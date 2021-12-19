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برلماني مصري يسأل الحكومة عن سر غياب وزيرة الصحة.. ومصير تحقيقات الفساد
برلماني مصري يسأل الحكومة عن سر غياب وزيرة الصحة.. ومصير تحقيقات الفساد
أعلن برلماني مصري اليوم الأحد أنه تقدم بسؤال (أداة برلمانية) إلى رئيس الوزراء حول مصير وزيرة الصحة التي توقفت عن العمل منذ نهاية أكتوبر الماضي. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
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ونشر النائب فريد البياضي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورة من السؤال الذي تقدم به إلى رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، موجها إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.وجاء في السؤال، أنه "عملا بأحكام المادة (129) من الدستور، والمواد ( 198) (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو من سيادتكم التفضل بإحالة سؤالي هذا: للسيد/ رئيس مجلس الوزراء بشأن: استمرار الإجازة المرضية لوزيرة الصحة".وأوضح البياضي أنه "في 28 أكتوبر الماضي قرر السيد رئيس مجلس الوزراء، تكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بالقيام بأعمال وزير الصحة، بدلًا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وذلك بسبب ما ذكره القرار من تقدم الدكتورة هالة زايد بطلب إجازة مرضية".وتابع البرلماني المصري أنه "مع تأكيد الدستور وتفهًمنا لكون قرار إعفاء الوزراء أو تفويض بديل لهم لفترة محددة، هو سلطة تقديرية للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، ومع احترامنا وتقديرنا الكامل لما يقوم به السيد وزير التعليم العالي كقائم بأعمال وزير الصحة وما يبذله من مجهود وعطاء، إلا أن الوضع الصحي العالمي يدفعنا للتساؤل حول استمرار غياب وزير الصحة، وما إذا كانت الإجازة المرضية للسيدة الدكتورة هالة زايد محددة بوقت معين أم لا".وتساءل النائب "على ضوء ذلك فإننا نتساءل، إلى متى يستمر غياب السيدة وزيرة الصحة عن منصبها؟! إلى متى يستمر هذا المنصب الهام خالياً من وزير متفرغ له؟!"
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أخبار مصر الآن, مصر

برلماني مصري يسأل الحكومة عن سر غياب وزيرة الصحة.. ومصير تحقيقات الفساد

18:38 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / -وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / -
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أعلن برلماني مصري اليوم الأحد أنه تقدم بسؤال (أداة برلمانية) إلى رئيس الوزراء حول مصير وزيرة الصحة التي توقفت عن العمل منذ نهاية أكتوبر الماضي.
ونشر النائب فريد البياضي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورة من السؤال الذي تقدم به إلى رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، موجها إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وجاء في السؤال، أنه "عملا بأحكام المادة (129) من الدستور، والمواد ( 198) (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو من سيادتكم التفضل بإحالة سؤالي هذا: للسيد/ رئيس مجلس الوزراء بشأن: استمرار الإجازة المرضية لوزيرة الصحة".
وأوضح البياضي أنه "في 28 أكتوبر الماضي قرر السيد رئيس مجلس الوزراء، تكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بالقيام بأعمال وزير الصحة، بدلًا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وذلك بسبب ما ذكره القرار من تقدم الدكتورة هالة زايد بطلب إجازة مرضية".
وأضاف النائب أنه "وبرغم مرور ما يقرب من شهرين من ذلك القرار، ومع بيان النيابة العامة الذي تحدث عن قيامها بالتحقيق في وقائع فساد من بعض قيادات وزارة الصحة، لم يصدر قرار جديد سواءً بإعفاء السيدة وزيرة الصحة من منصبها بشكل نهائي، أو تقدمها باستقالتها، أو عودتها لموقعها بالوزارة".
وتابع البرلماني المصري أنه "مع تأكيد الدستور وتفهًمنا لكون قرار إعفاء الوزراء أو تفويض بديل لهم لفترة محددة، هو سلطة تقديرية للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، ومع احترامنا وتقديرنا الكامل لما يقوم به السيد وزير التعليم العالي كقائم بأعمال وزير الصحة وما يبذله من مجهود وعطاء، إلا أن الوضع الصحي العالمي يدفعنا للتساؤل حول استمرار غياب وزير الصحة، وما إذا كانت الإجازة المرضية للسيدة الدكتورة هالة زايد محددة بوقت معين أم لا".
وتساءل النائب "على ضوء ذلك فإننا نتساءل، إلى متى يستمر غياب السيدة وزيرة الصحة عن منصبها؟! إلى متى يستمر هذا المنصب الهام خالياً من وزير متفرغ له؟!"
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