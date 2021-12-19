جوليا روبرتس تقتحم لقاء تلفزيونيا يجريه جورج كلوني... فيديو

وبينما كان يجري كلوني اللقاء مع برنامج مقدم البرامج الأمريكي، جيمي كيمل، بصورة افتراضية، ظهرت إلى جانبه جوليا روبرتس وهي مرتدية نظارة سوداء، ليصفق الجمهور الحاضر للحلقة بشدة من المفاجأة.ونبّه كيمل جورج كلوني قائلا: "يا إلهي، جورج لا أعرف ما إذا كنت على علم بهذا، ولكن هناك امرأة تجلس بجوارك".لكن أخذ جورج كلوني (60 عاما) يلتفت حوله، ثم أوضح كيمل له أن المرأة تبدو أنها جوليا روبرتس.وظهرت روبرتس (54 عاما) لثوان بجوار جورج كلوني، قبل أن تزيح مقعدها وتختفي من الشاشة.يشار إلى جورج كلوني وجوليا روبرتس تجمعهما صداقة وطيدة، ويصوران حاليا فيلما بعنوان "Ticket to Paradise".وسبق لكلوني أن تعاون مع روبرتس فنيا في أفلام "Ocean’s 11".وكان كلوني يتحدث في لقائه التلفزيوني مع جيمي كيمل عن أحدث أفلامه السينمائية "The Tender Bar"، الذي طرح في دور العرض السينمائية أمس السبت الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو من بطولة الممثل الأمريكي، بن أفليك.
لكن أخذ جورج كلوني (60 عاما) يلتفت حوله، ثم أوضح كيمل له أن المرأة تبدو أنها جوليا روبرتس.
وظهرت روبرتس (54 عاما) لثوان بجوار جورج كلوني، قبل أن تزيح مقعدها وتختفي من الشاشة.
يشار إلى جورج كلوني وجوليا روبرتس تجمعهما صداقة وطيدة، ويصوران حاليا فيلما بعنوان "Ticket to Paradise".
وسبق لكلوني أن تعاون مع روبرتس فنيا في أفلام "Ocean’s 11".
وكان كلوني يتحدث في لقائه التلفزيوني مع جيمي كيمل عن أحدث أفلامه السينمائية "The Tender Bar"، الذي طرح في دور العرض السينمائية أمس السبت الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو من بطولة الممثل الأمريكي، بن أفليك.