع السابق.
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