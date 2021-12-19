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https://arabic.sputniknews.com/20211219/توجيه-جديد-من-الرئيس-المصري-بشأن-مبادرة-حياة-كريمة-1054348294.html
توجيه جديد من الرئيس المصري بشأن مبادرة "حياة كريمة"
توجيه جديد من الرئيس المصري بشأن مبادرة "حياة كريمة"
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيها جديدا للحكومة بشأن مبادرة حياة كريمة يقضي بتوسيع نطاق تطوير المناطق غير المخططة. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T16:46+0000
2021-12-19T16:46+0000
2021-12-19T16:46+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
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ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن توجيه السيسي جاء خلال اجتماع مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لتطوير المناطق غير المخططة في القاهرة الكبرى وخاصة المناطق العشوائية والتاريخية القديمة".وشدد السيسي على ضرورة تغيير واقع سكان المناطق غير المخططة إلى الأفضل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم مثلما حدث من تجارب ناجحة خلال السنوات الماضية في مناطق أخرى.ولفت السيسي إلى أن توفير سكن لائق للمواطنين يمثل أحد أساسيات نهج الحماية والرعاية، الذي تتبناه الدولة.وأوضح الرئيس المصري أنه يجب إبراز دور المناطق التاريخية القديمة في القاهرة كمركز ثقافي وحضاري وسياحي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن
توجيه جديد من الرئيس المصري بشأن مبادرة "حياة كريمة"
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيها جديدا للحكومة بشأن مبادرة حياة كريمة يقضي بتوسيع نطاق تطوير المناطق غير المخططة.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن توجيه
السيسي
جاء خلال اجتماع مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لتطوير المناطق غير المخططة في القاهرة الكبرى وخاصة المناطق العشوائية والتاريخية القديمة".
وشدد السيسي على ضرورة تغيير واقع سكان المناطق غير المخططة إلى الأفضل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم مثلما حدث من تجارب ناجحة خلال السنوات الماضية في مناطق أخرى.
ولفت السيسي إلى أن توفير سكن لائق للمواطنين يمثل أحد أساسيات نهج
الحماية والرعاية
، الذي تتبناه الدولة.
وأوضح الرئيس المصري أنه يجب إبراز دور المناطق التاريخية القديمة في القاهرة كمركز ثقافي وحضاري وسياحي.