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https://arabic.sputniknews.com/20211219/رئيس-سيراليون-قمة-تركيا---أفريقيا-كانت-ناجحة-1054338194.html
رئيس سيراليون: قمة "تركيا - أفريقيا" كانت ناجحة
رئيس سيراليون: قمة "تركيا - أفريقيا" كانت ناجحة
قال رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، إن قمة الشراكة التركية مع أفريقيا، التي استضافتها أنقرة، كانت ناجحة للغاية. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T13:05+0000
2021-12-19T13:05+0000
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أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في تدوينة نشرها مادا بيو، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، أثنى فيها على استضافة تركيا لتلك القمة.ونشر رئيس سيراليون صورا ترصد جانبا من القمة التي تم عقدها في مدينة إسطنبول التركية إحداها تجمع بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وكتب: "أود تقديم الشكر لأردوغان والشعب التركي لاستضافتهم قمة في غاية النجاح"، مضيفا: ملتزمون بتطوير العلاقات المشتركة بيننا وبين تركيا"وتعليقا على أهمية القمة التركية الأفريقية، التي استضافتها بلاده، أمس السبت، قال أردوغان إن علاقات تركيا مع القارة الأفريقية وصلت إلى مستويات لم يكن من الممكن تصورها قبل 16 عاما.وأوضح أردوغان أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول أفريقيا تجاوز 25.3 مليار دولار في 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/أردوغان-يكشف-عن-حجم-التبادل-التجاري-بين-تركيا-والقارة-الأفريقية-1054291603.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم

رئيس سيراليون: قمة "تركيا - أفريقيا" كانت ناجحة

13:05 GMT 19.12.2021
© twitter.com/RTErdoganالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© twitter.com/RTErdogan
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قال رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، إن قمة الشراكة التركية مع أفريقيا، التي استضافتها أنقرة، كانت ناجحة للغاية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها مادا بيو، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، أثنى فيها على استضافة تركيا لتلك القمة.
ونشر رئيس سيراليون صورا ترصد جانبا من القمة التي تم عقدها في مدينة إسطنبول التركية إحداها تجمع بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكتب: "أود تقديم الشكر لأردوغان والشعب التركي لاستضافتهم قمة في غاية النجاح"، مضيفا: ملتزمون بتطوير العلاقات المشتركة بيننا وبين تركيا"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
أردوغان يكشف عن حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الأفريقية
أمس, 09:14 GMT
وتعليقا على أهمية القمة التركية الأفريقية، التي استضافتها بلاده، أمس السبت، قال أردوغان إن علاقات تركيا مع القارة الأفريقية وصلت إلى مستويات لم يكن من الممكن تصورها قبل 16 عاما.
وأوضح أردوغان أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول أفريقيا تجاوز 25.3 مليار دولار في 2020.
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