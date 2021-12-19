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https://arabic.sputniknews.com/20211219/جوليا-روبرتس-تقتحم-لقاء-تلفزيونيا-يجريه-جورج-كلوني-فيديو-1054327872.html
جوليا روبرتس تقتحم لقاء تلفزيونيا يجريه جورج كلوني... فيديو
جوليا روبرتس تقتحم لقاء تلفزيونيا يجريه جورج كلوني... فيديو
اقتحمت النجمة الأمريكية، جوليا روبرتس، لقاء تلفزيونيا كان يجريه النجم، جورج كلوني، عبر ‏الإنترنت.‏ 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T08:50+0000
2021-12-19T08:50+0000
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وبينما كان يجري كلوني اللقاء مع برنامج مقدم البرامج الأمريكي، جيمي كيمل، بصورة افتراضية، ظهرت إلى جانبه جوليا روبرتس وهي مرتدية نظارة سوداء، ليصفق الجمهور الحاضر للحلقة بشدة من المفاجأة.ونبّه كيمل جورج كلوني قائلا: "يا إلهي، جورج لا أعرف ما إذا كنت على علم بهذا، ولكن هناك امرأة تجلس بجوارك".لكن أخذ جورج كلوني (60 عاما) يلتفت حوله، ثم أوضح كيمل له أن المرأة تبدو أنها جوليا روبرتس.وظهرت روبرتس (54 عاما) لثوان بجوار جورج كلوني، قبل أن تزيح مقعدها وتختفي من الشاشة.يشار إلى جورج كلوني وجوليا روبرتس تجمعهما صداقة وطيدة، ويصوران حاليا فيلما بعنوان "Ticket to Paradise".وسبق لكلوني أن تعاون مع روبرتس فنيا في أفلام "Ocean’s 11".وكان كلوني يتحدث في لقائه التلفزيوني مع جيمي كيمل عن أحدث أفلامه السينمائية "The Tender Bar"، الذي طرح في دور العرض السينمائية أمس السبت الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو من بطولة الممثل الأمريكي، بن أفليك.
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مجتمع, منوعات

جوليا روبرتس تقتحم لقاء تلفزيونيا يجريه جورج كلوني... فيديو

08:50 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / LOIC VENANCEالممثلان الأمريكيان، جورج كلوني وجوليا روبرتس
الممثلان الأمريكيان، جورج كلوني وجوليا روبرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
الممثلان الأمريكيان، جورج كلوني وجوليا روبرتس
© AFP 2021 / LOIC VENANCE
تابعنا عبر
اقتحمت النجمة الأمريكية، جوليا روبرتس، لقاء تلفزيونيا كان يجريه النجم، جورج كلوني، عبر ‏الإنترنت.‏
وبينما كان يجري كلوني اللقاء مع برنامج مقدم البرامج الأمريكي، جيمي كيمل، بصورة افتراضية، ظهرت إلى جانبه جوليا روبرتس وهي مرتدية نظارة سوداء، ليصفق الجمهور الحاضر للحلقة بشدة من المفاجأة.
ونبّه كيمل جورج كلوني قائلا: "يا إلهي، جورج لا أعرف ما إذا كنت على علم بهذا، ولكن هناك امرأة تجلس بجوارك".
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لكن أخذ جورج كلوني (60 عاما) يلتفت حوله، ثم أوضح كيمل له أن المرأة تبدو أنها جوليا روبرتس.
وظهرت روبرتس (54 عاما) لثوان بجوار جورج كلوني، قبل أن تزيح مقعدها وتختفي من الشاشة.
يشار إلى جورج كلوني وجوليا روبرتس تجمعهما صداقة وطيدة، ويصوران حاليا فيلما بعنوان "Ticket to Paradise".
وسبق لكلوني أن تعاون مع روبرتس فنيا في أفلام "Ocean’s 11".
وكان كلوني يتحدث في لقائه التلفزيوني مع جيمي كيمل عن أحدث أفلامه السينمائية "The Tender Bar"، الذي طرح في دور العرض السينمائية أمس السبت الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو من بطولة الممثل الأمريكي، بن أفليك.
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