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خطر غير متوقع للبرتقال
خطر غير متوقع للبرتقال
تحدثت خبيرة التغذية يوليا بولوفينسكايا لوكالة "سبوتنيك" عن خطر البرتقال. وفقًا للطبيبة، في بعض الحالات، يمكن أن يؤثر تناوله سلبًا على صحة الإنسان. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T05:26+0000
2021-12-19T05:26+0000
مجتمع
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وأكدت أن هذه الحمضيات من المواد المسببة للحساسية القوية. وفقًا لها، لا ينبغي استهلاكها بكميات كبيرة، لأن هذا يمكن أن يسبب الحساسية أو صدمة الحساسية.بالإضافة إلى ذلك، يجب توخي الحذر عند تناول البرتقال في حالة وجود أمراض الجهاز الهضمي. كما أن ارتفاع حموضة البرتقال يمكن أن يضر بمينا الأسنان.ومع ذلك، فإن البرتقال غني بالمغذيات الدقيقة والمغذيات الكبيرة، بما في ذلك المدخول اليومي من فيتامين سي والفلافونويد. وهو ينظم نمو الجسم وله تأثير مضاد للأكسدة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الفاكهة على خفض ضغط الدم وتقوية جدران الأوعية الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول.
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خطر غير متوقع للبرتقال

05:26 GMT 19.12.2021
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الذهاب إلى بنك الصوربرتقال
برتقال - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Sputnik . Ruslan Krivobok
/
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تحدثت خبيرة التغذية يوليا بولوفينسكايا لوكالة "سبوتنيك" عن خطر البرتقال. وفقًا للطبيبة، في بعض الحالات، يمكن أن يؤثر تناوله سلبًا على صحة الإنسان.
وأكدت أن هذه الحمضيات من المواد المسببة للحساسية القوية. وفقًا لها، لا ينبغي استهلاكها بكميات كبيرة، لأن هذا يمكن أن يسبب الحساسية أو صدمة الحساسية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب توخي الحذر عند تناول البرتقال في حالة وجود أمراض الجهاز الهضمي. كما أن ارتفاع حموضة البرتقال يمكن أن يضر بمينا الأسنان.
ومع ذلك، فإن البرتقال غني بالمغذيات الدقيقة والمغذيات الكبيرة، بما في ذلك المدخول اليومي من فيتامين سي والفلافونويد. وهو ينظم نمو الجسم وله تأثير مضاد للأكسدة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الفاكهة على خفض ضغط الدم وتقوية جدران الأوعية الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول.
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