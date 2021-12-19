خبير: الإمارات ترى الشرق الأوسط قد يتجه للتهدئة ما يدفعها لتعليق الصفقة العسكرية
خبير: الإمارات ترى الشرق الأوسط قد يتجه للتهدئة ما يدفعها لتعليق الصفقة العسكرية
كشف متحدث باسم الحكومة الإماراتية، أن ابوظبي أبلغت واشنطن وبشكل رسمي بتعليق المفاوضات بشأن صفقة عسكرية ضخمة، عقب تقارير أثارت تكهنات بشأن الصفقة. وقال المسؤول الإماراتي في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن بلادَه أبلغت الولايات المتحدة رسميا بتعليق محادثات صفقة شراء مقاتلات "إف 35" ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 23 مليار دولار، عن هذا الموضوع قال الخبير في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير في حديثه لـ"شؤون عسكرية":عضو العلاقات الوطنية في حماس: هذه ليست المناورة الأولى التي تقوم بها كتائب القسام وهي في إطار الاستعداد الدائم لأي مواجهةأطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مناورات عسكرية تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية. وأوضحت كتائب القسام على موقعها الرسمي أن المناورات تحمل اسم (درع القدس) مشيرة إلى أنها تحاكي سيناريوهات مختلفة، وعن هذا الموضوع قال الخبير في الشأن الفلسطيني وعضو العلاقات الوطنية في حماس لبرنامج "شؤون عسكرية":التفاصيل في الملف الصوتي
نناقش في حلقة شؤون عسكرية عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": تحذير أممي من نشوب حرب شوارع في مأرب، والرياض تخفض ميزانيتَها العسكرية، فما علاقة اليمن، بشكل رسمي الإمارات تبلغ واشنطن بتعليق المفاوضات بشأن صفقة عسكرية، كتائب القسام تطلق مناورات لرفع الجاهزية القتالية، الطائرة المسيرة الروسية "أوخوتنيك إس-70" بحلتها الجديدة.
كشف متحدث باسم الحكومة الإماراتية، أن ابوظبي أبلغت واشنطن وبشكل رسمي بتعليق المفاوضات بشأن صفقة عسكرية ضخمة، عقب تقارير أثارت تكهنات بشأن الصفقة. وقال المسؤول الإماراتي في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن بلادَه أبلغت الولايات المتحدة رسميا بتعليق محادثات صفقة شراء مقاتلات "إف 35" ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 23 مليار دولار، عن هذا الموضوع قال الخبير في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير في حديثه لـ"شؤون عسكرية":
إن "النقطة الأساسية في تعليق الصفقة العسكرية مع واشنطن هو شعور أبو ظبي بأن الشرق الاوسط يتجه نحو التهدئة، وتهدئة التوترات ونحن نرى القيادة الإماراتية تتحرك نحو كل الاتجاهات".
عضو العلاقات الوطنية في حماس: هذه ليست المناورة الأولى التي تقوم بها كتائب القسام وهي في إطار الاستعداد الدائم لأي مواجهة
أطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مناورات عسكرية تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية. وأوضحت كتائب القسام على موقعها الرسمي أن المناورات تحمل اسم (درع القدس) مشيرة إلى أنها تحاكي سيناريوهات مختلفة، وعن هذا الموضوع قال الخبير في الشأن الفلسطيني وعضو العلاقات الوطنية في حماس لبرنامج "شؤون عسكرية":
إن "هذه ليست المناورة الأولى التي تقوم بها كتائب القسام وهي في إطار الاستعداد الدائم لأي مواجهة، خاصة أن الاحتلال لا يؤتمن جانبه".