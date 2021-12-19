تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211219/حساب-المواطن-السعودي-التسجيل-في-البرنامج-ما-زال-معلقا-1054346897.html
"حساب المواطن" السعودي: التسجيل في البرنامج ما زال معلقا
"حساب المواطن" السعودي: التسجيل في البرنامج ما زال معلقا
أعلن حساب المواطن السعودي، عن استمرار تعليق التسجيل في البرنامج، مؤكدا عدم وجود موعد محدد لفتحه. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T16:30+0000
2021-12-19T16:30+0000
حكومة المملكة العربية السعودية
الدعم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104256/37/1042563774_0:597:1523:1454_1920x0_80_0_0_e02a573b6753f40a9e50dac5eec5e783.jpg
وحسب جريدة عكاظ أكد "حساب المواطن" أن استمرار التعليق يأتي "وفقاً للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج".وبينما لفت الحساب إلى عدم وجود تاريخ محدد لفتح التسجيل، أكد على وجود مراجعة دورية لضوابط البرنامج.يشار إلى أن برنامج "حساب المواطن"، هو برنامج دعم سعودي، أتيح التسجيل فيه منذ بداية انطلاقه في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017، إلى أن توقف بعد تسجيل يوم 28 مارس/ آذار من العام 2020.وقد أصدر البرنامج 49 دفعة، قال إن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقه حتى الدفعة الـ 49 لشهر ديسمبر بلغت تكلفتها 109 مليار ريال سعودي.وحدد الحساب خطوات لتلك الإضافة، عن طريق الدخول من "تفاصيل الطلب"، ثم "بيانات التابعين"، ثم "إضافة التابعين"، وفي النهاية يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة "إضافة"، وبعدها "حفظ".وأكد الحساب كذلك على أنه سيبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 49 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104256/37/1042563774_0:454:1523:1596_1920x0_80_0_0_903baf520329eb57149122a208650e42.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حكومة المملكة العربية السعودية, الدعم

"حساب المواطن" السعودي: التسجيل في البرنامج ما زال معلقا

16:30 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / BILAL QABALANمدينة الرياض السعودية
مدينة الرياض السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / BILAL QABALAN
تابعنا عبر
أعلن حساب المواطن السعودي، عن استمرار تعليق التسجيل في البرنامج، مؤكدا عدم وجود موعد محدد لفتحه.
وحسب جريدة عكاظ أكد "حساب المواطن" أن استمرار التعليق يأتي "وفقاً للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج".
وبينما لفت الحساب إلى عدم وجود تاريخ محدد لفتح التسجيل، أكد على وجود مراجعة دورية لضوابط البرنامج.
يشار إلى أن برنامج "حساب المواطن"، هو برنامج دعم سعودي، أتيح التسجيل فيه منذ بداية انطلاقه في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017، إلى أن توقف بعد تسجيل يوم 28 مارس/ آذار من العام 2020.
وقد أصدر البرنامج 49 دفعة، قال إن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقه حتى الدفعة الـ 49 لشهر ديسمبر بلغت تكلفتها 109 مليار ريال سعودي.
وأوضح أن هناك بعض الاستثناءات من تعليق التسجيل، تتمثل في "إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين، إذ يمكن إضافتهم عن طريق البوابة الإلكترونية عبر الرابطhttp://ca.gov.sa.
وحدد الحساب خطوات لتلك الإضافة، عن طريق الدخول من "تفاصيل الطلب"، ثم "بيانات التابعين"، ثم "إضافة التابعين"، وفي النهاية يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة "إضافة"، وبعدها "حفظ".
وأكد الحساب كذلك على أنه سيبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 49 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:40 GMTمجلس النواب الليبي يحسم الجدل بشأن إعلان تأجيل الانتخابات من عدمها
17:38 GMTمركز: زلزال شدته 6.1 درجة يضرب فيجي
17:36 GMTوصول جميع عمال منجم "روبان" لبر الأمان
17:35 GMTلماذا تشرب النساء الكحول أكثر من الرجال؟... دراسة تجيب
17:28 GMTإيران تكشف عن دور "الناتو" في تجارة وتهريب المخدرات في أفغانستان
17:14 GMTعون يبلغ غوتيريش استعداد لبنان للتفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود الجنوبية
16:53 GMTمصرع 8 أشخاص في حادث سير شمالي نيجيريا
16:52 GMTعون: أكدت لغوتيريش إدانتنا لانتهاكات إسرائيل واستخدامها أجواء لبنان لشن هجمات على سوريا
16:50 GMTمسؤول سعودي يكشف آخر تطورات الوضع في محافظة حفر الباطن
16:48 GMTمقطع فيديو محرج للجيش الفرنسي يثير غضب باريس
16:46 GMTتوجيه جديد من الرئيس المصري بشأن مبادرة "حياة كريمة"
16:45 GMTبنحو مليار دولار.. مشروع سكة حديد يربط السعودية بالكويت
16:43 GMTإجلاء 120 عاملا من منجم تعرض لحريق بمنطقة "كوزباس" الروسية
16:43 GMT"غذاء الدماغ"... أطعمة يمكن أن تمنع الإصابة بالخرف
16:41 GMTوزير لبناني: انقطاع الاتصالات والإنترنت عن البلاد خلال ساعات أو أيام
16:35 GMTالإمارات تنهي الرقابة على السينما وتقدم تصنيف +21
16:33 GMTفيلم سبايدر مان الجديد يحقق رقما قياسيا في شباك التذاكر
16:30 GMTفيديو لمخلوق غريب يبدو للوهلة الأولى "عفريتا" بعينين جاحظتين
16:30 GMT"حساب المواطن" السعودي: التسجيل في البرنامج ما زال معلقا
16:28 GMTمنح الجنسية السعودية للسوري عثمان طه خطاط مصحف المدينة المنورة