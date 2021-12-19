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https://arabic.sputniknews.com/20211219/تونس-احتجاجات-لليوم-الثالث-على-التوالي-في-ولاية-القصرين-1054353455.html
تونس... احتجاجات لليوم الثالث على التوالي في ولاية القصرين
تونس... احتجاجات لليوم الثالث على التوالي في ولاية القصرين
لليوم الثالث على التوالي، تواصلت المواجهات بين الأمن وأهالى من ولاية القصرين التونسية، مساء اليوم الأحد. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T20:03+0000
2021-12-19T20:03+0000
2021-12-19T20:03+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب موقع نسمة التونسي، فقد حرقت الإطارات المطاطية من قبل الأهالي، كما تعامل الأمن مع بالغاز المسيل للدموع. وقبص الأمن على 5 أفراد من القصر أعمارهم بين 12 و17 عاما وتم الإفراج عنهم لاحقا.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101555/08/1015550824_278:0:4555:3208_1920x0_80_0_0_b77a844fe126d5832e681f6a960edb1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
تونس... احتجاجات لليوم الثالث على التوالي في ولاية القصرين
لليوم الثالث على التوالي، تواصلت المواجهات بين الأمن وأهالى من ولاية القصرين التونسية، مساء اليوم الأحد.
وحسب موقع نسمة التونسي
، فقد حرقت الإطارات المطاطية من قبل الأهالي، كما تعامل الأمن مع بالغاز المسيل للدموع.
وقبص الأمن على 5 أفراد من القصر أعمارهم بين 12 و17 عاما وتم الإفراج عنهم لاحقا.