بعد نقل السفير الإيراني.. الحوثي يوجه طلبا إلى العراق

في وقت سابق من يوم السبت، أعلنت "أنصار الله" عن تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية.وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر"، الأخوة الأشقاء العراقيين كانت الأمم المتحدة التزمت بتسيير رحلات لعلاج المرضى اليمنيين، ولكنها فشلت إلا بخروج رحلة واحدة.. فقلنا تؤهل مشافي اليمن بالمبالغ المرصودة ولم تقبل".وأضاف، "نتمنى بعد نجاحكم بنقل السفير القيام بدور الوسيط الإنساني لإخراج المرضى، فنحن لا نمانع أي دور محايد لدول عربية أو لإحلال السلام".
علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي، يوم السبت، على نقل السفير الإيراني من صنعاء حسن إيرلو، ووجه طلبا إلى العراق.
في وقت سابق من يوم السبت، أعلنت "أنصار الله" عن تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية.
وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر"، الأخوة الأشقاء العراقيين كانت الأمم المتحدة التزمت بتسيير رحلات لعلاج المرضى اليمنيين، ولكنها فشلت إلا بخروج رحلة واحدة.. فقلنا تؤهل مشافي اليمن بالمبالغ المرصودة ولم تقبل".