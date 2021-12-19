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بدء التصويت في انتخابات المجلس التشريعي بهونغ كونغ
بدء التصويت في انتخابات المجلس التشريعي بهونغ كونغ
بدأ التصويت في انتخابات المجلس التشريعي في هونغ كونغ، التي تعتبر أول انتخابات من نوعها منذ أن أجرت الصين إصلاحات شاملة على العملية. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T13:03+0000
2021-12-19T13:04+0000
الصين
أخبار هونغ كونغ
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وحسب بي بي سي فقد بدأ اليوم الأحد التصويت في انتخابات المجلس التشريعي في هونغ كونغ، حيث فتحت صناديق الاقتراع في الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت غرينتش) وسوف تغلق في الساعة 22:30، فيما أعلنت السلطات أن النتائج الكاملة لن تكون قبل غد الاثنين.وسوف يتم انتخاب نواب لشغل 20 مقعدًا تشريعيًا فقط من 90 بشكل مباشر، مع اختيار 40 آخرين من قبل لجنة الانتخابات الموالية لبكين و30 يتم اختيارهم من قبل مجموعات المصالح الخاصة مثل الأعمال والتجارة، والتي تميل أيضًا تاريخيًا نحو بكين.يأتي ذلك فيما أشارت أرقام اليوم الأحد إلى أن نسبة المشاركة كانت أقل مما كانت عليه في الانتخابات السابقة.يشار إلى أنه وفي مارس/ آذار الماضي، وافق المسؤولون على قرار "الوطني" المثير للجدل والذي خفض بشكل جذري التمثيل الديمقراطي وسمح لبكين بفحص كل مرشح.يأتي ذلك بعد أن أصدرت الصين قانونًا للأمن القومي، مما يسهل معاقبة المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في أعقاب مظاهرات حاشدة في الإقليم في عام 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20210919/وكالة-انتخابات-للوطنيين-فقط-في-هونغ-كونغ-1050190396.html
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الصين, أخبار هونغ كونغ

بدء التصويت في انتخابات المجلس التشريعي بهونغ كونغ

13:03 GMT 19.12.2021 (تم التحديث: 13:04 GMT 19.12.2021)
© AFP 2021 / Anthony Wallaceطلاب مدرسة يسيرون في أحد شوارع هونغ كونغ، 4 يوليو 2016
طلاب مدرسة يسيرون في أحد شوارع هونغ كونغ، 4 يوليو 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / Anthony Wallace
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بدأ التصويت في انتخابات المجلس التشريعي في هونغ كونغ، التي تعتبر أول انتخابات من نوعها منذ أن أجرت الصين إصلاحات شاملة على العملية.
وحسب بي بي سي فقد بدأ اليوم الأحد التصويت في انتخابات المجلس التشريعي في هونغ كونغ، حيث فتحت صناديق الاقتراع في الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت غرينتش) وسوف تغلق في الساعة 22:30، فيما أعلنت السلطات أن النتائج الكاملة لن تكون قبل غد الاثنين.
امرأة تسير في أحد شوارع هونغ كونغ مزينة بأعلام حمراء بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، الصين، 28 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2021
وكالة: انتخابات "للوطنيين فقط" في هونغ كونغ
19 سبتمبر, 06:13 GMT
وسوف يتم انتخاب نواب لشغل 20 مقعدًا تشريعيًا فقط من 90 بشكل مباشر، مع اختيار 40 آخرين من قبل لجنة الانتخابات الموالية لبكين و30 يتم اختيارهم من قبل مجموعات المصالح الخاصة مثل الأعمال والتجارة، والتي تميل أيضًا تاريخيًا نحو بكين.
وحث مسؤولون حكوميون 4.5 مليون ناخب مسجل في المدينة على المشاركة في الانتخابات، وأرسلوا نصوصًا جماعية يوم السبت لتشجيع زيادة الإقبال.
يأتي ذلك فيما أشارت أرقام اليوم الأحد إلى أن نسبة المشاركة كانت أقل مما كانت عليه في الانتخابات السابقة.
وحسب تقارير إعلامية فبعد ثماني ساعات من بدء الاقتراع، أظهرت الأرقام الرسمية أن 21% من الناخبين قد صوتوا، انخفاضًا من 31% في نفس المرحلة في عام 2016.
يشار إلى أنه وفي مارس/ آذار الماضي، وافق المسؤولون على قرار "الوطني" المثير للجدل والذي خفض بشكل جذري التمثيل الديمقراطي وسمح لبكين بفحص كل مرشح.
وفيما أصر القادة في هونغ كونغ على أن التغيير ضروري لضمان الاستقرار، أكد منتقدون أنها أضعفت الديمقراطية في المدينة.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت الصين قانونًا للأمن القومي، مما يسهل معاقبة المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في أعقاب مظاهرات حاشدة في الإقليم في عام 2019.
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