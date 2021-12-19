"حساب المواطن" السعودي: التسجيل في البرنامج ما زال معلقا
© AFP 2021 / BILAL QABALANمدينة الرياض السعودية
© AFP 2021 / BILAL QABALAN
أعلن حساب المواطن السعودي، عن استمرار تعليق التسجيل في البرنامج، مؤكدا عدم وجود موعد محدد لفتحه.
وحسب جريدة عكاظ أكد "حساب المواطن" أن استمرار التعليق يأتي "وفقاً للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج".
تفاصيل الدفعة الـ 49 | 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر ديسمبر. pic.twitter.com/OFUEz7vxmt— حساب المواطن (@citizenaccount) December 9, 2021
وبينما لفت الحساب إلى عدم وجود تاريخ محدد لفتح التسجيل، أكد على وجود مراجعة دورية لضوابط البرنامج.
يشار إلى أن برنامج "حساب المواطن"، هو برنامج دعم سعودي، أتيح التسجيل فيه منذ بداية انطلاقه في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017، إلى أن توقف بعد تسجيل يوم 28 مارس/ آذار من العام 2020.
109 مليار ريال سعودي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 49 لشهر ديسمبر.https://t.co/PIFgWdrnfW pic.twitter.com/ZI75Ww2Yy8— المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) December 9, 2021
وقد أصدر البرنامج 49 دفعة، قال إن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقه حتى الدفعة الـ 49 لشهر ديسمبر بلغت تكلفتها 109 مليار ريال سعودي.
وأوضح أن هناك بعض الاستثناءات من تعليق التسجيل، تتمثل في "إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين، إذ يمكن إضافتهم عن طريق البوابة الإلكترونية عبر الرابطhttp://ca.gov.sa.
وحدد الحساب خطوات لتلك الإضافة، عن طريق الدخول من "تفاصيل الطلب"، ثم "بيانات التابعين"، ثم "إضافة التابعين"، وفي النهاية يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة "إضافة"، وبعدها "حفظ".
حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 49 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:https://t.co/UeLnAE9Zye pic.twitter.com/PKaMB0g58w— حساب المواطن (@citizenaccount) December 16, 2021
وأكد الحساب كذلك على أنه سيبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 49 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.