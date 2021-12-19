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درعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد...صور
درعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد...صور
واكبت "سبوتنيك" جانبا من استعدادات أبناء محافظة درعا جنوب سوريا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T18:52+0000
2021-12-19T18:52+0000
العالم العربي
سوريا
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ورصدت كاميرا "سبوتنيك" إضاءة شجرة ومغارة ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام في مدينة إزرع وبلدة تبنة بريف درعا الشمالي، استعداداً للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط حضور شعبي وتنظيم من كشافة كنائس المحافظة.وعزفت فرق المراسم المعزوفات المعبرة عن المناسبة كما قدم أطفال الرعية بعض الرقصات والتراتيل التي تمجد ميلاد السيد المسيح.وعبر المشاركون في الاحتفال لمراسل "سبوتنيك" في درعا عن أملهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتحسن الواقع الاقتصادي ودوام المحبة والفرح بين الناس وأن تعود سورية كما كانت بلد المحبة والسلام والفرح، لافتين إلى أن قرى ومدن حوران ستبقى شعلة لا تنطفئ مضاءة بالأمل والرجاء لإعادة إعمار سورية.وتزخر مدينة درعا بالكنائس والكاتدرائيات التاريخية، ففي مدينة إزرع لوحدها هنالك 4 كنائس تاريخية تعود إلى فجر المسيحية.وتضم درعا عددًا كبيرا من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك والكنائس الأخرى، ينتشرون في عشرات المدن والبلدات والقرى التابعة للمحافظة التي تعد محطة أساسية من تاريخ الديانة المسيحية.
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العالم العربي, سوريا

درعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد...صور

18:52 GMT 19.12.2021
© Sputnik . Firas Alahmadدرعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد
درعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Sputnik . Firas Alahmad
تابعنا عبر
واكبت "سبوتنيك" جانبا من استعدادات أبناء محافظة درعا جنوب سوريا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
ورصدت كاميرا "سبوتنيك" إضاءة شجرة ومغارة ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام في مدينة إزرع وبلدة تبنة بريف درعا الشمالي، استعداداً للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط حضور شعبي وتنظيم من كشافة كنائس المحافظة.
© Sputnik . Firas Alahmadدرعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد
درعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Firas Alahmad
درعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد
1/1
© Sputnik . Firas Alahmad
درعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد
وعزفت فرق المراسم المعزوفات المعبرة عن المناسبة كما قدم أطفال الرعية بعض الرقصات والتراتيل التي تمجد ميلاد السيد المسيح.
© Sputnik . Firas Alahmadدرعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد
درعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Firas Alahmad
درعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد
1/1
© Sputnik . Firas Alahmad
درعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد
وعبر المشاركون في الاحتفال لمراسل "سبوتنيك" في درعا عن أملهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتحسن الواقع الاقتصادي ودوام المحبة والفرح بين الناس وأن تعود سورية كما كانت بلد المحبة والسلام والفرح، لافتين إلى أن قرى ومدن حوران ستبقى شعلة لا تنطفئ مضاءة بالأمل والرجاء لإعادة إعمار سورية.
© Sputnik . Firas Alahmadدرعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد
درعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Firas Alahmad
درعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد
1/1
© Sputnik . Firas Alahmad
درعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد
وتزخر مدينة درعا بالكنائس والكاتدرائيات التاريخية، ففي مدينة إزرع لوحدها هنالك 4 كنائس تاريخية تعود إلى فجر المسيحية.
© Sputnik . Firas Alahmadدرعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد
درعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Firas Alahmad
درعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد
1/1
© Sputnik . Firas Alahmad
درعا تستعد لاستقبال أعياد الميلاد
وتضم درعا عددًا كبيرا من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك والكنائس الأخرى، ينتشرون في عشرات المدن والبلدات والقرى التابعة للمحافظة التي تعد محطة أساسية من تاريخ الديانة المسيحية.

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