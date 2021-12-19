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https://arabic.sputniknews.com/20211219/زلزال-قوي-يضرب-مقاطعة-تشينغهاي-غربي-الصين-1054322964.html
زلزال قوي يضرب مقاطعة تشينغهاي غربي الصين
زلزال قوي يضرب مقاطعة تشينغهاي غربي الصين
قال المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل، اليوم الأحد، إن زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة مانغيا بمقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T01:30+0000
2021-12-19T01:30+0000
2021-12-19T01:30+0000
الصين
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وأضاف المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل، أن الزلزال وقع في الساعة 7:54 صباحا (بتوقيت بكين)، وعلى عمق 10 كيلومترات.وتابع المركز، أن مركز الزلزال رُصد عند التقاء خط العرض على الدرجة 38.95 شمالا، وخط الطول على الدرجة 92.73 شرقا.ولم يتم الإعلان عن خسائر بشرية أو مادية.
الصين
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
زلزال قوي يضرب مقاطعة تشينغهاي غربي الصين
قال المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل، اليوم الأحد، إن زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة مانغيا بمقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين.
وأضاف المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل، أن
الزلزال وقع في الساعة 7:54 صباحا
(بتوقيت بكين)، وعلى عمق 10 كيلومترات.
وتابع المركز، أن مركز الزلزال رُصد عند التقاء خط العرض على الدرجة 38.95 شمالا، وخط الطول على الدرجة 92.73 شرقا.
ولم يتم الإعلان عن خسائر بشرية أو مادية.