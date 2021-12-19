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بعد نقل السفير الإيراني.. الحوثي يوجه طلبا إلى العراق
بعد نقل السفير الإيراني.. الحوثي يوجه طلبا إلى العراق
علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي، يوم السبت، على نقل السفير الإيراني من صنعاء حسن إيرلو، ووجه طلبا إلى العراق. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T00:10+0000
2021-12-19T00:10+0000
الحوثي
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في وقت سابق من يوم السبت، أعلنت "أنصار الله" عن تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية.وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر"، الأخوة الأشقاء العراقيين كانت الأمم المتحدة التزمت بتسيير رحلات لعلاج المرضى اليمنيين، ولكنها فشلت إلا بخروج رحلة واحدة.. فقلنا تؤهل مشافي اليمن بالمبالغ المرصودة ولم تقبل".وأضاف، "نتمنى بعد نجاحكم بنقل السفير القيام بدور الوسيط الإنساني لإخراج المرضى، فنحن لا نمانع أي دور محايد لدول عربية أو لإحلال السلام".
https://arabic.sputniknews.com/20211218/بمساعدة-السعودية-والعراق-طهران-تعلن-بدء-نقل-سفيرها-لدى-أنصار-الله-إلى-إيران-1054322200.html
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الحوثي

بعد نقل السفير الإيراني.. الحوثي يوجه طلبا إلى العراق

00:10 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED HUWAISمحمد علي الحوثي
محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED HUWAIS
تابعنا عبر
علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي، يوم السبت، على نقل السفير الإيراني من صنعاء حسن إيرلو، ووجه طلبا إلى العراق.
في وقت سابق من يوم السبت، أعلنت "أنصار الله" عن تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية.
وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر"، الأخوة الأشقاء العراقيين كانت الأمم المتحدة التزمت بتسيير رحلات لعلاج المرضى اليمنيين، ولكنها فشلت إلا بخروج رحلة واحدة.. فقلنا تؤهل مشافي اليمن بالمبالغ المرصودة ولم تقبل".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
بمساعدة السعودية والعراق.. طهران تعلن بدء نقل سفيرها لدى "أنصار الله" إلى إيران
أمس, 22:57 GMT
وأضاف، "نتمنى بعد نجاحكم بنقل السفير القيام بدور الوسيط الإنساني لإخراج المرضى، فنحن لا نمانع أي دور محايد لدول عربية أو لإحلال السلام".
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