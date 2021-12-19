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تونس... احتجاجات لليوم الثالث على التوالي في ولاية القصرين
تونس... احتجاجات لليوم الثالث على التوالي في ولاية القصرين
لليوم الثالث على التوالي، تواصلت المواجهات بين الأمن وأهالى من ولاية القصرين التونسية، مساء اليوم الأحد. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T20:03+0000
2021-12-19T20:03+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب موقع نسمة التونسي، فقد حرقت الإطارات المطاطية من قبل الأهالي، كما تعامل الأمن مع بالغاز المسيل للدموع. وقبص الأمن على 5 أفراد من القصر أعمارهم بين 12 و17 عاما وتم الإفراج عنهم لاحقا.
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أخبار تونس اليوم

تونس... احتجاجات لليوم الثالث على التوالي في ولاية القصرين

20:03 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / Fethi Belaidالشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / Fethi Belaid
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لليوم الثالث على التوالي، تواصلت المواجهات بين الأمن وأهالى من ولاية القصرين التونسية، مساء اليوم الأحد.
وحسب موقع نسمة التونسي، فقد حرقت الإطارات المطاطية من قبل الأهالي، كما تعامل الأمن مع بالغاز المسيل للدموع.
وقبص الأمن على 5 أفراد من القصر أعمارهم بين 12 و17 عاما وتم الإفراج عنهم لاحقا.
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