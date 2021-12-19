https://arabic.sputniknews.com/20211219/دراسة-تحذر-الرجال-من-اكتئاب-ما-بعد-الولادة-1054349996.html

دراسة تحذر الرجال من اكتئاب ما بعد الولادة

دراسة تحذر الرجال من اكتئاب ما بعد الولادة

حذرت دراسة جديدة أجراها فريق بحثي دنماركي من جامعة آرهوس من أن الرجال الآباء الجدد يصابون أيضا باكتئاب ما بعد الولادة الشائع لدى السيدات. 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T17:49+0000

2021-12-19T17:49+0000

2021-12-19T17:49+0000

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/1048327970_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_7bf0220b8ae1c268fd5423ab66d80c1e.jpg

ونقل موقع "WebMD" الطبي نتائج الدراسة التي أفادت بأن الآباء الجدد يعانون أيضا من اكتئاب ما بعد الولادة كما ساقت الدراسة أدلة على ذلك، ويقول الطبيب النفسي والباحث في الدراسة مود جوهانسون إن الاكتئاب شائع عند الآباء حديثي الولادة كما هو الحال لدى الأمهات.توصل الباحثون إلى تلك النتائج بعد أن أجروا مقابلات مع ثمانية آباء يعانون من أعراض اكتئاب في أعقاب ولادة أبنائهم، حيث كشفت تلك المقابلات عن أن الأباء أصيبوا بشعور بالإرهاق، والقلق، والضعف، والإحساس بعدم الاستعداد لتحمل مهمة تربية الأطفال.وصرح اثنان من الآباء بأنهم طلبوا المساعدة الرسمية من خبراء الرعاية الصحية، فيما مر ستة منهم بنوبات اكتئاب منذ أشهر سابقة دون طلب المساعدة، كما أنهم لم يدركوا ما يحدث معهم.ونصح خبراء الراعية الصحية الآباء الجدد بالتحدث إلى أنفسهم، ومصارحتها بالحاجة إلى التكيف مع المرحلة الجديدة للتغلب على المشكلة.واعترف الآباء المشاركون بأن فترة الاكتئاب أفقدتهم لذة الأبوة، وأن تجربة الاكتئاب حولت مشاعرهم الطيبة إلى الشعور بالذنب، حتى أصبحوا غير قادرين على استيعاب مسؤولية الأبوة الجديدة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع