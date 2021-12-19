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تقرير: هكذا وصلت إسرائيل إلى منفذي هجوم أسفر عن مقتل مستوطن بالضفة
تقرير: هكذا وصلت إسرائيل إلى منفذي هجوم أسفر عن مقتل مستوطن بالضفة
كشف موقع عبري، اليوم الأحد، كيف تمكنت أجهزة الأمن الإسرائيلية من اعتقال 6 فلسطينيين أطلقوا النار على مستوطنين شمالي الضفة الغربية قبل 3 أيام ما أدى إلى مقتل... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T21:48+0000
2021-12-19T21:48+0000
الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي
إسرائيل
الشاباك
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وفي وقت سابق من اليوم، قالت الشرطة الإسرائلية إنها تمكنت بالاشتراك مع الجيش والأمن العام (شاباك) من اعتقال 6 فلسطنيين تورطوا في مقتل المستوطن الإسرائيلي يهودا ديمنتمان بإطلاق نار على السيارة التي كان يسقلها قرب مستوطنة حوميش الواقعة بالقرب من مدينة نابلس.وتم اعتقال الفلسطينيين الستة (4 منهم منفذون واثنان آخران قاما بمساعدتهم) في قرية سيلة الحارثية قرب مدينة جنين شمالي الضفة دون مقاومة، بحسب البيان.من جانبه، قال موقع "واللا" العبري إن النجاح العملياتي وعملية الاعتقال الناجحة لم تأت من قبيل الصدفة.وأضاف أن الفحص الإحصائي للبيانات في السنوات الأخيرة المتعلقة بفك رموز الهجمات المعقدة يكشف أن متوسط ​​الوقت الذي تستغرقه أجهزة الأمن الإسرائيلية للقبض على مطلوبين فلسطينيين أو اعتقالهم أو القضاء عليهم يكون أقصر بكثير مما هو عليه في الماضي.وتابع: " كما في الماضي، يستخدم هذا النوع من التحقيقات الأساليب التقليدية التي يستخدمها جهاز الأمن العام اليوم لتفعيل المصادر التي يحافظ عليها بمرور الوقت والتحقيقات شبه العشوائية في اتجاهات التحقيق المختلفة من خلال الاعتقالات الميدانية، حتى عندما لا يكون من الواضح ما إن كانت تلك الاعتقالات ستفيد".واعتبر أن الاختراق الذي حدث في السنوات الأخيرة "تقني"، في القدرة على جمع المعلومات الاستخبارية البصرية من خلال الكاميرات المنتشرة اليوم في كل مكان تقريبا.وأشار إلى أن استخدام برنامج متقدم للتعرف على الوجه من قبل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، بحيث تتضح هوية "الإرهابي" الذي ينفذ هجوما على سبيل المثال ويهرب من مكان الحادث خلال دقائق، لافتا إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، في مجال المعلومات الاستخبارية، يتم أيضا استخدام كل ما يتعلق بإدارة المعلومات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي".وتابع "واللا":"في الهجوم الأخير، الكمين الذي أطلق منه الإرهابيون النيران على بعد عشرة أمتار فقط من الطريق كان نقطة الانطلاق".وأكد أن: "تحليل مسار الهروب، وجمع المواد من كاميرات الجيش الإسرائيلي ومصادرة الكاميرات الفلسطينية، وفر صورة أولية جيدة لرجال المخابرات لبدء التحقيق".واعتبر أنه "في الواقع التكنولوجي الذكي اليوم، المشبع بالكاميرات والوسائل الأخرى لا تقاس مهنية الخلية الإرهابية وخبرتها فقط في تنفيذ الهجوم ونجاحه ولكن أيضا في قدرتها على الهروب من الساحة دون ترك علامات تجريم في مسار الهروب".
https://arabic.sputniknews.com/20211219/الجيش-الإسرائيلي-يلقي-القبض-على-منفذي-عملية-إطلاق-النار-شمال-نابلس-1054326516.html
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الضفة الغربية, الجيش الإسرائيلي, إسرائيل, الشاباك

تقرير: هكذا وصلت إسرائيل إلى منفذي هجوم أسفر عن مقتل مستوطن بالضفة

21:48 GMT 19.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWAD
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كشف موقع عبري، اليوم الأحد، كيف تمكنت أجهزة الأمن الإسرائيلية من اعتقال 6 فلسطينيين أطلقوا النار على مستوطنين شمالي الضفة الغربية قبل 3 أيام ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة إثنين آخرين.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت الشرطة الإسرائلية إنها تمكنت بالاشتراك مع الجيش والأمن العام (شاباك) من اعتقال 6 فلسطنيين تورطوا في مقتل المستوطن الإسرائيلي يهودا ديمنتمان بإطلاق نار على السيارة التي كان يسقلها قرب مستوطنة حوميش الواقعة بالقرب من مدينة نابلس.
وتم اعتقال الفلسطينيين الستة (4 منهم منفذون واثنان آخران قاما بمساعدتهم) في قرية سيلة الحارثية قرب مدينة جنين شمالي الضفة دون مقاومة، بحسب البيان.
من جانبه، قال موقع "واللا" العبري إن النجاح العملياتي وعملية الاعتقال الناجحة لم تأت من قبيل الصدفة.
وأضاف أن الفحص الإحصائي للبيانات في السنوات الأخيرة المتعلقة بفك رموز الهجمات المعقدة يكشف أن متوسط ​​الوقت الذي تستغرقه أجهزة الأمن الإسرائيلية للقبض على مطلوبين فلسطينيين أو اعتقالهم أو القضاء عليهم يكون أقصر بكثير مما هو عليه في الماضي.
وتابع: " كما في الماضي، يستخدم هذا النوع من التحقيقات الأساليب التقليدية التي يستخدمها جهاز الأمن العام اليوم لتفعيل المصادر التي يحافظ عليها بمرور الوقت والتحقيقات شبه العشوائية في اتجاهات التحقيق المختلفة من خلال الاعتقالات الميدانية، حتى عندما لا يكون من الواضح ما إن كانت تلك الاعتقالات ستفيد".
واعتبر أن الاختراق الذي حدث في السنوات الأخيرة "تقني"، في القدرة على جمع المعلومات الاستخبارية البصرية من خلال الكاميرات المنتشرة اليوم في كل مكان تقريبا.
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
الجيش الإسرائيلي يلقي القبض على منفذي عملية إطلاق النار شمال نابلس
08:07 GMT
وأشار إلى أن استخدام برنامج متقدم للتعرف على الوجه من قبل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، بحيث تتضح هوية "الإرهابي" الذي ينفذ هجوما على سبيل المثال ويهرب من مكان الحادث خلال دقائق، لافتا إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، في مجال المعلومات الاستخبارية، يتم أيضا استخدام كل ما يتعلق بإدارة المعلومات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي".
وتابع "واللا":"في الهجوم الأخير، الكمين الذي أطلق منه الإرهابيون النيران على بعد عشرة أمتار فقط من الطريق كان نقطة الانطلاق".
وأكد أن: "تحليل مسار الهروب، وجمع المواد من كاميرات الجيش الإسرائيلي ومصادرة الكاميرات الفلسطينية، وفر صورة أولية جيدة لرجال المخابرات لبدء التحقيق".
واعتبر أنه "في الواقع التكنولوجي الذكي اليوم، المشبع بالكاميرات والوسائل الأخرى لا تقاس مهنية الخلية الإرهابية وخبرتها فقط في تنفيذ الهجوم ونجاحه ولكن أيضا في قدرتها على الهروب من الساحة دون ترك علامات تجريم في مسار الهروب".
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