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تحسن كبير لقيمة الريال اليمني أمام الدولار
تحسن كبير لقيمة الريال اليمني أمام الدولار
حقق الريال اليمني، اليوم الأحد، تحسنا كبيرا أمام الدولار حسبما أفاد صيارفة ومتعاملون في سوق الصرف بمدينة عدن في جنوب البلاد. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T20:03+0000
2021-12-19T20:03+0000
أخبار اليمن الأن
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جاء تحسن قيمة الريال اليمني بعدما وردت أنباء عن صدور قرارات رئاسية مهمة تخص الشأن الاقتصادي بالاتفاق مع اللجنة الرباعية الدولية، حسبما ذكرت رويترز.وقال أحد الصيارفة إن قيمة العملة المحلية واصلت تحسنها النسبي المستمر منذ أسبوعين لتسجل ارتفاعا كبيرا في تعاملات أسعار صرف في السوق الموازية (السوداء) مساء الأحد إلى نحو 1085 ريالا للدولار الواحد للشراء و1290 ريالا للبيع مقارنة مع 1330 مقابل الدولار للشراء و1365 للبيع مساء أمس السبت، فيما كانت تبلغ 1600 ريالا للدولار قبل أسبوعين.في السياق ذاته، قال عبد الله عليوة، الموظف بإحدى شركات الصرافة بعدن، إن عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خفيفة وإن ثمة هبوطا متسارعا لسعر الدولار أمام الريال، كما أشار إلى وجود حالة ارتباك في السوق أدت إلى عدم استقرار سعر الصرف وأن الفارق بين سعر البيع والشراء كبير في ظل التطورات السياسية والاقتصادية وترقب إجراءات حكومية.وكان البنك المركزي اليمني والحكومة المعترف بها دوليا، تلقيا الخميس دعما سياسيا ودبلوماسيا قويا من اللجنة الرباعية الدولية حول اليمن التي تضم بريطانيا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات.يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات سالم بن بريك، وزير المال اليمني من انهيار اقتصاد بلاده في حال استمرار الحرب الدائرة منذ نحو 7 سنوات، مشيرا إلى أن هناك حاجة لدعم من السعودية.يذكر أن قيمة العملة اليمنية كانت قد شهدت في الآونة الأخيرة هبوطا حادا دفعتها إلى أدنى مستوياتها في مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات، ومما أطلق شرارة زيادات حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من وقوع كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار اليمن الآن.
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أخبار اليمن الأن

تحسن كبير لقيمة الريال اليمني أمام الدولار

20:03 GMT 19.12.2021
© REUTERS / FAWAZ SALMANالأوضاع في عدن، اليمن
الأوضاع في عدن، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / FAWAZ SALMAN
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حقق الريال اليمني، اليوم الأحد، تحسنا كبيرا أمام الدولار حسبما أفاد صيارفة ومتعاملون في سوق الصرف بمدينة عدن في جنوب البلاد.
جاء تحسن قيمة الريال اليمني بعدما وردت أنباء عن صدور قرارات رئاسية مهمة تخص الشأن الاقتصادي بالاتفاق مع اللجنة الرباعية الدولية، حسبما ذكرت رويترز.
وقال أحد الصيارفة إن قيمة العملة المحلية واصلت تحسنها النسبي المستمر منذ أسبوعين لتسجل ارتفاعا كبيرا في تعاملات أسعار صرف في السوق الموازية (السوداء) مساء الأحد إلى نحو 1085 ريالا للدولار الواحد للشراء و1290 ريالا للبيع مقارنة مع 1330 مقابل الدولار للشراء و1365 للبيع مساء أمس السبت، فيما كانت تبلغ 1600 ريالا للدولار قبل أسبوعين.
في السياق ذاته، قال عبد الله عليوة، الموظف بإحدى شركات الصرافة بعدن، إن عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خفيفة وإن ثمة هبوطا متسارعا لسعر الدولار أمام الريال، كما أشار إلى وجود حالة ارتباك في السوق أدت إلى عدم استقرار سعر الصرف وأن الفارق بين سعر البيع والشراء كبير في ظل التطورات السياسية والاقتصادية وترقب إجراءات حكومية.
وكان البنك المركزي اليمني والحكومة المعترف بها دوليا، تلقيا الخميس دعما سياسيا ودبلوماسيا قويا من اللجنة الرباعية الدولية حول اليمن التي تضم بريطانيا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات سالم بن بريك، وزير المال اليمني من انهيار اقتصاد بلاده في حال استمرار الحرب الدائرة منذ نحو 7 سنوات، مشيرا إلى أن هناك حاجة لدعم من السعودية.
يذكر أن قيمة العملة اليمنية كانت قد شهدت في الآونة الأخيرة هبوطا حادا دفعتها إلى أدنى مستوياتها في مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات، ومما أطلق شرارة زيادات حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من وقوع كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.
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