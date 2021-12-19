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دراسة تحذر الرجال من اكتئاب ما بعد الولادة
دراسة تحذر الرجال من اكتئاب ما بعد الولادة
حذرت دراسة جديدة أجراها فريق بحثي دنماركي من جامعة آرهوس من أن الرجال الآباء الجدد يصابون أيضا باكتئاب ما بعد الولادة الشائع لدى السيدات. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T17:49+0000
2021-12-19T17:49+0000
مجتمع
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ونقل موقع "WebMD" الطبي نتائج الدراسة التي أفادت بأن الآباء الجدد يعانون أيضا من اكتئاب ما بعد الولادة كما ساقت الدراسة أدلة على ذلك، ويقول الطبيب النفسي والباحث في الدراسة مود جوهانسون إن الاكتئاب شائع عند الآباء حديثي الولادة كما هو الحال لدى الأمهات.توصل الباحثون إلى تلك النتائج بعد أن أجروا مقابلات مع ثمانية آباء يعانون من أعراض اكتئاب في أعقاب ولادة أبنائهم، حيث كشفت تلك المقابلات عن أن الأباء أصيبوا بشعور بالإرهاق، والقلق، والضعف، والإحساس بعدم الاستعداد لتحمل مهمة تربية الأطفال.وصرح اثنان من الآباء بأنهم طلبوا المساعدة الرسمية من خبراء الرعاية الصحية، فيما مر ستة منهم بنوبات اكتئاب منذ أشهر سابقة دون طلب المساعدة، كما أنهم لم يدركوا ما يحدث معهم.ونصح خبراء الراعية الصحية الآباء الجدد بالتحدث إلى أنفسهم، ومصارحتها بالحاجة إلى التكيف مع المرحلة الجديدة للتغلب على المشكلة.واعترف الآباء المشاركون بأن فترة الاكتئاب أفقدتهم لذة الأبوة، وأن تجربة الاكتئاب حولت مشاعرهم الطيبة إلى الشعور بالذنب، حتى أصبحوا غير قادرين على استيعاب مسؤولية الأبوة الجديدة.
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مجتمع

دراسة تحذر الرجال من اكتئاب ما بعد الولادة

17:49 GMT 19.12.2021
© Photo / Pixabayرضيع
رضيع - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Photo / Pixabay
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حذرت دراسة جديدة أجراها فريق بحثي دنماركي من جامعة آرهوس من أن الرجال الآباء الجدد يصابون أيضا باكتئاب ما بعد الولادة الشائع لدى السيدات.
ونقل موقع "WebMD" الطبي نتائج الدراسة التي أفادت بأن الآباء الجدد يعانون أيضا من اكتئاب ما بعد الولادة كما ساقت الدراسة أدلة على ذلك، ويقول الطبيب النفسي والباحث في الدراسة مود جوهانسون إن الاكتئاب شائع عند الآباء حديثي الولادة كما هو الحال لدى الأمهات.
توصل الباحثون إلى تلك النتائج بعد أن أجروا مقابلات مع ثمانية آباء يعانون من أعراض اكتئاب في أعقاب ولادة أبنائهم، حيث كشفت تلك المقابلات عن أن الأباء أصيبوا بشعور بالإرهاق، والقلق، والضعف، والإحساس بعدم الاستعداد لتحمل مهمة تربية الأطفال.
وصرح اثنان من الآباء بأنهم طلبوا المساعدة الرسمية من خبراء الرعاية الصحية، فيما مر ستة منهم بنوبات اكتئاب منذ أشهر سابقة دون طلب المساعدة، كما أنهم لم يدركوا ما يحدث معهم.
ونصح خبراء الراعية الصحية الآباء الجدد بالتحدث إلى أنفسهم، ومصارحتها بالحاجة إلى التكيف مع المرحلة الجديدة للتغلب على المشكلة.
واعترف الآباء المشاركون بأن فترة الاكتئاب أفقدتهم لذة الأبوة، وأن تجربة الاكتئاب حولت مشاعرهم الطيبة إلى الشعور بالذنب، حتى أصبحوا غير قادرين على استيعاب مسؤولية الأبوة الجديدة.
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