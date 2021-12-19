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https://arabic.sputniknews.com/20211219/برلماني-إيراني-يتهم-السعودية-بتحريف-الحقائق-بشأن-نشاط-بلاده-النووي-1054338330.html
برلماني إيراني يتهم السعودية بتحريف الحقائق بشأن نشاط بلاده النووي
برلماني إيراني يتهم السعودية بتحريف الحقائق بشأن نشاط بلاده النووي
انتقد برلماني إيراني، اليوم الأحد، الموقف السعودي بشأن النشاطات النووية السلمية الإيرانية، معتبرا السعودية "تحرّف الحقائق". 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T13:06+0000
2021-12-19T13:06+0000
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ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الأحد، عن مصطفی آقا مير سلیم، عضو لجنة المادة 90 البرلمانية الإيرانية، تعليقه على تصريح وزير الخارجية السعودي، بشأن موقف إيران خلال مفاوضات فيينا الجارية في العاصمة النمساوية، أنه على السعودية عدم تحريف الحقائق حول نشاطات إيران النووية السلمية.ولم يكتف البرلماني الإيراني بذلك، بل طالب السعودية بألا تجعل إسرائيل "عدوة المسلمين تشعر بالابتهاج"، على حد قوله.وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد صرح بأن مفاوضات فيينا الجارية لا تدعو للتفاؤل، وأن هناك على ما يبدو "موقفا متشددا إيرانيا" مقارنة بما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة.وجاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بقراءة البيان الختامي للقمة الخليجية الـ42 التي عقدت في الرياض، الثلاثاء الماضي، والتي قال خلالها "نريد اتفاقا نوويا طويلا وشاملا مع إيران، ونتمنى نجاح المفاوضات".وحثت قمة دول الخليج العربية في السعودية إيران، الثلاثاء الماضي، على اتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف التوتر وجددت الدعوة لضم المنطقة إلى المحادثات التي تجري بين الدول الكبرى وطهران بهدف إنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين الجانبين.وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمام التجمع السنوي لزعماء دول الخليج العربية قبل صدور البيان الختامي، إنه ينبغي التعامل مع البرامج النووية والصاروخية للخصم القديم إيران "بشكل جدي" وفعال، وذلك وسط جهود عالمية لإحياء الاتفاق النووي مع طهران.
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أخبار العالم العربي, السعودية, إيران

برلماني إيراني يتهم السعودية بتحريف الحقائق بشأن نشاط بلاده النووي

13:06 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / Joe Klamarمفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني
مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / Joe Klamar
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انتقد برلماني إيراني، اليوم الأحد، الموقف السعودي بشأن النشاطات النووية السلمية الإيرانية، معتبرا السعودية "تحرّف الحقائق".
ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الأحد، عن مصطفی آقا مير سلیم، عضو لجنة المادة 90 البرلمانية الإيرانية، تعليقه على تصريح وزير الخارجية السعودي، بشأن موقف إيران خلال مفاوضات فيينا الجارية في العاصمة النمساوية، أنه على السعودية عدم تحريف الحقائق حول نشاطات إيران النووية السلمية.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الفيصل يتحدث خلال لقائه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في وزارة الخارجية بأثينا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
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ولم يكتف البرلماني الإيراني بذلك، بل طالب السعودية بألا تجعل إسرائيل "عدوة المسلمين تشعر بالابتهاج"، على حد قوله.
وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد صرح بأن مفاوضات فيينا الجارية لا تدعو للتفاؤل، وأن هناك على ما يبدو "موقفا متشددا إيرانيا" مقارنة بما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بقراءة البيان الختامي للقمة الخليجية الـ42 التي عقدت في الرياض، الثلاثاء الماضي، والتي قال خلالها "نريد اتفاقا نوويا طويلا وشاملا مع إيران، ونتمنى نجاح المفاوضات".
وحثت قمة دول الخليج العربية في السعودية إيران، الثلاثاء الماضي، على اتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف التوتر وجددت الدعوة لضم المنطقة إلى المحادثات التي تجري بين الدول الكبرى وطهران بهدف إنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين الجانبين.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمام التجمع السنوي لزعماء دول الخليج العربية قبل صدور البيان الختامي، إنه ينبغي التعامل مع البرامج النووية والصاروخية للخصم القديم إيران "بشكل جدي" وفعال، وذلك وسط جهود عالمية لإحياء الاتفاق النووي مع طهران.
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