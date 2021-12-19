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https://arabic.sputniknews.com/20211219/شركة-هيونداي-الكورية-توقع-اتفاقا-لإنتاج-سياراتها-الشهيرة-في-روسيا-1054355612.html
شركة هيونداي الكورية توقع اتفاقا لإنتاج سياراتها الشهيرة في روسيا
شركة هيونداي الكورية توقع اتفاقا لإنتاج سياراتها الشهيرة في روسيا
تخطط شركة هيونداي الكورية، لإنتاج عدد من سياراتها في مصانع روسية. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T21:28+0000
2021-12-19T21:28+0000
2021-12-19T21:25+0000
أخبار روسيا
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وحسب وكالة "سبوتنيك" فقد تم الاتفاق على ذلك مع وزارة التجارة والصناعة الروسية.وحسب الاتفاقية يتم إنتاج سيارات هيونداي توسان، وكيا سبورتاج في المصانع الروسية. ومن المفترض أن تنقل هيونداي إنتاجها إلى مكان جديد بالقرب من سان بطرسبرغ.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا
شركة هيونداي الكورية توقع اتفاقا لإنتاج سياراتها الشهيرة في روسيا
تخطط شركة هيونداي الكورية، لإنتاج عدد من سياراتها في مصانع روسية.
وحسب وكالة "سبوتنيك" فقد تم الاتفاق على ذلك مع وزارة التجارة والصناعة الروسية.
وحسب الاتفاقية يتم إنتاج سيارات
هيونداي
توسان، وكيا سبورتاج في المصانع الروسية.
ومن المفترض أن تنقل هيونداي إنتاجها إلى مكان جديد بالقرب من سان بطرسبرغ.