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https://arabic.sputniknews.com/20211219/خبراء-طاقة-يكشفون-عوامل-التحكم-في-أسعار-النفط-العام-المقبل--1054351326.html
خبراء طاقة يكشفون عوامل التحكم في أسعار النفط العام المقبل
خبراء طاقة يكشفون عوامل التحكم في أسعار النفط العام المقبل
حالة من الترقب تسود سوق الطاقة في ظل انتشار السلالة الجديدة من كوفيد 19 "أوميكرون"، وانتقالها للعديد من البلدان. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T18:28+0000
2021-12-19T18:28+0000
اقتصاد
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بحسب خبراء الطاقة من المرتقب عودة مؤشر الأسعار نحو الارتفاع مرة أخرى مطلع العام الجديد، الذي يحتمل أن يكون أكثر استقرارا من ناحية أسعار الطاقة.وتراجعت أسعار النفط، أمس الجمعة وسجلت أيضا خسارة أسبوعية، إذ أثار تزايد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا مخاوف من قيود جديدة تضر بالطلب على الوقود.وأنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على انخفاض 1.50 دولار بما يعادل اثنين بالمئة إلى 73.52 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 70.86 دولار للبرميل.ونزل برنت 2.6 بالمئة على أساس أسبوعي، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.3 بالمئة.تأثير المتحورات الجديدةفي الإطار، قال خبير الطاقة اللبناني ربيع ياغي، إن المتحور الجديد يؤثر بشكل أكبر على الدول الأوروبية المستهلكة للنفط ومشتقاته.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن حظر التجول والحظر وعمليات الإغلاق الجزئية تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط، خاصة حال حدوث خلل بين العرض والطلب نتيجة الإجراءات التي قد تتخذ.وأشار إلى أنه من المحتمل تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة، حال استمرار تراجع الطلب، في حين أن توقعات العام المقبل تتوقف على قدرة "أوبك بلس" على الحد من زيادة الإنتاج، خاصة أن زيادة الإنتاج تؤدي إلى الاستقرار أو التراجع.ويرى أن الطلب على النفط في العام المقبل محتمل أن يصل إلى 99 مليون أو 100 مليون برميل يوميا، في حين أن الوفرة الموجودة تمثل نحو 97 مليون برميل.صعود مرتقبوأوضح أنه حال تجاوز تبعات المتحور الجديد أو عدم حدوث أي إغلاقات كبيرة يمكن أن تصل الأسعار لنحو 100 دولار.استقرار الأسعارمن ناحيته قال محمد بنعبو، خبير الطاقة والمناخ المغربي، إنه عند معرفة حقيقة المتحور الجديد عرفت أسعار النفط عدة تقلبات، لكن بمجرد من التيقن أن هذا المتحور لن تكون له تبعات صحية سلبية على الوضع الصحي، وارتفاع عدد الوفيات، عادت الأسعار نحو الاستقرار مع تراجع المخاوف من أثر سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العقود الآجلة لخام "برنت" صعدت بنسبة ضئيلة جدا وارتفعت معها العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بعدما تراجعت الأسبوع الماضي.وفيما يتعلق بالإغلاق الكلي واحتمالية العودة مرة أخرى له، وأثاره، أوضح أنها إغلاقات قطاعية أو تتعلق بوقف السفر وغلق الحدود مع الأخذ بعين الاعتبار جواز التلقيح والتحليلات المخبرية، حيث من الممكن أن نشهد إغلاقات بسبب الاحتفالات برأس السنة الميلادية، إلا أنه الجرعة الثالثة قد تمثل انفراجا وشيكا مع تعميمها على جميع بقاع العالم.تذبذب الأسعارويرى أن تذبذبات الأسعار ستستمر مع ظهور متحورات جديدة، وعدم إقبال المواطنين على اللقاح مما يعطل عملية الحماية الجماعية تجاه الفيروس.عوامل هامةمن ناحيته قال خبير الطاقة الجزائري بوزيان مهماه، إن أسعار برميل خامات النفط تبقى مرتفعة، خاصة في ظل الاستشهاد بما عرف بيوم "الجمعة الأسود" التي تراجعت فيها أسعار مختلف المواد الأولية، والتراجع الذي وصل إلى 9 دولارات، إلا أن الأسعار عادت إلى مستوى أعلى من 11 شهرا الماضية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن متوسط الأسعار خلال العام الجاري نحو 70 دولارا، في حين أنه يتأرجح فوق الـ 70 دولارا، وأن الأسعار تظل مرتفعة خلال العام المقبل.وأشار إلى ثلاثة عوامل تؤثر في أسعار النفط على رأسها مختلف المتحورات سواء كانت "أوميكرون"، أو غيره من المتحورات، إضافة إلى الإغلاق المحتمل ووقف الرحلات الجوية من وإلى بعض الدول، وهو ما يمكن أن يؤثر على مشتقات النفط.أما العامل الثاني يتمثل نقص الاستثمارات، خاصة في ظل التراجع الكبير خلال العامين الماضيين والذي قدر بنحو 35 بالمئة في الاستكشافات والإنتاج وبشكل عام في صناعة النفط والغاز.العامل الثالث يتمثل في التحول الطاقوي، والذي يتجه نحو الفحم، خاصة في ظل ارتفاع الغاز الطبيعي، ما يعني أن تداخل العوامل الثلاث يؤدي إلى طفرات في أسعار النفط.وأشار إلى أن حالة التضخم في الاقتصاد العالمي يلقي بظلاله على مختلف الأسعار وقيمة الدولار ويؤثر على كافة مشتقات النفط، وكذلك كافة السلع.ويرى أن أسعار الغاز تبقى مرتفعة خلال العام المقبل، ما يعني أنها تدفع بأسعار النفط عند مستويات مرتفعة.على جانب آخر، قالت وزارة الطاقة الأمريكية، الجمعة، إنها ستبيع 18 مليون برميل نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، على أن تكون العروض من الشركات لشرائها في الرابع من يناير/كانون الثاني، وذلك في إطار ما سبق الإعلان عنه من إفراج عن احتياطيات بهدف تهدئة أسعار الوقود، وفقا لرويترز.
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اقتصاد

خبراء طاقة يكشفون عوامل التحكم في أسعار النفط العام المقبل

18:28 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / Costin Dincaحريق يندلع في مصفاة النفط "بتروميديا" بعد انفجار في نافوداري، رومانيا، 2 يوليو 2021
حريق يندلع في مصفاة النفط بتروميديا بعد انفجار في نافوداري، رومانيا، 2 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / Costin Dinca
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حالة من الترقب تسود سوق الطاقة في ظل انتشار السلالة الجديدة من كوفيد 19 "أوميكرون"، وانتقالها للعديد من البلدان.
بحسب خبراء الطاقة من المرتقب عودة مؤشر الأسعار نحو الارتفاع مرة أخرى مطلع العام الجديد، الذي يحتمل أن يكون أكثر استقرارا من ناحية أسعار الطاقة.
وتراجعت أسعار النفط، أمس الجمعة وسجلت أيضا خسارة أسبوعية، إذ أثار تزايد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا مخاوف من قيود جديدة تضر بالطلب على الوقود.
وأنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على انخفاض 1.50 دولار بما يعادل اثنين بالمئة إلى 73.52 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 70.86 دولار للبرميل.
ونزل برنت 2.6 بالمئة على أساس أسبوعي، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.3 بالمئة.

تأثير المتحورات الجديدة

في الإطار، قال خبير الطاقة اللبناني ربيع ياغي، إن المتحور الجديد يؤثر بشكل أكبر على الدول الأوروبية المستهلكة للنفط ومشتقاته.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن حظر التجول والحظر وعمليات الإغلاق الجزئية تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط، خاصة حال حدوث خلل بين العرض والطلب نتيجة الإجراءات التي قد تتخذ.
18:27 GMT
وأشار إلى أنه من المحتمل تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة، حال استمرار تراجع الطلب، في حين أن توقعات العام المقبل تتوقف على قدرة "أوبك بلس" على الحد من زيادة الإنتاج، خاصة أن زيادة الإنتاج تؤدي إلى الاستقرار أو التراجع.
ويرى أن الطلب على النفط في العام المقبل محتمل أن يصل إلى 99 مليون أو 100 مليون برميل يوميا، في حين أن الوفرة الموجودة تمثل نحو 97 مليون برميل.

صعود مرتقب

وأوضح أنه حال تجاوز تبعات المتحور الجديد أو عدم حدوث أي إغلاقات كبيرة يمكن أن تصل الأسعار لنحو 100 دولار.

استقرار الأسعار

من ناحيته قال محمد بنعبو، خبير الطاقة والمناخ المغربي، إنه عند معرفة حقيقة المتحور الجديد عرفت أسعار النفط عدة تقلبات، لكن بمجرد من التيقن أن هذا المتحور لن تكون له تبعات صحية سلبية على الوضع الصحي، وارتفاع عدد الوفيات، عادت الأسعار نحو الاستقرار مع تراجع المخاوف من أثر سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العقود الآجلة لخام "برنت" صعدت بنسبة ضئيلة جدا وارتفعت معها العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بعدما تراجعت الأسبوع الماضي.
وفيما يتعلق بالإغلاق الكلي واحتمالية العودة مرة أخرى له، وأثاره، أوضح أنها إغلاقات قطاعية أو تتعلق بوقف السفر وغلق الحدود مع الأخذ بعين الاعتبار جواز التلقيح والتحليلات المخبرية، حيث من الممكن أن نشهد إغلاقات بسبب الاحتفالات برأس السنة الميلادية، إلا أنه الجرعة الثالثة قد تمثل انفراجا وشيكا مع تعميمها على جميع بقاع العالم.

تذبذب الأسعار

ويرى أن تذبذبات الأسعار ستستمر مع ظهور متحورات جديدة، وعدم إقبال المواطنين على اللقاح مما يعطل عملية الحماية الجماعية تجاه الفيروس.

عوامل هامة

من ناحيته قال خبير الطاقة الجزائري بوزيان مهماه، إن أسعار برميل خامات النفط تبقى مرتفعة، خاصة في ظل الاستشهاد بما عرف بيوم "الجمعة الأسود" التي تراجعت فيها أسعار مختلف المواد الأولية، والتراجع الذي وصل إلى 9 دولارات، إلا أن الأسعار عادت إلى مستوى أعلى من 11 شهرا الماضية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن متوسط الأسعار خلال العام الجاري نحو 70 دولارا، في حين أنه يتأرجح فوق الـ 70 دولارا، وأن الأسعار تظل مرتفعة خلال العام المقبل.
18:27 GMT
وأشار إلى ثلاثة عوامل تؤثر في أسعار النفط على رأسها مختلف المتحورات سواء كانت "أوميكرون"، أو غيره من المتحورات، إضافة إلى الإغلاق المحتمل ووقف الرحلات الجوية من وإلى بعض الدول، وهو ما يمكن أن يؤثر على مشتقات النفط.
أما العامل الثاني يتمثل نقص الاستثمارات، خاصة في ظل التراجع الكبير خلال العامين الماضيين والذي قدر بنحو 35 بالمئة في الاستكشافات والإنتاج وبشكل عام في صناعة النفط والغاز.
العامل الثالث يتمثل في التحول الطاقوي، والذي يتجه نحو الفحم، خاصة في ظل ارتفاع الغاز الطبيعي، ما يعني أن تداخل العوامل الثلاث يؤدي إلى طفرات في أسعار النفط.
وأشار إلى أن حالة التضخم في الاقتصاد العالمي يلقي بظلاله على مختلف الأسعار وقيمة الدولار ويؤثر على كافة مشتقات النفط، وكذلك كافة السلع.
ويرى أن أسعار الغاز تبقى مرتفعة خلال العام المقبل، ما يعني أنها تدفع بأسعار النفط عند مستويات مرتفعة.
على جانب آخر، قالت وزارة الطاقة الأمريكية، الجمعة، إنها ستبيع 18 مليون برميل نفط
من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، على أن تكون العروض من الشركات لشرائها في الرابع من يناير/كانون الثاني، وذلك في إطار ما سبق الإعلان عنه من إفراج عن احتياطيات بهدف تهدئة أسعار الوقود، وفقا لرويترز.
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