رئيس سيراليون: قمة "تركيا - أفريقيا" كانت ناجحة

جاء ذلك في تدوينة نشرها مادا بيو، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، أثنى فيها على استضافة تركيا لتلك القمة.ونشر رئيس سيراليون صورا ترصد جانبا من القمة التي تم عقدها في مدينة إسطنبول التركية إحداها تجمع بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وكتب: "أود تقديم الشكر لأردوغان والشعب التركي لاستضافتهم قمة في غاية النجاح"، مضيفا: ملتزمون بتطوير العلاقات المشتركة بيننا وبين تركيا"وتعليقا على أهمية القمة التركية الأفريقية، التي استضافتها بلاده، أمس السبت، قال أردوغان إن علاقات تركيا مع القارة الأفريقية وصلت إلى مستويات لم يكن من الممكن تصورها قبل 16 عاما.وأوضح أردوغان أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول أفريقيا تجاوز 25.3 مليار دولار في 2020.
قال رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، إن قمة الشراكة التركية مع أفريقيا، التي استضافتها أنقرة، كانت ناجحة للغاية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها مادا بيو، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، أثنى فيها على استضافة تركيا لتلك القمة.
I want to thank @RTErdogan and the people of Turkey for hosting a very successful Turkey-Africa Partnership Summit. We are committed to deepening the relationship between Sierra Leone and Turkey. pic.twitter.com/JRAJxkEx69