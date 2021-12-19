تعطيل الدراسة في جميع مدارس العاصمة المصرية غدا

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة على فيسبوك بيان جاء فيه أنه "قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية".حذرت هيئة الأرصاد المصرية من طقس غدا الإثنين، مشددة على أنه يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.ولفتت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تساقط الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.وأشارت الهيئة إلى أن غدا يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وأن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تكون خفيفة في أول ساعات الليل وتشتد حدتها خلال فترات الليل والصباح الباكر وتخف تدريجيا بعد فترة الظهيرة.
أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المصرية تعطيل الدراسة غدا الإثنين في جميع مدارس العاصمة.
ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة على فيسبوك بيان جاء فيه أنه "قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية".
حذرت هيئة الأرصاد المصرية من طقس غدا الإثنين، مشددة على أنه يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.
وبحسب بيان الهيئة عبر حسابها على "فيسبوك"، يشهد غدا الإثنين انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ونشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
ولفتت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تساقط الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.
وأشارت الهيئة إلى أن غدا يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وأن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تكون خفيفة في أول ساعات الليل وتشتد حدتها خلال فترات الليل والصباح الباكر وتخف تدريجيا بعد فترة الظهيرة.