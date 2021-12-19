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رضا عبد العال يهاجم كيروش ويطرح بديلا للمدرب الفني لمنتخب مصر
رضا عبد العال يهاجم كيروش ويطرح بديلا للمدرب الفني لمنتخب مصر
انتقد رضا عبد العال، لاعب النادي الأهلي والزمالك المصريين السابق، البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب المصري لكرة القدم. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T08:16+0000
2021-12-19T08:16+0000
كأس العرب 2021
رياضة
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وفي حوار مع برنامج "البريمو" على قناة "TeN" المصرية، مساء أمس السبت، طالب عبد العال برحيل كارلوس كيروش، وتولي المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري المصري، حسام حسن، مهام تدريب المنتخب المصري، مبرزا ميزاته الكروية والتدريبية، واصفا إياه بـ"مدرب متميز وسيختار بعناية دون مجاملات".وشدد عبد العال على أن حسام حسن يتمتع بروح قتالية وهو ما يفتقده المنتخب المصري في التوقيت الحالي، موضحا أن كارلوس كيروش، المدرب البرتغالي للمنتخب المصري، لم يقدم أوراق اعتماده منذ توليه تدريب "الفراعنة"، كما أن مسيرته التدريبية خالية من الإنجازات، مشيرا إلى إقالته من جميع المنتخبات التي تولى تدريبها من قبل، مثل تجربته مع المنتخب الكولومبي والإيراني وغيرهما.وأكد لاعب المنتخب المصري السابق، رضا عبد العال، أن منتخب بلاده فقد هويته تحت قيادة كيروش، ولابد من رحيله قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون المفترض إقامتها الشهر المقبل، وقبل المرحلة الحاسمة للتأهل إلى مونديال قطر 2022 .ويشار إلى أن منتخب مصر احتل المركز الرابع في بطولة "كأس العرب قطر 2021"، بعد الهزيمة بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، أمام قطر خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، أمس السبت، في مباراة تحديد المركزين، الثالث والرابع.
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رياضة, مصر

رضا عبد العال يهاجم كيروش ويطرح بديلا للمدرب الفني لمنتخب مصر

08:16 GMT 19.12.2021
© AP Photo / Victor R. Caivanoكارلوس كيروش
كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / Victor R. Caivano
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انتقد رضا عبد العال، لاعب النادي الأهلي والزمالك المصريين السابق، البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب المصري لكرة القدم.
وفي حوار مع برنامج "البريمو" على قناة "TeN" المصرية، مساء أمس السبت، طالب عبد العال برحيل كارلوس كيروش، وتولي المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري المصري، حسام حسن، مهام تدريب المنتخب المصري، مبرزا ميزاته الكروية والتدريبية، واصفا إياه بـ"مدرب متميز وسيختار بعناية دون مجاملات".
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وشدد عبد العال على أن حسام حسن يتمتع بروح قتالية وهو ما يفتقده المنتخب المصري في التوقيت الحالي، موضحا أن كارلوس كيروش، المدرب البرتغالي للمنتخب المصري، لم يقدم أوراق اعتماده منذ توليه تدريب "الفراعنة"، كما أن مسيرته التدريبية خالية من الإنجازات، مشيرا إلى إقالته من جميع المنتخبات التي تولى تدريبها من قبل، مثل تجربته مع المنتخب الكولومبي والإيراني وغيرهما.
وأكد لاعب المنتخب المصري السابق، رضا عبد العال، أن منتخب بلاده فقد هويته تحت قيادة كيروش، ولابد من رحيله قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون المفترض إقامتها الشهر المقبل، وقبل المرحلة الحاسمة للتأهل إلى مونديال قطر 2022 .
ويشار إلى أن منتخب مصر احتل المركز الرابع في بطولة "كأس العرب قطر 2021"، بعد الهزيمة بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، أمام قطر خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، أمس السبت، في مباراة تحديد المركزين، الثالث والرابع.
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