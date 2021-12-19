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https://arabic.sputniknews.com/20211219/شاحنة-تقتحم-مركز-صيانة-وتحطمه-فيديو-1054346654.html
شاحنة تقتحم مركز صيانة وتحطمه... فيديو
شاحنة تقتحم مركز صيانة وتحطمه... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اقتحام شاحنة نقل ثقيل مركز صيانة في البرازيل ما أسفر عن تحطم بعض محتوياته. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T16:23+0000
2021-12-19T16:23+0000
2021-12-19T16:23+0000
نادي الفيديو
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ويظهر المقطع شاحنة تقف داخل مركز الصيانة لإجراء بعض الإصلاحات، إلا أن عطلا في نظام مكابحها أسفر عن تحرك الشاحنة دون سائق في اتجاه واجهة مركز الصيانة.حاول سائق الشاحنة القفز بداخلها لإيقافها ومنع وقوع المزيد من الخسائر، إلا أن ذلك جاء متأخرا حيث كانت الشاحنة قد حطمت جزءا من الواجهة بالفعل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
شاحنة تقتحم مركز صيانة وتحطمه... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اقتحام شاحنة نقل ثقيل مركز صيانة في البرازيل ما أسفر عن تحطم بعض محتوياته.
ويظهر المقطع شاحنة تقف داخل مركز الصيانة لإجراء بعض الإصلاحات، إلا أن عطلا في نظام مكابحها أسفر عن تحرك الشاحنة دون سائق في اتجاه واجهة مركز الصيانة.
حاول سائق الشاحنة القفز بداخلها لإيقافها ومنع وقوع المزيد من الخسائر، إلا أن ذلك جاء متأخرا حيث كانت الشاحنة قد حطمت جزءا من الواجهة بالفعل.