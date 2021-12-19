روسيا تختبر طائرة مسيرة مع محطة رادار على متنها...صور

وقال المصدر: "تم إنشاء طائرة مسيرة و محطة الرادار والاستطلاع الفني اللاسلكي في شركة كرونشتاد على أساس طائرة الاستطلاع المسيرة والهجومية أوريون. وفي الوقت الحالي، تجري اختبارات طيرانها".وأوضح أن "الطائرة المسيرة مزودة برادار بطني متعدد الوظائف يسمح باستطلاع الأهداف الأرضية المختلفة، بما في ذلك الاستطلاع الإلكتروني لمصادر الإشعاع، مثل أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات المعادية".وفقًا للمصدر، "يمكن لمثل هذا الجهاز أيضًا أداء وظائف تعيين الهدف، بما في ذلك الهجوم على الطائرات المسيرة".تنتمي "أوريون" إلى فئة الطائرات المسيرة للارتفاعات متوسطة وبعيدة المدى. يبلغ أقصى وزن للإقلاع 1150 كغ، وسرعة طيرانها 200 كيلومتر في الساعة ، وأقصى ارتفاع طيران لها سبعة كيلومترات، ويمكن للطائرة البقاء في الجو لمدة تصل إلى يوم واحد. كتلة الحمولة القصوى للطائرة 200 كيلوغرام.
صرح مصدر في المجمع الصناعي العسكري لوكالة "سبوتنيك" أن روسيا بدأت تختبر طائرة مسيرة مع محطة رادار على متنها لاستطلاع الأهداف الأرضية.
وقال المصدر: "تم إنشاء طائرة مسيرة و محطة الرادار والاستطلاع الفني اللاسلكي في شركة كرونشتاد على أساس طائرة الاستطلاع المسيرة والهجومية أوريون. وفي الوقت الحالي، تجري اختبارات طيرانها".
وأوضح أن "الطائرة المسيرة مزودة برادار بطني متعدد الوظائف يسمح باستطلاع الأهداف الأرضية المختلفة، بما في ذلك الاستطلاع الإلكتروني لمصادر الإشعاع، مثل أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات المعادية".
وفقًا للمصدر، "يمكن لمثل هذا الجهاز أيضًا أداء وظائف تعيين الهدف، بما في ذلك الهجوم على الطائرات المسيرة".
تنتمي "أوريون" إلى فئة الطائرات المسيرة للارتفاعات متوسطة وبعيدة المدى. يبلغ أقصى وزن للإقلاع 1150 كغ، وسرعة طيرانها 200 كيلومتر في الساعة ، وأقصى ارتفاع طيران لها سبعة كيلومترات، ويمكن للطائرة البقاء في الجو لمدة تصل إلى يوم واحد. كتلة الحمولة القصوى للطائرة 200 كيلوغرام.